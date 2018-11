Muhteşem İkili 2.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Muhteşem İkili son 1.bölüm Kanal D izleme linki Muhteşem İkili dizi oyuncuları kim? Muhteşem İkili konusu nedir? soruların yanıtları araştırılıyor. Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan Barca ve MKC'yi, dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. Muhteşem İkili 1. son bölüm perşembe akşamı yayınlandı. Heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Muhteşem İkili 1.son bölümde Biri Avrupa Yakasının, diğeri Anadolu Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri, Barca ve MKC... Bir görevde yolları kesişir. İki zıt karakter bu görevde hem birbirlerini tanıma, hem de birbirlerine ketlanmak zorunda. Zorlu görevde iki kahramanımızın başına neler geleceği yayına girecek ikinci bölüm fragmanı ile belli olacak. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in olduğu "Muhteşem İkili" 1 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başladı. Muhteşem İkili 2.yeni bölüm fragman görüntülerini izlemek ve 1.son bölüm detaylarına ulaşmak isteyen dizi izleyicileri star.com.tr'yi takip edebilirler. Haberimizde yer alan link üzerinden dizinin son bölümüne ve yeni bölüm fragman görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Muhteşem İkili dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Kerem Bürsin ve İbrahim Çelikkol'u aynı projede buluşturan dizi 1 Kasım'daki bölümünde ilk sınavını verdi.

MUHTEŞEM İKİLİ 2.BÖLÜM FRAGMANI

Muhteşem İkili dizisinin 2.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ 1.BÖLÜM FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ 1.BÖLÜM ÖZETİ

Barca ve MKC'nin yolları bir uyuşturucu operasyonunda kesişiyor! Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret eder. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir.

Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki polisi dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. İkili bu işin sonunda çok güçlü bir ortak düşman edinmiş olurlar. MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken bulurlar.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ KONUSU

Muhteşem İkili’de Anadolu Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan ve herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca'yı (Barca) İbrahim Çelikkol canlandırıyor!



Barca’nın başarısı cesaretidir. Karısının ölümü hayata olan bakış açısını değiştirmiştir. Her olaya ölümü göze alarak dalması ile meşhurdur. Ne babası, ne amiri delidolu Barca'yı yavaşlatamazlar. Özel hayatında aldığı yarayı sarmak için çabalar. MKC'nin kızkardeşi Nilüfer'e (Özge Gürel) yanıktır. Nilüfer ise, Barca'nın manyak hallerinden hoşlansa da, herkes gibi ondan uzak durmanın yollarını aramaktadır.



Barca ve MKC, bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti ve MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur; ama, birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ OYUNCU KAREKTERLERİ

Öykü Karayel / Yağmur

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.



İbrahim Çelikkol / Barca (Mert Barca)

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.



Kerem Bürsin / MKC (Mustafa Kerim Can)

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.



Özge Gürel / Nilüfer

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.



Zafer Algöz / Yüksel Amir

Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.



Engin Şenkan / Feridun Barca

Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.



Eren Hacısalihoğlu / Demiray Hazan

Demiray Hazan, uluslararası bir yasa dışı kaçakçılık kartelinin Türkiye’deki hareketlerini yönetmektedir. Varlığı bilinmektedir ama kendi adamlarından ve bağlı olduğu kartelin üst düzey yöneticilerinden başka yüzünü gören kimse olmadığı gibi kayıtlarda ismi de geçmemektedir. Babası Bekir Hazan ise, MKC ve Barca sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan bir uyuşturucu kaçakçılığı işinden sonra örgüt tarafından cezalandırılır.