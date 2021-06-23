23 Haziran 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 23:49

Kuruluş Osman 64. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Osmanlı devletinin kuruluş mücadelesini anlatan dizinin sezon finalinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman'ın son bölümüne Osman Bey'in 'Tek başıma dahi kalsam, duam son nefesimi ilahi kelimetullah için gaza üzre vermektir' sözü damga vurdu. Osman bey, düşmanı alt etmek için nasıl bir strateji uygulayacak? İşte Kuruluş Osman 64. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 64.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 64. bölümde Malhun Hatun doğum yapar. Osman Bey, hasretle beklediği evladını sonunda kucağına alır.

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Selçuklu ordusu yardıma gelecek mi?

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

NİKOLA'NIN OBADAKİ AJANI MALHUN HATUN'U ZEHİRLEMEYE KALKAR

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Malhun Hatun'un hamile olduğunu öğrenen düşmanlar, obadaki bir kadın aracılığıyla bebeği düşürmek ve Malhun'u öldürmek için harekete geçer.

Kuruluş Osman 64. bölümde Bala Hatun'un Malhun Hatun'a söylediği "Biz sadece Osman beyin hatunları ve uğruna ölecek neferleri değiliz. Kurulacak görklü devletin analarıyız" sözü izleyenleri duygulandırdı.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir...

Düşmanın hem dışardan hem de içerden saldırmasına rağmen Kayı Obası ayakta durmayı başarabilecek midir?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey, kurmayı hayal ettiği Osmanlı devletine biraz daha yaklaşacaktır.

MALHUN HATUN BEBEĞİNİ DOĞURUR

Kuruluş Osman sezon finalinde Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

OSMAN GAZİ'NİN İLK OĞLUNUN ADI NEDİR?

Osman Gazi'nin çocukları Orhan Gazi, Alaeddin Bey, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Melik Bey, Savcı Bey olarak bilinmektedir.

400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman 64. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.