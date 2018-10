Kızım 5.yeni bölüm fragmanı Kızım son 4.bölüm izle TV8’de! Dizi severleri ekrana kilitleyen Kızım son bölümde neler oldu? Reytingleri zirveye taşıyan Kızım yeni bölüm fragmanları ve Kızım son bölüm izleme linki araştırılıyor. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım, dördüncü bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de! Peki Kızım son bölümde neler oldu? Kızım 4.bölümde heyecan dorukta! Kızım 4. bölümü ile bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken Kızım dizisinde bu hafta yine gözyaşları sel olacak. Demir, Öykü'nün teyzenin peşine düşüyor. Teyzesinin suçlu olduğunu öğrenen Demir teyzeye ulaşıyor. Fakat hiç beklemediği bir cevap alıyor. Öykü ise devlet tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürülüyor. Demir, Öykü'nün annesinin kim olduğunu bulabilecek mi? Kızım son bölümde ise Uğur Demir’i ziyarete geldiğinde İstanbul’u terkedeceğini söyler. Uğur kızının durumunun ne olacağını sorar, ancak Demir, Candan’ın ona sahip çıkacağını zamanla da onu unutacağını ayrıca jiletin parasını da göndereceğini söyler. Hastaneden tam firar ederken Öykü’ye yakalanır. Dışarı hava almaya çıktığını söylesede Öykü’yü inandıramaz. Öykü kaçmasını sağlamak için yol gösterir. Ancak Demir bahçeye hava alamaya çıkacağını yineler. Öykü’nün hali Demir’in yüreğine dokunur. Gitmekten vazgeçer.

KIZIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öykü ise devlet tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürülüyor. Demir, Öykü'nün annesinin kim olduğunu bulabilecek mi?

KIZIM 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öykü babasının yaptıklarından dolayı üzgündür. Candan’ın kapısına gider ama zili çalmaya cesareti yoktur. Demir, Öykü’yü Candan’ın kapısının önünde uyurken bulur. Babasını karşısında gören Öykü babasından kaçmaya başlar. Babası peşinden gelir. Bir anda caddeye fırlayan Öykü gelen aracın farkında değildir. Demir Öykü’yü son anda kurtarmayı başarır ama araç ikisine birden çarpmıştır. Demir ve Öykü hastaneye kaldırırlırlar. Demir’in durumu ağırdır.

ÖYKÜ’NÜN GÖZYAŞLARI

Babasının durumunu gören Öykü gözyaşlarına hakim olamaz. Tam o sırada Demir uyanır. Öykü’den ağlamamasını ister. Olayı öğrenen Candan Demir’i ziyarete gelir. Onunla konuşması gerekenler olduğunu söyler. Candan ertesi gün tekrar gelir Öykü’nün görünürde hiçbir şeyi yoktur. Ardından Demir’in yanına gider, taburcu olduktan sonra evine davet eder. Ancak Demir razı olmaz. Candan Murat’ın yaptıkları için özür diler. Eve gelmeleri konusunda ısrarcıdır. Demir sonunda razı olur.

DEMİR ÖYKÜ’YÜ TERKETMEYE KARAR VERİR

ÖYKÜ HASTANEDEN KAÇIYOR

Öykü’nün tomografi sonuçları gelir. Sonuçları gören doktor biyopsi yapılmasına karar verir. Hemşire biyopsi yapılacağını söyleyince Öykü, geçmişte teyzesinin onun durumu ile ilgili konuştuklarını hatırlar. Biyopsi olmak istemez ve hastaneden kaçar. Öykü ve babasını almaya gelen Candan durumu öğrenince, Demir’le birlikte aramaya onu giderler.

Uğur, Demir’i arar jiletin sabrının taştığını söyler. Öykü’yü bulmanın derdinde olan Demir, Uğur’u dinlemeden telefonu yüzüne kapatır. Sonunda Öykü’yü bulurlar. Öykü onu hastaneye götürmemeleri için ikisine de yalvarır. Candan orta yolu bulmuştur. Öykü’nün dediği olmuştur. Hep beraber Candan’ın evine giderler.

ÖYKÜ’NÜN HASTALIĞI DEPREŞİYOR

Candan, Demir’e imrendiğini, ikisinin arasındaki ilişkiye hayran olduğunu, onun kötü biri olamayacağını, başta dolandırıcı olduğunu düşündüğünü ama kızına olan bağlılığını görünce böyle biri olamayacağını söyler.

Murat Candan’dan olanlar yüzünden özür diler. Ancak Murat Candan gittikten sonra birini arar ve Demir’i araştırmasını ister. Öykü okuluna dönmüştür. Sınıfta sözlüye kalkar ama daha önce ezberlediklerini unutur. Gözyaşlarına boğulur. Hastalığının etkileri kendini göstermeye başlamıştır.

UĞUR, DEMİR’DEN HESAP SORAR

Candan ve Öykü gittikten sonra evde yalnız kalan Demir, ev işlerine dalar. Bu arada kapıya dayanan Uğur, telefonlarına neden cevap vermediğini sorar. Durumun ciddi olduğunu jiletin peşlerinde olduğunu söyler. Bir planı vardır. Tam o sırada Candan eve gelir. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Uğur kanepenin arkasına saklanır. Durumu kurtarmaya çalışan Demir, Candan’ı temiz hava alma bahanesiyle dışarı çıkarır. Son anda kurtulmuşlardır.

Okuldan Öykü’yü alan Candan ve Demir onda bir gariplik olduğunu sezerler. Ne olduğunu sorduklarında tatmin edici bir cevap alamazlar. Ancak biraz zorlayınca sözlü sınavının kötü gittiğini anlarlar. Dışarıda parasının peşine düşen Cemal’i gören Demir, ikisini yolladıktan sonra, ne istediğini sorar. Parasını isteyen Cemal’e “bende para yok” der.

Jilet akşam Uğur’un evine gelir ve tabloları getirmelerini ister. Panik şekilde Demir’i arar ve durumdan haberdar eder. Bu kez kaçış yoktur. Tabloları sahteleri ile değiştireceklerdir.

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)

22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti.

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi. Güzel oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)

2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.