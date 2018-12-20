Muhteşem İkili 9.yeni bölüm fragmanı Muhteşem İkili son 8.bölüm izle Kanal D’de! Ekranların vazgeçilmez dizisi Muhteşem İkili son bölümde neler oldu? Muhteşem İkili izleyicisini ekran başına kilitliyor. Kanal D’nin heyecan dolu dizisi Muhteşem İkili fragmanları merak ediliyor. İddialı dizi Muhteşem İkili son bölümde Barca ve MKC, geçmişten gelen tehlike ile karşı karşıya! Ahsen'in, Barca ve MKC üzerindeki gizli planı ne? Muhteşem İkili’nin yıllardır ulaşmaya çalıştığı Ahsen birime gelir. Üstelik artık Barca ve MKC’yle çalışacaktır. Fakat, başka bir kimlikle ve başka bir yüzle. Ahsen’in, Barca ve MKC’ye dair bazı gizemli planları olduğu çok bellidir. Planlarına Yağmur’un evinin yanına taşınmakla başlar. Ahsen artık hayatımızın tam ortasındadır. Peki, Muhteşem İkili’mizden ve sevdiklerinden ne istemektedir? Peki Muhteşem İkili yeni bölümde neler oluyor? Barca yavaş yavaş Nilüfer’e olan duygularından emin olmaya başlar. MKC ise, her zamanki gibi yalnızlığı ile baş başadır. MKC’nin tüm zayıf noktalarını bilmekte olan Ahsen onun bu yalnızlığından faydalanıp ona yaklaşır. Fakat Barca ve Nilüfer’in yakınlaşmaya başladıklarını fark edince oku onların aşkına çevirir. Ahsen’in Muhteşem İkili’nin mutlu olmasına tahammülü yoktur… İşte merak edilen son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr’de…

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Barca yavaş yavaş Nilüfer’e olan duygularından emin olmaya başlar. MKC ise, her zamanki gibi yalnızlığı ile baş başadır. MKC’nin tüm zayıf noktalarını bilmekte olan Ahsen onun bu yalnızlığından faydalanıp ona yaklaşır. Fakat Barca ve Nilüfer’in yakınlaşmaya başladıklarını fark edince oku onların aşkına çevirir. Ahsen’in Muhteşem İkili’nin mutlu olmasına tahammülü yoktur…

MUHTEŞEM İKİLİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Yüksel Amir’in başı dertte! MKC ve Barca, amirleri için harekete geçerek bol aksiyonlu sahnelere imza atıyorlar.

Barca ve MKC, geçmişten gelen tehlike ile karşı karşıya! Ahsen'in, Barca ve MKC üzerindeki gizli planı ne? Muhteşem İkili’nin yıllardır ulaşmaya çalıştığı Ahsen birime gelir. Üstelik artık Barca ve MKC’yle çalışacaktır. Fakat, başka bir kimlikle ve başka bir yüzle. Ahsen’in, Barca ve MKC’ye dair bazı gizemli planları olduğu çok bellidir. Planlarına Yağmur’un evinin yanına taşınmakla başlar. Ahsen artık hayatımızın tam ortasındadır. Peki, Muhteşem İkili’mizden ve sevdiklerinden ne istemektedir?

MUHTEŞEM İKİLİ 6.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MKC ve Yağmur’un ayrı kalma kararı ikisini de perişan eder. Nilüfer, Yasemin’e verdiği söz yüzünden Barca’dan uzak durmaya çalışırken Barca, durumu fark eder. Herkesi bir araya getirecek olan Nilüfer’in yeni mekânının açılış partisinin heyecanı, Kaan’ın ortadan kaybolmasıyla yerini korkuya bırakır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca'nın cesareti, MKC'nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU!

Kerem Bürsin- Mustafa Kerim Can

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.

İbrahim Çelikkol – Mert Barca

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.

Öykü Karayel- Yağmur

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.

Özge Gürel – Nilüfer

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.