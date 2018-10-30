Mehmetçik Kutlu Zafer son bölüm ardından 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi? - TRT 1

Mehmetçik Kutlu Zafer 22. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. TRT 1’in iddialı yapımlarından birisi olan Mehmetçik Kutlu Zafer 21. son bölüm 30 Ekim akşamı izleyicilerle buluştu. Dizide heyecan her geçen hafta yükseliyor ve zafere giden yol daha da belirginleşiyor. Mehmet uyanmıştır, kim olduğunu bilmez bir halde çölde ilerlerken, Yüzbaşı Hamilton ile karşılaşır. Zeynep, sevdiği adamı bulabilecek midir? Mehmet’i düşünen bir başkası da kardeşi Said’dir. Ona Yaş günü hediyesi vermek için uzun zaman sonra ilk defa yeraltından çıkmıştır. Mehmet’e ulaşmak kolay olmayacaktır. Mehmetçik Kutlu Zafer 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izlenebilecek.

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER SON BÖLÜM (21.BÖLÜM) ÖZETİ

Selman’ı Pak’ta savaş kıran kırana devam etmektedir. İslamın sor ordusu, korkusuzca İngilizleri püskürtmeye çalışır, Türk neferler, Bağdat’ı vermeyeceklerine and içerler.

Mehmet uyanmıştır, kim olduğunu bilmez bir halde çölde ilerlerken, Yüzbaşı Hamilton ile karşılaşır… Zeynep, sevdiği adamı bulabilecek midir…

Mehmet’i düşünen bir başkası da kardeşi Said’dir. Ona Yaş günü hediyesi vermek için uzun zaman sonra ilk defa yeraltından çıkmıştır. Mehmet’e ulaşmak kolay olmayacaktır.

Fatma’nın kaçırıldığını öğrenen Neccar, Üsküplü’den şüphelenir… Üsküplü, kahramanca savaştığı Selman’ı Pak meydanında, karnına saplanan kurşunun acısıyla uyanır hürriyet rüyasından. Kutlu zafer Türklerin olacak mıdır?

Mehmetçik Kutlu Zafer ilk bölüm merak uyandırdı

Fırındaki patlamadan, Baba Haydar sayesinde kurtulan Üsküplü, Said ve Mevlüt, Kut şehrinin altında konumlanmışlardır. 2 ay boyunca tüneller kazan Teşkilatçılar için nihayet İngilizlere vuracakları ilk darbenin günü gelmiştir.

Şehrin güvenliği için görevlendirilen Hamilton, halka ve ordusunda ki Müslüman Hintli askerlere zülüm etmektedir ve bunun intikamını alacak olan Üsküplüdür… İngilizlerin karargahını patlatırlar, Üsküplü bu arada İngilizlerin içine soktuğu casusu tarafından aldığı bilgiyi Selman-ı Pak’ta konumlanmış olan Nurettin Bey’e götürmelidir. Zira Çanakkale’de kaybeden İngilizler, geri çekilme oyunu ile Selman’ı Pak’tın savunma düzenini bozmaya ve Bağdat’ı ele geçirmeye çalışacaktır.

Mehmetçik Kutlu Zafer konusu nedir?

Yapımcılığını Bozdağ Film ve yapımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği TRT1’in iddialı dizilerinden “Mehmetçik Kutlu Zafer” Salı günü seyircisiyle buluşuyor.

Türkiye tarihinin ilk tohumlarının atıldığı “Mehmetçik Kutlu Zafer” dizisinde artık zafere koşuluyor.

Yapımcısı olduğu gibi senaryosu da Mehmet Bozdağ tarafından kaleme alınan; yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği “Mehmetçik Kutlu Zafer”, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı topraklarında İngilizlere karşı kazanılan zaferimizi anlatıyor.

Türkiye’nin en büyük platosunun oluşturulduğu ve dönemin birebir gerçek ürünlerinin antikacılardan bir yılı aşkın bir sürede toplandığı; sanat ve dekor anlamında Türkiye sinema ve televizyon sektöründe de tarih yazacak “Mehmetçik Kutlu Zafer” yeni sezonunda birbirinden başarılı oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

Hikayesi ve çekimleriyle izleyicileri ekrana bağlayacak olan “Mehmetçik Kutlu Zafer”de İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçer, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, İsmail Hakkı, Semih Ertürk, Cansu Fırıncı, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Burak Alp Yenilmez, Atakan Yarımdünya, Gökhan Karacık, Yıldırım Gücük, Hakan Örge, Mehmet Çelik ve Hakan Vanlı rol alıyor.

Kostümlerinden, dekorlarına yayınlandığı ilk sezonda da adından sıkça söz ettiren “Mehmetçik” artık kaybetmenin ve esaretin sonuna gelindiği yepyeni sezonuyla “Kutlu Zafer” olarak yoluna devam ediyor.

Esareti kabul etmeyen kahramanların dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dil ve görsel bir şölenle ekrana yansıtan “Mehmetçik Kutlu Zafer” Salı günleri TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.