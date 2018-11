Kızım dizisi 10.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kızım son 9. bölüm TV8 izleme linki

Kızım dizisi 10.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kızım 9.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını nasıl izleyebilirim Kızım dizi konusu nedir oyuncuları kimdir soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Kızım dizisi 9.son bölümü ile yine reyting yarışında ilk sırada yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda reyting sıralamalırında birinci olan ve bu yükselişi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Kızım 9.son bölümünde; Öykü’nün hastalığını öğrenen Demir’in zor anları ön plana çıktı. Öte yandan Öykü ve annesinin karşı karşıya geldiği anlar kafalarda soru işareti bıraktı. Demir, Öykü’nün doktoruyla görüşmüş ve duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşamıştı. Küçük kızın kalıtsal bir hastalık olan ve tedavi edilemeyen Niemann-Pick ile mücadele ettiğini öğrenen Demir gözyaşlarına boğulmuştu. Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu paylaştığı Kızım dizisi 10.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 9.son bölüm detayları star.com.tr'de.

KIZIM 9.BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR

Kızım dizisi 9.son bölümünde; Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra, Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. Acaba, bu kez müze işindeki kadar şanslı olacak mıdır?



Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra derin bir açmazda bulur kendini. Candan'ın hissettiği acı, aceleyle birtakım kararlar almasına neden olur. Candan'ın bu yönelişi, Demir ve Öykü için Candan'ın olmadığı bir yaşamın habercisi mi olacaktır? sorusunun yanıtı dizinin 9.bölümünde yanıt buldu.



Gittikçe derinleşen alkol sorununun pençesinde boğuşan Asu, para kazanmak için yeni yollar dener. Suça bulaşmadan para kazanmaya çalışan Asu, hayattan yeni bir darbe daha alır. Cemal, Asu'ya bir kez daha yardım eder. Bu süreçte, Cemal ve Asu'nun ilişkisinde ne tür değişimler gerçekleşecektir?

KIZIM 9.BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 8.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doktorla görüştükten sonra birdenbire ortadan kaybolan Öykü Demir'e büyük bir korku yaşatır. Demir’in Öykü’yü arama çalışmaları sonuç verecek midir?



Kızım dizisi 8. bölümde Öykü kaçıyor. Kızım dizisi 8. bölüm fragmanı! Öykü kaçıyor





Sosyal hizmetlerin ani denetleme talebi karşısında hazırlıksız yakalanan Demir, bir kez daha karşı karşıya kaldığı Öykü'yü kaybetme olasılığı karşısında büyük bir sınav verir.



Demir'i arayan Doktor İhsan sonunda Öykü’nün hastalığını babasına söyleyecek midir yoksa Öykü’nün ondan istediği gibi bu sırrı saklayacak mıdır?

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU NE?



Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.



Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.



Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

ÖYKÜ BAYILIYOR

Öykü İlayda’nın istediğini yerine getirmek için gittiği kantinden dönerken merdivenlerde bayılır. Kendine geldiğinde hareket edemez. Bu sırada öğretmeni Öykü’nün yerde yattığını görünce yanına gelir. İsmini söyler ama Öykü onun söylediklerini duymaz. Öğretmeni revire götürür. Ancak hemşire bir şeyi olmadığını basit bir düşme olduğunu söyler. Öğretmeni babasını aramak ister ama Öykü iyi olduğunu söyleyerek çağırmamasını ister.

DEMİR VE UĞUR KARAKOLDA

Demir Uğur ile birlikte karakola gider. Dolandırıldıklarını nasıl söyleyeceklerini düşünürken, onları daha önceden tanıyan komiserle karşılaşırlar. Demir Uğur’un dolandırılma hikayesini komisere anlatır. Komiser gülmekten kırılır

Cemal, Candan’ın dükkanına uğrar. Candan’ın kahve teklifini geri çevirir. Bu sırada Candan’ın yanına abisi gelir. Uğur Öykü’yü almak için geldiği,nde öğretmeni Öykü’nün bayıldığını anlatır. Öykü kaldıkları pansiyona geldiklerinde , Demir ve Uğur’un onuşmalarını duyar. Dolandırıldıklarını öğrenince gülmekten kendini alamaz.

KIZIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)

22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti.

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi. Güzel oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)

2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.