Mehmetçik Kutlu Zafer son bölüm ardından 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi? - TRT 1
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi son bölüm ile izleyicileri ekrana kilitledi. Mehmetçik Kutlu Zafer 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde maceralar bu sezon da hız kesmiyor. Türkiye tarihinin ilk tohumlarının atıldığı “Mehmetçik Kutlu Zafer” dizisinde bu sezon artık zafere koşuluyor. “Mehmetçik Kutlu Zafer” yeni sezonunda birbirinden başarılı oyuncularıyla da dikkat çekerken, dizinin yapımcılığını Bozdağ Film yapıyor. Mehmetçik Kutlu Zafer’de bu hafta; Fatma’nın kaçırıldığını öğrenen Neccar, Üsküplü’den şüphelenir… Üsküplü, kahramanca savaştığı Selman’ı Pak meydanında, karnına saplanan kurşunun acısıyla uyanır hürriyet rüyasından. Kutlu zafer Türklerin olacak mıdır?
Mehmetçik Kutlu Zafer 22. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. TRT 1’in iddialı yapımlarından birisi olan Mehmetçik Kutlu Zafer 21. son bölüm 30 Ekim akşamı izleyicilerle buluştu. Dizide heyecan her geçen hafta yükseliyor ve zafere giden yol daha da belirginleşiyor. Mehmet uyanmıştır, kim olduğunu bilmez bir halde çölde ilerlerken, Yüzbaşı Hamilton ile karşılaşır. Zeynep, sevdiği adamı bulabilecek midir? Mehmet’i düşünen bir başkası da kardeşi Said’dir. Ona Yaş günü hediyesi vermek için uzun zaman sonra ilk defa yeraltından çıkmıştır. Mehmet’e ulaşmak kolay olmayacaktır. Mehmetçik Kutlu Zafer 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izlenebilecek.
MEHMETÇİK KUTLU ZAFER SON BÖLÜM (21.BÖLÜM) ÖZETİ
Selman’ı Pak’ta savaş kıran kırana devam etmektedir. İslamın sor ordusu, korkusuzca İngilizleri püskürtmeye çalışır, Türk neferler, Bağdat’ı vermeyeceklerine and içerler.
Mehmet uyanmıştır, kim olduğunu bilmez bir halde çölde ilerlerken, Yüzbaşı Hamilton ile karşılaşır… Zeynep, sevdiği adamı bulabilecek midir…
Mehmet’i düşünen bir başkası da kardeşi Said’dir. Ona Yaş günü hediyesi vermek için uzun zaman sonra ilk defa yeraltından çıkmıştır. Mehmet’e ulaşmak kolay olmayacaktır.
Fatma’nın kaçırıldığını öğrenen Neccar, Üsküplü’den şüphelenir… Üsküplü, kahramanca savaştığı Selman’ı Pak meydanında, karnına saplanan kurşunun acısıyla uyanır hürriyet rüyasından. Kutlu zafer Türklerin olacak mıdır?
Mehmetçik Kutlu Zafer ilk bölüm merak uyandırdı
Fırındaki patlamadan, Baba Haydar sayesinde kurtulan Üsküplü, Said ve Mevlüt, Kut şehrinin altında konumlanmışlardır. 2 ay boyunca tüneller kazan Teşkilatçılar için nihayet İngilizlere vuracakları ilk darbenin günü gelmiştir.
Şehrin güvenliği için görevlendirilen Hamilton, halka ve ordusunda ki Müslüman Hintli askerlere zülüm etmektedir ve bunun intikamını alacak olan Üsküplüdür… İngilizlerin karargahını patlatırlar, Üsküplü bu arada İngilizlerin içine soktuğu casusu tarafından aldığı bilgiyi Selman-ı Pak’ta konumlanmış olan Nurettin Bey’e götürmelidir. Zira Çanakkale’de kaybeden İngilizler, geri çekilme oyunu ile Selman’ı Pak’tın savunma düzenini bozmaya ve Bağdat’ı ele geçirmeye çalışacaktır.
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