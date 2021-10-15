15 Ekim 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 20:00

Kıbrıs Zafere Doğru yeni sezonuyla izleyenlerinin karşısına çıktı. Kıbrıs Zafere Doğru, 1964 Ağustos'unda Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak bilinen Erenköy Direnişi anlatılıyor. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, büyük bir merakla beklenen "Kıbrıs Zafere Doğru" yeni sezon ilk bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Kıbrıs Zafere Doğru yeni sezon izle tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Kıbrıs Zafere Doğru 10. Bölüm izle (yeni sezon)

'KIBRIS ZAFERE DOĞRU'NUN KONUSU

Kıbrıs Zafere Doğru yeni sezonda Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp vatan savunmasına koşan Kıbrıslı 500'ü aşkın öğrenci ve 200 civarı Kıbrıslı Mücahitin, 15.000 Yunan ve Rum askeri tarafından çevrilmişken sürdürdükleri destansı direnişe Ankaralı, Mücahit Kemal ve Mücahit Derviş Lefkoşa'dan destek vererek katılıyor.

Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır.

Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer.

Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır.

Kıbrıs Zafere Doğru 10. bölümde Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar.

Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır.

Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır.

Gizli görevle Erenköy'e desteğe yollanan Mücahitler orada Denktaş ve Akıncı komutanla buluşmak gayreti içindeyken Rumların büyük taarruzu başlar.

Bu zamana kadar yaşananlar sokak çatışmasından öteye gitmezken artık Kıbrıs'ta 15 bin kişiden oluşan Yunan ve Rum ordusu destroyerlerle, toplarla saldırıya geçer. Gözler gökyüzünde, Türkiye'den gelecek bombardıman uçaklarını ve Cengiz Topel'i beklerken Mücahitler var güçleri ile siperde savaşmaktadır.

Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.