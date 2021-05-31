31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:34 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:34

Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında yayınlanan dizide anne ve babasını kaybeden 5 kardeşin yaşam mücadelesi ele alınıyor. Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanında Asiye'yi ittiren Tolga, onu hastaneye götürüyor. Abisi Kadir ise Doğru ile birlikte kardeşinin hesabını sormaya gidiyor. Peki Kardeşlerim 16. bölümde neler yaşanacak? İşte Kardeşlerim 16. bölümden ilk fragman.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 16. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Doruk'un sessiz kalması izleyiciyi meraklandırdı. Asiye'nin başına gelenlerden sonra yaşanacaklar yeni bölüm fragmanında... İşte Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı

KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM FRAGMANI

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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