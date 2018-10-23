Mehmetçik Kutlu Zafer 2.yeni bölüm fragmanı yeni sezon Mehmetçik Kutlu Zafer son 1.bölüm izle! Milyonları ekran başına kilitleyecek olan Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Mehmetçik Kutlu Zafer son bölümde neler oldu? İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçer, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, İsmail Hakkı Ürün gibi ünlü oyuncuların rol aldığı “Mehmetçik Kutlu Zafer” dizisinin Hollywood filmlerini aratmayan platosu ve çekim teknikleri dikkat çekiyor. Yapımcılığını Bozdağ Film ve yapımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği TRT1’in iddialı dizilerinden “Mehmetçik Kutlu Zafer” bugün seyircisiyle buluşuyor. Türkiye tarihinin ilk tohumlarının atıldığı “Mehmetçik Kutlu Zafer” dizisinde artık zafere koşuluyor. Yapımcısı olduğu gibi senaryosu da Mehmet Bozdağ tarafından kaleme alınan; yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği “Mehmetçik Kutlu Zafer”, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı topraklarında İngilizlere karşı kazanılan zaferimizi anlatıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Fırındaki patlamadan, Baba Haydar sayesinde kurtulan Üsküplü, Said ve Mevlüt, Kut şehrinin altında konumlanmışlardır. 2 ay boyunca tüneller kazan Teşkilatçılar için nihayet İngilizlere vuracakları ilk darbenin günü gelmiştir.

Şehrin güvenliği için görevlendirilen Hamilton, halka ve ordusunda ki Müslüman Hintli askerlere zülüm etmektedir ve bunun intikamını alacak olan Üsküplüdür… İngilizlerin karargahını patlatırlar, Üsküplü bu arada İngilizlerin içine soktuğu casusu tarafından aldığı bilgiyi Selman-ı Pak’ta konumlanmış olan Nurettin Bey’e götürmelidir. Zira Çanakkale’de kaybeden İngilizler, geri çekilme oyunu ile Selman’ı Pak’tın savunma düzenini bozmaya ve Bağdat’ı ele geçirmeye çalışacaktır.

Mehmetçik Kutlu Zafer konusu nedir?

Yapımcılığını Bozdağ Film ve yapımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği TRT1’in iddialı dizilerinden “Mehmetçik Kutlu Zafer” Salı günü seyircisiyle buluşuyor.

Türkiye tarihinin ilk tohumlarının atıldığı “Mehmetçik Kutlu Zafer” dizisinde artık zafere koşuluyor.

Yapımcısı olduğu gibi senaryosu da Mehmet Bozdağ tarafından kaleme alınan; yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği “Mehmetçik Kutlu Zafer”, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı topraklarında İngilizlere karşı kazanılan zaferimizi anlatıyor.

Türkiye’nin en büyük platosunun oluşturulduğu ve dönemin birebir gerçek ürünlerinin antikacılardan bir yılı aşkın bir sürede toplandığı; sanat ve dekor anlamında Türkiye sinema ve televizyon sektöründe de tarih yazacak “Mehmetçik Kutlu Zafer” yeni sezonunda birbirinden başarılı oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

Hikayesi ve çekimleriyle izleyicileri ekrana bağlayacak olan “Mehmetçik Kutlu Zafer”de İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçer, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, İsmail Hakkı, Semih Ertürk, Cansu Fırıncı, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Burak Alp Yenilmez, Atakan Yarımdünya, Gökhan Karacık, Yıldırım Gücük, Hakan Örge, Mehmet Çelik ve Hakan Vanlı rol alıyor.

Kostümlerinden, dekorlarına yayınlandığı ilk sezonda da adından sıkça söz ettiren “Mehmetçik” artık kaybetmenin ve esaretin sonuna gelindiği yepyeni sezonuyla “Kutlu Zafer” olarak yoluna devam ediyor.

Esareti kabul etmeyen kahramanların dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dil ve görsel bir şölenle ekrana yansıtan “Mehmetçik Kutlu Zafer” Salı günleri TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İsmail Hacıoğlu - ÜSKÜPLÜ

Üsküp doğumlu olan Ali; zeki, inançlı, kararlı ve vatanı için ölümü göze almış kahraman bir Türk kumandanıdır.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli isimlerinden biridir. Irak cephesinde düşman birliklerine karşı büyük mücadeleler vermiştir. Tek başına kalsa dahi, yeniden bir ordu kurup zafer kazanabilecek kadar inançlı ve askeri bir dehaya sahiptir.

Üsküplü, aklın gücüne inanmaktadır. Onun için akıl ve inanç, birlikte var olmalıdır. Onun için memleket sevdası her şeyden önce gelir. Üsküplü, yeri geldiğinde üstlerine karşı, savunduğu doğrulardan canı pahasına da olsa vazgeçmez.

Osmanlı’nın yeniden ayağa kalkacağına sonuna kadar inanan ve bu büyük rüya için yaşayan isimsiz kahramanlardandır.

İngilizlerin eline geçen Kut şehrini kurtarmak, devlet sancağını tekrar dalgalandırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.

Cansu Tosun - FATMA

Kut şehrinin önemli tüccarlarından olan Şerif Neccar’ın tek çocuğudur. İdealist, zeki ve azimli olan Fatma, Beyrut’ta gazetecilik öğrenimini tamamlamış ve gazeteci olmayı başarmıştır.

Fatma, iyi yürekli ve naif bir karaktere sahiptir. Haksızlıklara karşı sonuna kadar mücadele veren bir vatanseverdir.

İsmail Ege Şaşmaz - MEHMET

Mehmet, 20’li yaşların ortalarında, uzun boylu, atletik vücutlu, Darülfünun talebesi, vatanına milletine sonuna kadar bağlı, hırslı, kararlı, dostları ve vatanı için hayatını gözünü kırpmadan verecek; tabiri caizse, bir aslan parçasıdır.

5 yaşındayken anne ve babasını Osmanlı-Yunan savaşında şehit vermiştir. Savaş alanında onu bulan ve sahiplenen Hüsrev Baba tarafından yetiştirilmiştir. Hüsrev, ona hem ana-babalık hem arkadaşlık hem de akıl hocalığı yapmıştır.

Hüsrev, Mehmet’in imanlı bir genç olarak yetişmesine de önayak olmuştur. Hüsrev’in Bektaşilik’ten gelen hümanizması Mehmet’i etkilemiştir. Mehmet aynı zamanda mazlumun yanında, sosyal adalet duygusu baskın, asi ruhlu, delifişek tabirli, inatçı bir kişiliktir.

Aklı ile duygusunu ortak paydada kullanabilen zeki bir gençtir… Mehmet üvey olmasına rağmen, Hüsrev’i kalbinin derinliklerinde öz babası olarak kabul eder. Said’i de öz kardeşi olarak kabul etmiştir.

Mehmet’in vatan sevgisinin temelinde yatan duygu, 5 yaşında gözünün önünde anne ve babasının öldürülmesidir.

Özgür Kaya - ZEYNEP

Zeynep, Irak çöllerinin gördüğü en güzel kızlardan biridir… Bir ceylan kadar zarif olsa da gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir… Uzun boylu, ince boyunlu, ince belli, siyah gözlü, siyah saçlı, 20’li yaşların henüz başında olan bir esmer güzelidir.

Şiir ve aşk destanlarına ilgi duyan Zeynep’in en sevdiği eser Leyla ile Mecnun mesnevisidir.

Ninesinden dinleyerek öğrendiği Binbir Gece Masalları’nı ezbere bilmektedir. Mert, cesur, vatansever ve nezaket sahibi biri olması, onun ayırt edici özelliklerinin başında gelir. İhanet, yalan ve vefasızlık onun hoşlanmadığı davranışlardır. Duygularını, hatıralarını ve düşüncelerini karaladığı defter, onun yanından ayırmadığı ve vazgeçemediği tek şeyidir. Güçlü bir kadın olan Zeynep, aynı zamanda duygusal, zarif ve atılgan bir yapıya sahiptir. Pratik bir zekâya sahip olması, başat özelliklerinden birisidir. Kut-ül Amare’nin karanlık gecelerinde damda yıldızları seyrederek hayallere dalması onun farklı yönlerinden birisidir. Kendisine neden evlenmediğini soranlara ‘vatan hür olmadıkça sevdalarımız da esarettedir’ diyerek cevap verir. Kahramanı ninesidir. Ninesinden öğrendiği şifacılığı insanlara yardımcı olabilmek için meslek olarak yapar. Mehmet’in Kut-ül Amare’ye gelmesinden sonra yakın bir ilişkiye girecekler ve bu, aralarında büyük bir aşk hikâyesi meydana getirecektir. Kut-ül Amare’nin işgalden kurtarılması için Mehmet’in verdiği mücadeleye ortak olacak ve Mehmet’in arkadaşları ile bu kutsal vazife için canını ortaya koyacaktır.

Berk Erçel HALİL KUT

Halil Bey, kıvrak zekâlısı ve keskin bakışlarıyla karşısındakini hemen etkisi altına alan zeki bir kumandandır. 40 yaşlarındadır Halil Kut. Naif ve beyefendi tavırları zaman zaman otorite sorunları yaşamasına sebep olsa da, akılcı hamleleri ve yürüttüğü siyasetle her zaman zorlukları aşmayı bilmiştir.

Genç yaşta edindiği yüksek rütbe sürekli olarak yeğeni Enver Paşa’ya mal edildiği için öfkelidir. Bu durum onun korkularına dönüşmüş, öfke patlamalarına sebep olmuştur. Ancak okumayı ve öğrenmeyi çok seven Halil Bey, çok hızlı bir şekilde kendini geliştirebilmektedir.

En büyük özelliği kaba kuvvetle değil sabırla beklemesi ve işlerini sinsice yürütmesidir. Konuşmayı çok seven ve askerlerine nutuk atmaktan keyif alan biridir. Tek hayali üstün başarılar elde ederek liyakatini ispatlamaktır. Acımasız değildir, tam bir siyaset adamıdır ancak yeri geldiğinde bir maşa kullanarak her türlü acımasızlığı yapacak biridir.

Üsküplü Ali, Süleyman Askeri’nin Halil Bey’e emanetidir. Ona karşı ayrı bir zaafı vardır. Ancak Ali’nin başına buyruk hareket etmesinden hoşlanmayacak, bu durum Halil Kut’un siyaseten zor durumlara düşmesine sebep olacaktır.

Halil Kut, dizinin asıl kahramanıdır. Kut şehrinin kuşatmasında İngilizlere karşı kahramanca savaşmış, vatan savunmasında birçok cephede sıcak savaşın içinde bulunmuştur.