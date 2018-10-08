Koca Koca Yalanlar 10.yeni bölüm fragmanı yayında mı Koca Koca Yalanlar son 9.bölüm Kanal D izle

Koca Koca Yalanlar 10.yeni bölüm fragmanı yayına ne zaman girecek? Koca Koca Yalanlar 9.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını nasıl izleyebilirim? Koca Koca Yalanlar son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Koca Koca Yalanlar oyuncu kadrosunda kimler var? Koca Koca Yalanlar dizi konusu nedir? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri ve detayları bu haberimizde derledik. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Koca Koca Yalanlar'ın bu haftaki yayına giren 9.son bölümünde Ahmet'e olan duygularını yeniden sorgulayan Müjgan, Sude'nin oyununa geliyor! Müjgân, Ahmet’i hâlâ unutamadığını anlayıp, Ahmet’ten gelen aramalardan da cesaretlenerek Ahmet’in evine gider. Müjgân’ı Ahmet’in evine yaklaşırken gören Sude ise üstüne bornoz geçirir, Müjgân’ı kapıda karşılar ve Ahmet’in içeride uyuduğunu söyleyerek Müjgân’a beklenmedik bir anda bir darbe daha vurur. Müjgan darmaduman olmuş, kendini temizliğe ve yiyip içmeye vermiştir. Onun moralini toparlama görevi ise yine Canan ve Nilgün’e düşmektedir. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Ferdi Sancar'in paylaştığı Koca Koca Yalanlar 10.yeni bölüm fragmanı ve 9.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Koca Koca Yalanlar, 8 Ekim Pazartesi 20.00'de!

KOCA KOCA YALANLAR 10.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Koca Koca Yalanlar dizisi 10.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

KOCA KOCA YALANLAR 9.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koca Koca Yalanlar yeni bölümde, Ahmet'e olan duygularını yeniden sorgulayan Müjgan, Sude'nin oyununa geliyor!

Müjgân, Ahmet’i hâlâ unutamadığını anlayıp, Ahmet’ten gelen aramalardan da cesaretlenerek Ahmet’in evine gider. Müjgân’ı Ahmet’in evine yaklaşırken gören Sude ise üstüne bornoz geçirir, Müjgân’ı kapıda karşılar ve Ahmet’in içeride uyuduğunu söyleyerek Müjgân’a beklenmedik bir anda bir darbe daha vurur. Müjgan darmaduman olmuş, kendini temizliğe ve yiyip içmeye vermiştir. Onun moralini toparlama görevi ise yine Canan ve Nilgün’e düşmektedir.

Müjgan, Ahmet'i unutamıyor! Şahin baba oluyor!



Müjgan'ın Ahmet'ten boşandıktan sonra yeni hayatına yaptığı başlangıç, kısa sürmüştür. Ahmet ise Müjgan'a olan inancını kaybetmeye devam etmektedir.



Osman'ın aşkı, Canan'ın kulağına kadar gider. Nilgün'ün hamile olduğunu öğrenmesi, Şahin'in sevinç naraları atmasını beraberin getirecektir.

Müjgan ve kızı Ilgaz arasındaki ilişkinin arasına Sude dahil oluyor!



Müjgan ve kızı Ilgaz arasınki ilişki maddi durumdan dolayı açılmaya başlamıştır. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Sude, intikam için Ilgaz'ın isteklerine olumlu yaklaşır. Ilgaz ve Sude arasındaki iletişimi gören Müjgan'ı ise üzüntü sarar. Ahmet'te bu durumda Sude'nin tarafını tutunca ipler iyice kopar.



Müjgan ve kızı Ilgaz'ın arası yine eski günlerdeki gibi olacak mı?

KOCA KOCA YALANLAR 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR 8.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koca Koca Yalanlar 8. son bölümde; Terk edilen Sude, Ahmet'i gönlünü kazanabilmek için yeni plan arayışına girer.

Ahmet, nişan organizasyonu için Erdem’le anlaşan Sude’yi, Müjgân’ı zor duruma düşürdüğü için affetmez. Sude kendini affettirmek için Ahmet’e dil dökmektedir. Ahmet ise Sude’nin organizasyonu tesadüfen Müjgân’ın çalıştığı şirkete verdiğine inanmamaktadır. Sude ilk defa, kendi eliyle kazdığı kuyuya düşmüştür. Müjgân, Ahmet’in nişanı terk etmesinden hoşnut olsa da aslında hâlâ biten evliliklerinin üzüntüsünü yaşamaktadır.

KOCA KOCA YALANLAR 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Müjgan'a yeniden dönmek için çabalara giriyor!



Müjgan, artık eskisi gibi değildir ve daha farklı biri olma yolunda hreket etmektedir. Müjgan ve arkadaşları, artık eğlenceli hayat yaşamaya başlarken; erkekler tarafında durumlar hiç iç açıcı değildir. Ahmet'in yeniden Müjgan'a dönmek için girişeceği çabalar başarılı olabilecek mi?

Ahmet, karısından boşandığı için çok pişman olmuştur. Yeniden Müjgan iel birlikte olmak için çabalar içerisine girecektir. Müjgan ise yeni hayatına devam etmeye çalışır. Fakat Ahmet'i unutamayan Müjgan için duygusal dönemler başlayacaktır.

KOCA KOCA YALANLAR DİZİ OYUNCULARI

Hakan Yılmaz – Ahmet



36 yaşında. Müjgan’ın kocası. Kuzu gibi bir adam Ahmet. Dürüst, ilkeli, tutumlu. Kadınlara yan gözle bile bakmayan Ahmet’in değişimi Sude’yle tanıştıktan sonra başlar. Biraz orta yaş bunalımı, biraz da bunca sene yapamadıkları onu dürtükler. Sude’nin çocuksuluğu, seksiliği Ahmet’in aklını başından alır. Bir yanda onca yıl emek verdiği çocuklarının annesi, karısı Müjgan; öte yanda aklını çelen, egosunu okşayan Sude.



Evrim Alasya - Müjgan



35 yaşında, liseyi bitirir bitirmez ilk aşkı Ahmet’le evlenip üç çocuk doğurmuş. Çocuklarına ve kocasına kendini adamış, fedakar, anaç bir ev kadını. Tatlı dilli, hoş ve güzel bir kadın. Ama evlilik hayatı bu. Biraz salmış kendini. Yaşıtları üniversiteye giderken Müjgan çocuklarla uğraşmış, dört duvar arasına sıkışmış. Ne bir ilgi alanı kalmış, ne de sosyal çevresi. Müjgan’ın miladı kocasının onu aldattığını öğrenmesi olacak. Bu gerçekle yüz yüze geldikten sonra yaptıklarına kendi de inanmayacak.



Selen Uçer - Nilgün



35 yaşında. Müjgan’ın en yakın arkadaşı. Bakımlı, giydiğini yakıştıran hoş bir kadın. Herkesin yardımına koşan, açık sözlü, renkli kişiliğiyle arkadaş ortamının aranılan kişisi. Kocası Şahin ve oğlu Fırat’la kendine göre sakin ve mutlu bir hayatı var. Müjgan’ın çok şanssız olduğunu düşünerek arkadaşına tam destek verecek. Nilgün kocasıyla evliliklerinin şahane olduğunu düşünüyor. Maalesef kocasının yüzüne gülerken arkasından türlü oyunlar oynadığını, karşısına çıkan her kadınla onu aldattığını bilmiyor.



Pelin Öztekin - Canan



30 yaşında. Nilgün’le birlikte Müjgan’ın en iyi arkadaşı. Kendine ait bir güzellik salonu var. Çalışan, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın. Ama duygusal dünyasında, hassas ve kırılgan. Rüya adında 7 yaşında bir kızı var. Kocası Serkan’ı dört yıl önce bir kazada kaybetmiş. Osman ise Canan’ın aradığı kadın olduğunu düşünmektedir. Canan ise artık kocasından umudu kesince bambaşka bir aşka yelken açmaya karar verir.







Rüzgar Aksoy- Osman



32 yaşında yaşlarında yakışıklı, bekar bir adam. Ahmet ve Şahin’in arkadaşı. Şahin’le birlikte emlak işi yapıyor. Her sorun ve olay karşısında rasyonel davranan, gerçekçi ve doğruları insanların yüzüne hiç eğip bükmeden dümdüz söyleyen bir kişiliği var. Büyük bir aşka tutulmadan evlenmeme kararı almış. Onsuz olamayacağını düşündüğü kadını ararken Canan’la tanışmış. Bu iyi huylu ve masum kadına gün geçtikçe aşık olmuş. Ama hala kocasının yasını tutan Canan’a bir adım bile yaklaşamazken Canan, Sinan’la yakınlaşınca, sevdiği kadın için mücadele etmeye karar verir.



Tuğçe Karabacak - Sude



25 yaşında. Hoş, havalı, seksi, bekar bir kız. Anne babası küçükken ölmüş, teyzesi Refika ile yaşıyor. Sude tipik bir mahalle kızı. Hayattaki tek amacı yağlı bir kapı bulup evlenmek… Fakat bunun için koşulları uygun değil. Bulup bulabileceği en yağlı kapı maalesef Ahmet olacak. Sude iyi yaşamayı seviyor. Giydiğini yakıştırmasını biliyor. Ünlü bir giyim markasının mağazasında tezgahtar olarak çalışıyor. Hırslı, kurnaz ve bencil bir kız olan Sude, Ahmet’i Müjgan’dan koparmaya karar verir. Adamın parasını yiyip bitirmede de herhangi bir sakınca görmez.