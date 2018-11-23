Kızım 11.yeni bölüm fragmanı Kızım dizisi son 10.bölüm izle TV8’de

Kızım 11.yeni bölüm fragmanı Kızım son 10.bölüm izle TV8’de! Ekranların sevilen dizisi Kızım yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. TV8’in ilgiyle takip edilen dizisi Kızım son bölümde neler oldu? Kızım yeni bölümde neler olacak? Sevilen dizi Kızım son bölüm damga vurmuştu. Kızım 10. yeni bölüm f bugün TV8'de yayınlanacak. Ardından da 2. fragman geldi. Yeni bölümden çok özel sahneler içeren Kızım 10. yeni bölüm fragmanında; Öykü'yü okuldaki tiyatro gösterisinin heyecanı sarıyor. Ancak Demir, prensi oynayacak kişinin ismini öğrenince çılgına dönüyor. Asu Öykü'ye birşey söylemeye geldim diyerek Demir'in kapısını çalıyor. Kızım son bölümde ise Demir, Öykü’nün çok hasta olduğunu öğrenen Demir, Doktor Ali İhsan’ın muayenehanesinden çıktıktan sonra perişan bir halde Uğur’un evine gelir. Kapıyı açan Uğur, Demir’in yüzündeki ifadeden birşeyler olduğunu anlamıştır. Demir, Öykü’nün odasına girdiğinde onu durak isimerini sayarken bulur. Kızına sevgi dolu gözlerle bakan Demir unuttuğu durak ismini ona hatırlatır. Ardından birbirlerine sarılırlar. İkisinin de gözlerinden yaşlar boşanır.

KIZIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asu yine Demir ve Öykü'nün kapısını çalar. Şaşkınlıkla kapyı açan Demir, Asu'nun söyledikleri karşısında adeta şok olur; "Öykü ben senin annenim, seni almaya geldim."

Öykü, okulda tiyatroya katıldığını, Pamuk Prenses olacağını söyleyince, Demir prensin kim olduğunu soruyor. Prensin Mertcan olacağını öğrenen Demir, Öykü'yü prenseslikten vazgeçirmeye çalışıyor.

Demir, Asu'nun ortaya çıkıp Öykü'yü alacağını söylemesinden dolayı endişeli. Asu ve Öykü nereye gidiyor, Asu gerçekten de Öykü'yü Demir'den alacak mı? Tüm bu sorular Kızım'ın 10. bölümünde cevap bulacak.

Uğur, Demir'e iş buluyor ama her zamanki gibi yine yasak olan korsan taksicilik... Çıktığı işte çocuk sahibi olmayı bekleyen bir çifti hastaneye yetiştiren Demir, çocuklarının ismini Öykü koymalarını istiyor. Candan'ın gideceğini anlayan Demir duygularını artık daha fazla saklayamıyor ve ona ihtiyacı olduğunu itiraf ediyor.

KIZIM 9. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Demir, Öykü’nün çok hasta olduğunu öğrenen Demir, Doktor Ali İhsan’ın muayenehanesinden çıktıktan sonra perişan bir halde Uğur’un evine gelir. Kapıyı açan Uğur, Demir’in yüzündeki ifadeden birşeyler olduğunu anlamıştır. Demir, Öykü’nün odasına girdiğinde onu durak isimerini sayarken bulur. Kızına sevgi dolu gözlerle bakan Demir unuttuğu durak ismini ona hatırlatır. Ardından birbirlerine sarılırlar. İkisinin de gözlerinden yaşlar boşanır.

“KIZIM NİYE SÖYLEMEDİN BANA”

Uğur ve annesi olanları merak ederler. Öykü ve Demir odadan birlikte çıkarlar. Hacı nine ve Uğur’a veda edip evden ayrılırlar. Yolda Demir Öykü’ye neden söylemediğini sorar. Öykü neyi dediğinde Demir gerçek neden yerine okula neden gitmediğini söyler. Öykü rahatlamıştır ama Demir’in içi içini yiyordur. Öykü’ye ondan habersiz hiçbir yere gitmemesini söyler.

“GÜÇLÜ OL, DAĞILMAK YOK”

Candan, Murat’tan Öykü’nün hastalığını öğrenir. Gözyaşlarına boğulur. Murat’a Öykü ve Demir’in onun bildiğini bilmemesini söyler. Öykü ve Demir kaldıkları pansiyona gelir. Demir, Öykü’ye ceza vermek ister. Öykü de ona vereceği cezalarla ilgili bazı şeyler söyler ama Demir hiçbirini beğenmez. Demir, banyoya girer ve Doktor İhsan’ın Öykü’nün hastalığı ile ilgili şeyleri hatırlar. Gözyaşlarına boğulur. Kendi kendine güçlü olmasını, dağılmaması gerektiğini telkin eder.

DEMİR’İN AKLI BAŞINDAN GİDİYOR

Demir, Öykü’nün hastalığı ile ilgili araştırma yapar. Bu arada Candan, kliniğinin önünde Öykü’nün durumuna üzülmektedir. Aynı anda Cemal gelmiştir. Öykü dişlerini fırçaladıktan sonra odaya girdiğinde yere düşer. Demir’in aklı başından gitmiştir. Ne olduğunu sorar. Öykü botlara takılıp düştüğünü söyler. Candan yürüyüş sırasında Cemal’e sevdiği birisinin hasta olduğunu anlatır. Cemal kendi yaşadıklarından yola çıkarak Candan’ı teselli edecek sözler söyler.

ÖYKÜ’NÜN İLAÇLARI ÇOK PAHALIDIR

Sabah Demir Öykü’yü okula bırakır. Yolda Öykü’ye simit ve meyva suyu alır ama peynire parası yetmez. Öykü’ye yapması ve yapmaması gerekenleri teker teker sıralar. Bu arada Asu’nun parasızlığı canına tak etmiştir. Erdinç’in yanına gelir ve ona iş istediğini söyler. Erdinç istemeyerek de olsa gece barmenlik işini verir. Ancak ondan tek bir isteği vardır, o da içki içmemesidir. Demir, İhsan’ın Öykü’nün ilaçlarını yazdığı reçeteyi eczanede sordurur. İlaçlar çok pahalıdır. Demir ilaçları alamaz. Çaresiz kalan Demir, Uğur ile buluşur. Uğur’a Korkmaz’ı aramasını iş olup olmadığını sormasını ister.

CANDAN CEMAL’İ DEMİR İLE TANIŞTIRIYOR

Demir, Candan’ın yanına gelir. Candan panikler. Demir’e ne söyleyeceğini bilemez. Tam o sırada Cemal çıkagelir. Candan Cemal’i Demir ile tanıştırır. Candan kahve yapmak için içeri girince, Demir Cemal’e orada ne aradığını sorar. Cemal’i Candan’dan uzak durması için tehdit eder. Ona gerçek kimliğini açıklayacağını söyler. Cemal aldırış etmez. Demir, Candan’a Öykü’nün onu çok özlediğini görmeye gelmesini rica eder. Candan işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek bu teklifini geri çevirir.

CANDAN’A İŞ TEKLİFİ

Öykü okuldan sonra pansiyona gelir. Günlüğüne öğretmenin ona söylediği gibi duygularını yazmaya başlar. Candan dertleşmek için eski bir arkadaşı ile buluşur. Arkadaşı Bulgaristan’da bir at çiftliği aldığını onun da gelmesini ister. Candan düşünmek için süre ister. Cemal, Korkmaz’ın yanına gelir ve Demir ve Uğur’a yapacakları işle ilgili bir dosya getirir. Yapmalarını istedği iş bir kuryeliktir. Teslimatını yapacakları tarihi eser çalıntıdır.

ÖYKÜ BİR EV VE SULU BOYA İSTİYOR

Demir, Öykü uyuduktan sonra günlüğünü okur. Yazdıkları içini çok acıtır. Gözyaşlarına hakim olamaz. Çaresiz bir şekilde sessizce ağlar. Demir, sabah Öykü’ye hayallerini gerçekleştirmek için ondan birşeyler istemesini söyler. Öykü çok sevinçlidir. Aynı anda Uğur arar ve Korkmaz’ın iş ayarladığını haber verir. Öykü’yü okula bırakıkıken ona ne istediğini sorar. Öykü bir ev ve sulu boya istediğini söyler.

CEMAL ASU’NUN BABASINI BULUYOR

Cemal, Asu’nun evine gelir ve ona babasını bulduğunu söyler. Asu umrunda olmadığını söylese de Cemal babasının ölmek üzere olduğunu son bir kez onu görmek istediğini söyler. Asu Cemal’e bağırıp çağırır ancak babası ile ilgili söylediği bir detay ilgisini çekmiştir. Babası çok zengindir ve ölünce mirasını ona bırakmak istiyordur.

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU NE?



Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.



Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.



Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

ÖYKÜ BAYILIYOR

Öykü İlayda’nın istediğini yerine getirmek için gittiği kantinden dönerken merdivenlerde bayılır. Kendine geldiğinde hareket edemez. Bu sırada öğretmeni Öykü’nün yerde yattığını görünce yanına gelir. İsmini söyler ama Öykü onun söylediklerini duymaz. Öğretmeni revire götürür. Ancak hemşire bir şeyi olmadığını basit bir düşme olduğunu söyler. Öğretmeni babasını aramak ister ama Öykü iyi olduğunu söyleyerek çağırmamasını ister.

DEMİR VE UĞUR KARAKOLDA

Demir Uğur ile birlikte karakola gider. Dolandırıldıklarını nasıl söyleyeceklerini düşünürken, onları daha önceden tanıyan komiserle karşılaşırlar. Demir Uğur’un dolandırılma hikayesini komisere anlatır. Komiser gülmekten kırılır

Cemal, Candan’ın dükkanına uğrar. Candan’ın kahve teklifini geri çevirir. Bu sırada Candan’ın yanına abisi gelir. Uğur Öykü’yü almak için geldiği,nde öğretmeni Öykü’nün bayıldığını anlatır. Öykü kaldıkları pansiyona geldiklerinde , Demir ve Uğur’un onuşmalarını duyar. Dolandırıldıklarını öğrenince gülmekten kendini alamaz.

KIZIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)

22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti.

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi. Güzel oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)

2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.