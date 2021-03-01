Masumlar Apartmanı 24. yeni bölümde neler olacak? Çöp daire açılıyor!

01 Mart 2021 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 13:15

Masumlar Apartmanı 24. yeni bölünde neler olacak? Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", Salı akşamı 24. bölümüyle ekranlara gelecek. Safiye ve Gülben'in hayatında yeni gelişmelerin yaşanacağı bölümde İnci de Han'ı çöplükte yakalayacak. Yeni bölümde çöp daireyle ilgili gelişmelerin yaşanacağı sahnelerin fotoğrafları yayınlandı. İşte Peki Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı.

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI





Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir.

Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır.

İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur.

İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Neriman, Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir.

İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

Öte yandan Gülben ise babasının hafızası yüzünden yenden hayal kırıklığı yaşar. Esat ile Gülben'in evleneceğini sanan babası, bilmeden kızının hayalleriyle oynar.