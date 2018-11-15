Muhteşem İkili 4.yeni bölüm fragmanı yayında mı KANAL D Muhteşem İkili dizisi son 3.bölüm izleme linki

Muhteşem İkili 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Muhteşem İkili dizisi izle 3.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Muhteşem İkili Muhteşem İkili'nin 3.son bölümünde bu hafta, Barca'yı kurtarmaya giden MKC'yi kötü bir sürpriz bekliyor. Muhteşem İkili'nin 15 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak 3. yeni bölümünde MKC, bombalı düzenekten Barca'yı kurtarmaya çalışıyor! Köpek Sadri'nin ölüp, ölmediği merak ediliyor! Yüksel Amir, firari olan elemanlarını farklı bir yolla yakalamaya çalışıyor. Muhteşem İkili 4.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 3.son bölüm detayları star.com.tr'de.

MUHTEŞEM İKİLİ 4.BÖLÜM FRAGMANI

Muhteşem İkili 4.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ 3.BÖLÜM ÖZETİ

MKC, güç bir kararla karşı karşıyadır! Muhteşem İkili 3. Bölüm perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! MKC, ele geçirdiği Semih’i konuşturup aklanmak mı istiyor? Demiray’ın elinde tuttuğu Barca’yıkurtarmak mı? Demiray’ın planı ise; MKC’yi de, Barca’nın yanına çekip ikisini birden öldürmektir. Birbirlerini hiç sevmeyen Barca ve MKC’nin hayatları şimdi birbirlerine bağlıdır.

Barca ve MKC'ye bombalı tuzak!



Demiray, hapisten kaçmalarına yardım eden kişinin Köpek Sadri olduğunu öğrenince harekete geçiyor. İkilimizin yumuşak karnı olarak düşündüğü Sadri'nin evinde kurduğu tuzak sonucunda Barca'yı yakalıyor. Barca, gözünü açtığında metruk bir binada bağlı durumdadır. Demiray, onu yakalamanın verdiği mutlulukla zafer sarhoşluğu yaşamaktadır. MKC'yi de yakalayabilmek için Barca kozuonun için biçilmiş kaftandır. MKC'ye haber salar. MKC, hiç düşünmeden mekana gelir. Barca, MKC'yi karşısında görünce şaşırır. Bile bile ölümün üztine gelmesi onu kızdırır; çünkü, Barca'nın bağlı bulunduğu yerde uzaktan kumandalı bomba bulunmaktadır. İkisini öldürme fırsatı Demiray'ın kucağına altın tepside sunulmuştur. Demiray bombayı patlatacak kişiye emrini verir. Barca ve MKC bu bombadan nasıl kurtulacaklar? MKC'nin rahat tavır takınması bir planı olduğunu mu gösteriyor?

MUHTEŞEM İKİLİ 3.BÖLÜM FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MKC ve Barca, Demiray’ın kurduğu akıllıca tuzak sonucunda hapse girerler. İçerisi MKC ve Barca’nın tutukladıkları ve onlardan nefret eden mahkumlarla doludur. İkili hem onlara kurulan tuzağı ortaya çıkarmak ve aklanmak, hem de canlarını korumak zorundadır.

Polis okulundan hocaları meşhur Köpek Sadri’nin kaçış planının içine girmesiyle işler iyice karıştıracaktır. Sadri’nin gelişi ile Demiray’ın muhteşem ikiliye geçmişten bu yana beslediği gizli nefretin sebebi gün yüzüne çıkacaktır.

Muhteşem İkili'nin 1 Kasım Perşembe günü yayınlanan ilk bölümünde Barca ve MKC'nin kaderleri, bir uyuşturucu baskını sonrası birleşiyor!

Biri Anadolu (Barca), diğeri Avrupa Yakasının (MKC) en iddialı Organize Şube komiseridir. Barca (Mert Barca), kendisine düzenlenen bir suikast sonrasında -karnında bebeği olmak suretiyle- eşini kaybeder. Olayın travmasıyla hayata bakışı tamamen değişir. Dış görünüşüne ve hayatına pek önem vermeden yaşamaya başlar. Deli dolu durumu onu sürekli ölümün eşiğine getirir. MKC (Mustafa Kerim Can) ise, Barca'nın tam zıttı bir karakterdir. Titiz ve bir o kadar da bakımlı birisidir. Onun da aile sorunları vardır. Aşırı kontrolcü tarafı yüzünden eşi Yağmur'dan (Öykü Karayel) ayrılmıştır ve Mehmet Kaan Can isminde de bir oğlu vardır.

Barca ve MKC aynı polis akademisinden mezundurlar. Akademideki rekabetleri ile ün salmışlardır. Mezun olup göreve başladıktan sonra her ikisi de çok başarılı bir polis olmuşlardır. Akademideki rekabetleri ise, bulundukları yakalarda devam etmiştir. Birbirlerini pek sevmeyen bu ikilinin yolları bir operasyonla birleşir. Barca'nın bu olayı fazla kişiselleştirdiğini düşünen Yüksel Amir -çünkü, eşini öldürenlerin içinde olduğu büyük bir çetedir bu ve Barca eşini öldüreni bulmakta kararlıdır- dosyayı ondan alıp MKC'nin ekibine verir. Barca'nın olayı bırakmaya hiç niyeti yoktur. MKC'nin ekibi baskına hazırlanırken Barca'da oradadır. Onu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezler. Orada olmaması gerekmektedir ve güzel planlanan operasyona ket vuracağını düşünmektedirler. Olaylar bu noktadan sonra karışır...

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ KONUSU

Muhteşem İkili’de Anadolu Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan ve herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca'yı (Barca) İbrahim Çelikkol canlandırıyor!

Barca’nın başarısı cesaretidir. Karısının ölümü hayata olan bakış açısını değiştirmiştir. Her olaya ölümü göze alarak dalması ile meşhurdur. Ne babası, ne amiri delidolu Barca'yı yavaşlatamazlar. Özel hayatında aldığı yarayı sarmak için çabalar. MKC'nin kızkardeşi Nilüfer'e (Özge Gürel) yanıktır. Nilüfer ise, Barca'nın manyak hallerinden hoşlansa da, herkes gibi ondan uzak durmanın yollarını aramaktadır.

Barca ve MKC, bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti ve MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur; ama, birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İbrahim Çelikkol - Mert Barca

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.

Kerem Bürsin- Mustafa Kerim Can

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.

Özge Gürel - Nilüfer

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.

Öykü Karayel- Yağmur

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.

Engin Şenkan - Feridun Barca

Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.