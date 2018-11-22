Muhteşem İkili 5.yeni bölüm fragmanı Muhteşem İkili son 4.bölüm izle Kanal D’de

Muhteşem İkili 5.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Muhteşem İkili son 4.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen dizi Muhteşem İkili son bölümde neler oldu? Muhteşem İkili izleyicisi yeni bölüm fragmanlarını araştırıyor. Muhteşem İkili son bölümde; Mert Barca, Demiray’ın elinde tutsaktır. Ellerinden tavana asılı kendinden geçen Barca’yı adamları yüzüne su atarak uyandırır. Kendine geldiğinde Sadri’nin öldürüldüğünü hatırlar. Demiray Sadri’den sonra sırada babasının olduğunu söyler. Demiray’a gelen telefonla adamı Semih’in MKC’nin elinde olduğunu öğrenir. Bu arada MKC de Sadri’nin öldürüldüğünü öğrenir. Muhteşem İkili 4.bölümde ise Muhteşem İkilinin aklanmak için Semih’i yakalayıp konuşturmaktan başka çaresi kalmamıştır. Semih’in konuşmasından korkan Demiray deşifre olmak pahasına Barca ve MKC’nin karşısına çıkmak zorunda kalır. Demiray hedefleri için Barca ve MKC’nin ailelerinin de işin içine katmaktan geri durmayacaktır. İşte merak edilen Muhteşem İkili yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar...

MUHTEŞEM İKİLİ 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Muhteşem İkilinin aklanmak için Semih’i yakalayıp konuşturmaktan başka çaresi kalmamıştır. Semih’in konuşmasından korkan Demiray deşifre olmak pahasına Barca ve MKC’nin karşısına çıkmak zorunda kalır. Demiray hedefleri için Barca ve MKC’nin ailelerinin de işin içine katmaktan geri durmayacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. BÖLÜM ÖZETİ…

Mert Barca, Demiray’ın elinde tutsaktır. Ellerinden tavana asılı kendinden geçen Barca’yı adamları yüzüne su atarak uyandırır. Kendine geldiğinde Sadri’nin öldürüldüğünü hatırlar. Demiray Sadri’den sonra sırada babasının olduğunu söyler. Demiray’a gelen telefonla adamı Semih’in MKC’nin elinde olduğunu öğrenir. Bu arada MKC de Sadri’nin öldürüldüğünü öğrenir.

DEMİRAY’DAN BARCA VE MKC’YE TUZAK

Semih’in MKC’nin elinde olması Demiray’ı çileden çıkarır. Telefonla ona ulaşmaya çalışır ama Semih cevap veremez. Çünkü MKC’nin arabasının arkasında elleri ve ayakları bağlıdır. Bu arada Demiray, Mert Barca’nın ayaklarının dibine bomba yerleştirmiştir. Semih’i tekrar arayan Demiray telefonu MKC açınca Mert Barca’nın ellerinde olduğunu ve arkadaşını kurtarmak için gelmesini ister. Ancak MKC’ye yüzünü göstermez.

FERİDUN BARCA TAKİP EDİLİYOR

MKC Mert Barca’nın rehin tutulduğu yere gelir. Mert Barca, MKC’ye orada ne işi olduğunu sorar. Bu arada Demiray, orada bulunan adamına bombayı aktif hale getirmesi talimatını verir. Bu arada MKC’nin Semih’in de içinde bulunduğu araç park ettiği yerden çekilir. Feridun Barca Yüksel Amir’in emri ile adım adım takip edilmektedir. MKC aktif hale gelen bombayı nasıl etkisiz hale getireceğini düşünürken, Demiray da onları izlemektedir.

DEMİRAY BOMBAYI PATLATAMIYOR

Demiray, son anların yaklaştığını Semih’in nerede olduğunu sorar. MKC’nin ve Barca’nın yerini söylemeye niyetleri yoktur. Demiray bombayı patlatmaya cesaret edemez. MKC ve Barca birlikte çıkıp arabaya binerler. Demiray’ın adamları Semih’in yerini söylemeden gidemeyeceklerini söyler. Ancak Barca’nın hamlesi ile kaçarlar ancak adamlar peşindedir.

SEMİH DEMİRAY’IN ELİNDE

Demiray, Semih’in bulunduğu aracı polis telsizindeki konuşmalardan tespit ederek adamlarına bildirir. Ancak MKC ve Barca çekiciyi durdururlar ama Demiray’ın adamları da gelmiştir. Semih’in bulunduğu aracı ellerine geçirirler ama Barca ve MKC kaçmıştır. Semih’in Demiray’ın adamlarının eline geçmesi ikisini de hayal kırıklığına uğratır. Mert ve MKC kendilerini kurtaracak delilleri bulmak için ayrılırlar.

MKC oğlunun doğum gününü hatırlar. Çaresiz kalmıştır. Onun mutlu gününde yanında olabilmek için birşeyler düşünür.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ KONUSU

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI

Kerem Bürsin- Mustafa Kerim Can

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube'nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur'a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can'a çok bağlı.

İbrahim Çelikkol – Mert Barca

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube'nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.

Öykü Karayel- Yağmur

MKC'nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan'ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.

Özge Gürel – Nilüfer

Nilüfer, MKC'nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.

Engin Şenkan – Feridun Barca

Mert Barca'nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.

Zafer Algöz-Yüksel Amir

Yüksel, Barca ve MKC'nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca'ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC'nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.