Koca Koca Yalanlar 11.yeni bölüm fragmanı Koca Koca Yalanlar son 10.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen dizi Koca Koca Yalanlar son bölümde neler yaşandı? Koca Koca Yalanlar yeni bölümde neler olacak? Kanal D’nin iddialı dizisi Koca Koca Yalanlar bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Koca Koca Yalanlar dizisi 10. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yayın günü değişen dizi 10. bölümü ile bundan böyle Salı akşamları ekrana gelecek. Yeni bölümde Sude, pahalı olduğu için Müjgan’ın almadığı elbiseyi Ilgaz’a alarak anne ile kızın arasını bozmayı başarır. Ilgaz’la Müjgan kavga eder ve Ilgaz babasının evine yerleşir. Müjgan, Ilgaz’ın ergenlik inatlaşmalarını anlayışla karşılasa da kızının kendisinden uzaklaşmasına çok üzülmektedir. Diğer taraftan Gülüç aile bireylerinin cep telefonları, yılların alışkanlığı ile kurulmuş, Müjgan’la Ahmet’in evlilik yıldönümlerini hatırlatmak için dört bir taraftan çalmaktadır. Son bölümde ise Müjgan da bir tuhaflık var. Ilgaz, Canan ve Nilgün'ü arar. Müjgan evde temizliğe sarıyor. Çünkü Müjgan, Ahmet ile olan günlerini çok özlüyor. Özlemini içinde tutamıyor ve davranışlarına yansıtıyor. Bir gece önce Ahmet, Mijgan'a çok pişman olduğunu söylemiştir.

KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİ 10. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sude, pahalı olduğu için Müjgan’ın almadığı elbiseyi Ilgaz’a alarak anne ile kızın arasını bozmayı başarır. Ilgaz’la Müjgan kavga eder ve Ilgaz babasının evine yerleşir. Müjgan, Ilgaz’ın ergenlik inatlaşmalarını anlayışla karşılasa da kızının kendisinden uzaklaşmasına çok üzülmektedir.

Diğer taraftan Gülüç aile bireylerinin cep telefonları, yılların alışkanlığı ile kurulmuş, Müjgan’la Ahmet’in evlilik yıldönümlerini hatırlatmak için dört bir taraftan çalmaktadır.

KOCA KOCA YALANLAR 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan da bir tuhaflık var. Ilgaz, Canan ve Nilgün'ü arar. Müjgan evde temizliğe sarıyor. Çünkü Müjgan, Ahmet ile olan günlerini çok özlüyor. Özlemini içinde tutamıyor ve davranışlarına yansıtıyor. Bir gece önce Ahmet, Mijgan'a çok pişman olduğunu söylemiştir. Ama Müjgan,Ahmet'le Sude'nin halen ilişkilerine devam ettiğini anlayınca Ahmet'i gerçekten kaybettiğini düşünür. Durumu Nilgün ve Canan'a açıyor. Onlar da haliyle ‘hani sen bu adamı unutmuştun' diye Müjgan'a sitem ediyor. Müjgan arkadaşlarıyla konuşup biraz toparlanır. Artık Ahmet için ağlamayacağı konusunda kendine söz veriyor.

KOCA KOCA YALANLAR KONUSU NEDİR?

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet'in evliliği, Ahmet'in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar.

Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan'ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

KOCA KOCA YALANLAR OYUNCULARI

Müjgan (Evrim Alasya): İlk aşkı Ahmet'le evlenip 3 çocuk sahibi olan Müjgan, kendisini çocuklarına ve kocasına adamış fedakar, anaç bir ev kadını. Yaşıtları üniversiteye giderken kendisi çocuklarla uğraşmış. Tatlı dilli, hoş ve güzel bir kadın olan Müjgan'ın hayatı aldatıldığını öğrenmesiyle tamamen değişecek.

Ahmet (Hakan Yılmaz): Müjgan'ın eşi, dürüst, tutumlu ve kendisini ailesine adamış olan Ahmet'in tüm dengesi hayatına Sude'nin dahil olmasıyla alt üst olacak. Kadınlara yan gözle bile bakmayan Ahmet'in değişimi Sude'yi görmesiyle başlayacak.

Sude (Tuğçe Karabacak): 25 yaşında hoş, havalı, güzel ve bekar bir kadın olan Sude, ailesini küçükken kaybetmiş ve teyzesi Refika ile yaşamına devam etmektedir. Sude'nin hayattaki tek amacı rahat bir hayat süreceği biriyle evlenmektedir. Hırslı, kurnaz ve bencil olan Sude kendisine hedef olarak Ahmet'i seçecek ve işler karışacaktır.

Nilgün (Selen Uçer): Nilgün; Müjgan'ın en yakın arkadaşı, bakımlı, giydiğini yakıştıran hoş bir kadındır. Herkesin yardımına koşan, açık sözlü ve renkli kişiliğiyle çok sevilen Nilgün'ün kocası Şahin ve oğlu Fırat'la kendine göre sakin ve mutlu bir evliliği olduğunu düşünür. Ancak kocası Şahin'in kendisini aldattığını bilmemektedir.

Şahin (Ferdi Sancar): Nilgün'ün kocası ve Ahmet'in arkadaşı. Kurnaz bir adam olan Şahin, karda yürüyüp izini belli etmez. Okumamış ama parayı bulmuş ve emlakçılık yapan Şahin, çapkınlığın erkekliğin şanından olduğuna inanıyor. Ona göre her erkek aldatır ancak söylemez, önemli olan yakalanmamak.

Canan (Pelin Öztekin): Nilgün'le birlikte Müjgan'ın en iyi arkadaşı. Kendine ait bir güzellik salonu var. Çalışan, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın. Duygusal dünyasında hassas ve kırılgan olan Canan'ın Rüya adında 7 yaşında bir kızı var. Kocasını 4 yıl önce bir kazada kaybetmesine rağmen hala evli gibi yaşamaktadır.

Osman (Rüzgar Aksoy): 32 yaşında yakışıklı ve bekar bir adam. Ahmet ve Şahin'in arkadaşı olan Osman, Şahin'le birlikte emlak işi yapıyor. Her sorun ve olay karşısında rasyonel davranan, gerçekçi ve doğruları insanların yüzüne direkt söyleyen biri. Büyük bir aşka tutulmadan evlenmeme kararı alan Osman, Canan'la tanışmış ve gün geçtikçe ona aşık olmuş. Kocasının yasını tutan Canan'a yaklaşmazken bir süre sonra aşkı için mücadele etmekten de çekinmeyecektir.