6 Ağustos 2021 Cuma 10:50 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:50

Kazara Aşk, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk 6. bölümde Kenan'ın kendisini aldattığından artık tamamen emin olan Şimal, sırf onun canını yakmak için Civan ile evlilik oyununu sürdürmeye karar vermiştir. Sonunda Civan'ın en büyük sırrı açığa çıkıp Şimal, Civan'ın kendisiyle sahte bir nikahla evlendiğini öğrenecek mi? Kazara Aşk 6. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Kazara Aşk 6. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 6. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK 6. BÖLÜM FULL İZLE!

Kazara Aşk 6. bölümde Kenan'ın kendisini aldattığından artık tamamen emin olan Şimal, sırf onun canını yakmak için Civan ile evlilik oyununu sürdürmeye karar vermiştir. Bu durum en çok Civan'ın işine yarıyordur.

Her şeyi açıklayacaklarını sanıp yine hevesi kursağında kalan Nazlı'yı yatıştırmayı başardıktan sonra asıl hedefine yönelir. Şirketin başına geçmek için Tahsin'e bir torun vermesi gerekiyordur. Tabii bu başarmak için de Şimal'i kendine aşık etmesi...

Kadınlar üzerindeki cazibesine çok güvenen Civan her zamanki taktikleriyle Şimal'i etkilemeye çalışır. Ancak o çok güvendiği cazibesi Şimal'e işlemez. Üstelik Nazlı'nın gizli hamlesiyle Şimal'in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine de ramak kalır.

Civan ilk tehlikeyi atlatmayı başarsa da Şimal'in içine bir şüphe düşmüştür. Ve nikahları ile ilgili araştırmaya koyulur. Elbette Civan da öğrenmesini engellemek için türlü dolaplar çevirmekten geri kalmaz.

Kenan ise Şimal'in önce kendisine şans vermek isteyip sonra vazgeçmesiyle yıkılsa da bunu hala kendisini sevdiğinin bir kanıtı olarak görür. Ve Civan'la aniden evlenmesiyle ilgili şüphelerini teyit etmenin yollarını arar. Bunun için de gözüne Okan'ı kestirir. Onunla yakınlaşıp işin iç yüzünü anlamaya çalışır. Bu da yetmezmiş gibi Esat'ın sahte nikah memurluğu da duyulmak üzeredir.

Civan'sa Şimal'i kendine aşık etme planını uyguladığı için bunlardan bihaberdir. Sonunda Civan'ın en büyük sırrı açığa çıkıp Şimal, Civan'ın kendisiyle sahte bir nikahla evlendiğini öğrenecek mi?

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