İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2829
  • EURO
    8,7755
  • ALTIN
    408.606
  • BIST100
    1505.02
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Masumlar Apartmanı 24. yeni bölümde neler olacak? Çöp daire açılıyor!
Dizi

Masumlar Apartmanı 24. yeni bölümde neler olacak? Çöp daire açılıyor!

TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı 24. bölümüyle Salı günü ekranlarda olacak. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümün finalinde zabıta eşliğinde çöp daire açılırken dizi sona erdi. Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Peki yeni bölümde neler olacak?

01 Mart 2021 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 13:15
ABONE OL

Masumlar Apartmanı 24. yeni bölünde neler olacak? Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", Salı akşamı 24. bölümüyle ekranlara gelecek. Safiye ve Gülben'in hayatında yeni gelişmelerin yaşanacağı bölümde İnci de Han'ı çöplükte yakalayacak. Yeni bölümde çöp daireyle ilgili gelişmelerin yaşanacağı sahnelerin fotoğrafları yayınlandı. İşte Peki Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı.

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI


Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir.

Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır.

İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur.

İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Neriman, Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir.

İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

Öte yandan Gülben ise babasının hafızası yüzünden yenden hayal kırıklığı yaşar. Esat ile Gülben'in evleneceğini sanan babası, bilmeden kızının hayalleriyle oynar.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.