30 Eylül 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:48

Kazara Aşk dizisi 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Star Tv'de yayınlanan dizi, istenilen reytingi yakalayamayınca final yapma kararı aldı. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk 13. bölümde Civan ve Şimal evlenme kararı alır. Tahsin ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Civan, Şimal'in gerçekleri duymasını engelleyip onunla evlenebilecek mi? Kazara Aşk 13. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kazara Aşk final bölümü izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 13. BÖLÜM İZLE (FİNAL)

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti.

KAZARA AŞK FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı Kazara Aşk'ın 13. final bölümünde çok önemli gelişmeler yaşandı.

Kazara Aşk 13. bölümde Şimal'in de kendisine aşık olduğunu öğrenen Civan, önceden aldığı bütün kararları unutur. Artık tek bir amacı vardır; Şimal'le evlenmek...

Şimal gerçekleri öğrenmeden onunla resmen evlenmek için bir plan yapar. Tahsin ise bu durumdan son derece rahatsızdır.

Ancak Şimal'in Civan'dan boşanmak istememesi onun da elini kolunu bağlamıştır. Civan'ı en azından Şimal'e karşı dürüst olmaya ikna etmeye çalışır. Civan, içten içe ona hak verse de, gerçekleri itiraf ederse Şimal'i kaybedeceğinden korkuyordur.

Bu yüzden Şimal'e her şeyi anlatmaya cesaret edemez. Hem ona göre bu mutlulukları için söylediği son yalan, oynadığı son oyun olacaktır.

Kazara Aşk final bölümünde Civan'ın değiştiğine, yalanlarla dolu bir hayatı geride bırakacaklarına inanan Şimal ise kendini onunla mutlu bir gelecek hayaline kaptırmıştır. Ancak ne o ne de Civan, çok yakınlarında birinin Nazlı ile ilgili gerçeği öğrendiğinden haberdardır...

Civan, Şimal'in gerçekleri duymasını engelleyip onunla evlenebilecek mi? Civan ve Şimal'in aşkı, söylenen yalanları, oynanan oyunları aşmayı başarıp yalansız, mutlu bir sona ulaşabilecek.