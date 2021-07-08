8 Temmuz 2021 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:47

Kefaret 33. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Perşembe akşamları FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin 33.bölümünde Ahmet çocukları kamp tatiline götürür. Ahmet'in yeni bir çocuğu olacağını duyan Can'ın tepkisi, Ahmet'in fenalaşmasına neden olur. Ahmet'e ne olacak? Kefaret 33. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız. Kefaret 33. bölüm izle tek parça!

Perşembe akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor.

KEFARET 33. BÖLÜM FULL İZLE

FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin 8 Temmuz 2021 Perşembe akşamı yayınlanan 33. yeni bölümünde Sinan Zeynep ile arasını düzeltmek için uğraşır.

Münevver, Sinan'ı Zeynep ve Ahmet konusunda dolduruşa getirir. Ahmet'in sürekli Zeynep'in yanında olduğunu söyleyen Münevver, bir yandan da Deniz ile Kıraç'ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz bir şekilde aşkına karşılık bulmak için çırpınır.

Meltem yuva açılışı için son rötuşları yapar. Can babasını Fulya hamile olduğunu öğrenir...

Kefaret 33. bölümde Fulya'nın hamile olması herkesi şaşırtır. Zeynep ise Sinan'ı ilk tökezlemesinde yarı yolda bıraktığı için kendini suçlamaktadır. Sinan ve Zeynep'in arası düzelecek mi?

Ahmet, çocukları da alıp kampa gider. Oğlu Can, babasının Arzu ile olan ilişkisi hakkında sıkıştırır.

Ahmet'in yeni bir çocuğu olacağını duyan oğlunun tepkisi, Ahmet'in fenalaşmasına neden olur. Kalbi sıkışan Ahmet yere yığılır. Kamp yerinde kimseyi bulamayan oğlu ise ormanda koşarak yardım ister. Ahmet'e ne olacak?

Zeynep ise onlara ulaşamayınca telaşlanır ve Sinan'dana yardım ister.

Kefaret yeni bölümüyle her Perşembe 20.00'de FOX'ta!