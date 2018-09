Kızım 3.yeni bölüm fragmanı Kızım dizisi son 2.bölüm izle TV8’de! Sevilen ve ilgiyle takip edilen Kızım dizisi yeni gününde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızım yeni bölüm fragmanları ve Kızım son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. TV8’in sevilen Kızım dizisi yeni bölümde neler olacak? Kızım 2.bölümde Demir kızına bakamayacağını anlar Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir dilekçe verir. Dilekçe'de kızına maddi yetersizliklerden dolayı bakamadığını ve Sosyal Hizmetler'in ona sahip çıkmasını ister. Yaşananların ardından soluğu Candan'ın evinde alan Demir ve kızı için artık yeniden şekillenecektir. Kızım son bölümde Babasıyla yemek yiyen Öykü yediklerinin parasını ödemek istemeyen babasının planını öğrenince yapmak istemez. Çaresiz kalan öykü para bulmak için müşterilerden birinin masasına giderek falına bakabileceğini söyler. Masasına gittiği kişi Candan’dır. Önce falına baktırmak istemeyen Candan daha sonra ikna olur ve falına baktırır ve Öykü’ye para verir. Babasına parayı veren Öykü hesabı ödemesini ister.

KIZIM DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kızım dizisi bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Demir evdeki eşyaların sokağa atıldığını görünce şoke olur. Ev sahibine 5 aydır kira ödemeyen Demir ev sahibi tarafından kapı dışarı edilmiştir. Bir kızının olduğunu öğrenen Demir daha kabullenememiş olmasa da köşeye sıkışır. Geceyi çadırda geçiren aile için bundan sonrası daha da zor olacaktır.

Demir kızına bakamayacağını anlar Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir dilekçe verir. Dilekçe'de kızına maddi yetersizliklerden dolayı bakamadığını ve Sosyal Hizmetler'in ona sahip çıkmasını ister. Yaşananların ardından soluğu Candan'ın evinde alan Demir ve kızı için artık yeniden şekillenecektir.

KIZIM DİZİSİ 1.BÖLÜM ÖZETİ

Öykü okuldan eve döndüğünde gözlerine inanamaz. Çünkü teyzesi evi boşaltıp gitmiştir. Odasına girdiğinde valizini ve valizin üstünde teyzesinin ona yazdığı mektubu bulur. Mektupta artık ona bakamayacağını ve babasının adı ve adresini yazmıştır. Babası Demir Göktürk, bir dolandırıcıdır. Yaptığı en son işte yakayı ele veren Demir polislerce gözaltına alınır.

Öykü valizini de alarak babasının olduğu adresi bulmaya çalışır. Babasının arkadaşı ve ortağı olan Uğur’la merdivenlerde karşılaşır. Uğur’a Demir’in kızı olduğunu söyler. Uğur’a babasının nerede olduğunu sorunca Uğur bu soruya cevap veremez. Öykü’yü de yanına alan Uğur, avukatla birlikte karakola gider. Nezarethanede Demirin yanına giden Uğur kızını bulduğunu ve onu kurtaracağını söyleyince Demir bağırarak “benim kızım yok” der. Hakim karşısına çıkan Demir kızına bakmak zorunda olduğunu ve hayatını ona adama istediğini söyler. Hakim Öyküyü de dinlemek ister. Öykü’ye babasını tanımadığını bu yüzdende onu bir yurda yerleştirebileceklerini söyleyen hakime karşı çıkar ve babası ile yaşamak istediğini söyler. Avukat Demirin tahliyesini ister, cezası ertelenen Demir serbest bırakılır. Serbest kalan Demir Uğura kızı alıp götürmesini söyler. Uğur Öykünün kendi kızı olduğunu ve bakmak zorunda olduğunu söyler.

“BEN SENİN BABAN DEĞİLİM”

Çaresiz kalan Demir kurtulmak için Öykü’ye ben senin baban değilim diyerek başından sağmak ister. Ancak Öykü hakime gerçeği anlatmak isteyince Demir panikleyerek şaka yaptığını söyler. Öykü ile teyzesini aramaya giderler. Teyzesi ile kaldıkları eve gelince kapıyı açmaya çalışır ancak beceremez. Demir kendisi denemek ister ve anahtarı kırar. Eve girmenin yollarını bulmak isterken evin camında kiralık tabelasını görürler. Emlakçıya gittiklerinde, durumun iç yüzü ortaya çıkar. Öykü’den teyzesinin numarasını arar ama numara kullanılmamaktadır. Teyzesinin de dolandırıcı olduğunu söyleyen babasına hak verir.

ÖYKÜ İLE CANAN TANIŞIYOR

Babasıyla yemek yiyen Öykü yediklerinin parasını ödemek istemeyen babasının planını öğrenince yapmak istemez. Çaresiz kalan öykü para bulmak için müşterilerden birinin masasına giderek falına bakabileceğini söyler. Masasına gittiği kişi Candan’dır. Önce falına baktırmak istemeyen Candan daha sonra ikna olur ve falına baktırır ve Öykü’ye para verir. Babasına parayı veren Öykü hesabı ödemesini ister.

Babasıyla eve dönen öykü kapıda yavru bir köpek görür ve ona bakmak ister. Demir, “Kendine ev buldun köpek mi eksik kaldı” diyerek karşı çıkar. Babasının evindeki düzensizlik ve pisliğe içerleyen Öykü evi temizlemeye başlar. Demir beğenmiyorsa evden gitmesini ister, ancak Öykü karşı çıkıp, gitmeyeceğini söyler.

Candan bir veterinerdir. Bir doğum sırasında gelen bir telefonla şok olur. Arayan avukattır ve babasının öldüğünü söyler. Avukatın yanına giden Candan’a babasından kendisine miras kaldığını öğrenir. Fakat mirası kabul etmeyeceğini söyler. Babasından kalan ev ve diğer malların satılamasını ister. Avukat babasının evinin anahtarını verir. Ev ikinci dereceden bir tarihi eser olduğu için satılmasının zaman alacağını öğrenen Candan eve gider.

CANDAN’I DOLANDIRMA PLANLARI

Uğur, Demir'e yeni bir iş teklifi ile gelir. Candan'dan söz etmeye başlar. Candan'ın ailesinden kalan 3 değerli tabloyu ele geçirme planını anlatır. Bir de Öykü'ye hırsızlık yaptıklarını söyler. Demir ile Uğur, Candan'ı dolandırmak için plan yapmaya başlar. İşi alacakları kişiye(Jilet) gidip tabloları olduğundan çok daha düşük fiyata satın alarak para kazanacaklardır. Jilet ellerine bir dosya tutuşturur ve Demir, Candan'ı bir kez daha böyle görmüş olur.

Babası ile okulan gelen Öykü çok mutludur. Arkadaşlarının onunla dalga geçmesi ile baş etmek zorundadır. Demir, Öykü'yü kabul edemez.

Babasının sorumsuzluğu yüzünden sokakta kalan Öykü köpeği ile beraber yağmurda ıslanır. Candan yardımseverliği ile ortaya çıkar ve Öykü’nün köpeğini tedavi edip onu evine götürür. Ardından da babası ile yaşadığı evine kadar götürür. Öykü eve geldiğinde babası Demir'in keyfi yerindedir, arkadaşları ile oyun oynamaktadır.

ÖYKÜ HER ŞEYİ DUYAR

Uğur ile Demir konuşurken Öykü, Candan'ı dolandıracaklarını öğrenir. Yağmurda kaldığı için ateşler içinde uyanan Öykü, Candan için yola çıkar ama Demir'e yakalanır. Demir onu yatırıp istemeye istemeye Öykü ile ilginemeye başlar. O kadar acımasız davranır ki Öykü gözyaşlarını tutamaz.

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)

22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti.

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi. Güzel oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)

2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.