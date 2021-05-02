02 Mayıs 2021 Pazar 13:34 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 13:34

Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanında Han'ın kazan dairesinde tuttuğu kişinin Naci'nin doktordan dönüşünde Safiye onu görür gibi oluyor. Han ne kadar inkar etmeye çalışsa da Naci, klarnetiyle çaldığı şarkıyla Safiye'ye işaret veriyor. Safiye, Naci'nin orada olduğunu anlayacak mı? İşte Masumlar Apartmanı 32. bölümden ilk sahneler.

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜM FRAGMANI





Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanında Hikmet Beyin isteğiyle Han ve ailesi, İnci'yi dedesinden istemeye gidiyorlar.

Gülben ise hayatının mutluluğunu yakaladığı için yere göğe sığamıyor. Han ise İnci'nin yeni iş arkadaşına kafayı takıyor. İnci'yi arkadaşından kıskanan Han, halüsünasyonlar görmeye devam ediyor.

Öte yandan Naci'yi yeniden doktora götüren Han, onu kazan dairesine geri getirdiği sırada Safiye merdivenlerden aşağı iniyor. Naci'yi görür gibi olan Safiye, Han'a hesap sorarken gelen klarnet sesi Safiye'nin yüreğini sızlatıyor. Sfiye, Naci'yi görecek mi?

TRT1 ekranlarında dizi severlerinin huzuruna geçen, yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 32. bölümüyle Salı akşamı TRT1'de.

Masumlar Apartmanı'nın başrollerinde; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.

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