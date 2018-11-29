Muhteşem İkili dizisi izle 6.yeni bölüm fragmanı | Muhteşem İkili son 5.bölüm Kanal D canlı izle

Muhteşem İkili 6.yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam Kanal D’de ekrana gelen Muhteşem İkili 5.son bölümün ardından; Muhteşem İkili 5.son bölümde neler oldu? Muhteşem İkili 6.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Muhteşem İkili dizisi nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler? Konusu nedir? gibi bir çok sorunun yanıtı dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derlerken aynı zamanda haberimizde yer alan Muhteşem İkili 5.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını izleyebilirsiniz. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların yeni dizisi Muhteşem İkili 5.son bölümde; MKC ve Barca ile yüzleşiyor; silahlar çekiliyor! MKC ve Barca, zor zamanlardan sonra aileleri ile güzel vakit geçiriyorlar! Barca ve MKC, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir. Muhteşem İkili temize çıkmış, geriye sadece yüzünü saklayan patronun kim olduğunu öğrenmek kalmıştır. Olayların ardı arkası kesilmeyen ekranlarda reyting yarışında birinci olmak için iddialı olan Muhteşem İkili dizisinin 6.yeni bölüm fragmanı ve 5.son bölüm detayları star.com.tr’de.



Muhteşem İkili 5. Bölüm perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



MUHTEŞEM İKİLİ 6.BÖLÜM FRAGMANI



Muhteşem İkili 6.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri Kanal D’de yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.







MUHTEŞEM İKİLİ 5.BÖLÜM ÖZETİ



MKC ve Barca'nın güçlerini birleştirme vakti geldi!



Yüksel Amir, MKC ve Barca'ya çok önemli bir görev veriyor ancak bu işte birlik olmak zorundalar.



Muhteşem İkili dizisinde bu hafta; Demiray, MKC ve Barca ile yüzleşiyor; silahlar çekiliyor! MKC ve Barca, zor zamanlardan sonra aileleri ile güzel vakit geçiriyorlar! Barca ve MKC, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir. Muhteşem İkili temize çıkmış, geriye sadece yüzünü saklayan patronun kim olduğunu öğrenmek kalmıştır. Demiray’ın kaçma planı ise çoktan hazırdır. Barca ve MKC, Demiray’ın kaçmasına engel olup, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir.



MKC ve Barca, kendilerine ihanet eden Demiray'ın peşine düşüyorlar. Demiray ile yüzleşecekleri sırada, Barca silahını çekmekten bir an olsun çekinmiyor. MKC, onu durdurmaya çalışsa da Barca, Demiray'ı öldürmekte kararlıdır. Barca'nın babası da, onu vazgeçirmeye çalışır. MKC ve Yağmur, geçmişin özlemini çekmeye mi başlıyor?



Yağmur ve MKC, mutlu geçen günlerinin hasretini çekerken, yeni hayatlarında bunu karşılayabilecek gücü bulabilecekler mi?









MUHTEŞEM İKİLİ 4.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Muhteşem İkili dizisinde geçtiğimiz hafta Barca ve MKC, Demiray'a ulaşabilmek için Semih'i konuşturmaya çalışıyor! MKC ve Barca, zor zamanlardan sonra aileleri ile güzel vakit geçiriyorlar! Barca ve MKC'nin sevdiği kişilerin hayatı da tehlikeye giriyor!



Muhteşem İkilinin aklanmak için Semih’i yakalayıp konuşturmaktan başka çaresi kalmamıştır. Semih’in konuşmasından korkan Demiray deşifre olmak pahasına Barca ve MKC’nin karşısına çıkmak zorunda kalır. Demiray hedefleri için Barca ve MKC’nin ailelerinin de işin içine katmaktan geri durmayacaktır.



Barca ve MKC, zorlu görevlerin üstesinden gelmeyi başarırlar. İkili düşmanlara karşı birlikte hareket ederek, onları alt etmeyi başarır. Şimdi sıra Yağmur ve Nilüfer'e gelir ve işleri hiç olmadığı kadar zorludur.





MUHTEŞEM İKİLİ'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?



İbrahim Çelikkol / Barca (Mert Barca)



Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.







Kerem Bürsin / MKC (Mustafa Kerim Can)



Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.



Özge Gürel / Nilüfer



Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.



Öykü Karayel / Yağmur



MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC’nin kontrol manyaklığına boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.



Engin Şenkan / Feridun Barca



Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.



Zafer Algöz / Yüksel Amir



Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.





Eren Hacısalihoğlu / Demiray Hazan



Demiray Hazan, uluslararası bir yasa dışı kaçakçılık kartelinin Türkiye’deki hareketlerini yönetmektedir. Varlığı bilinmektedir ama kendi adamlarından ve bağlı olduğu kartelin üst düzey yöneticilerinden başka yüzünü gören kimse olmadığı gibi kayıtlarda ismi de geçmemektedir. Babası Bekir Hazan ise, MKC ve Barca sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan bir uyuşturucu kaçakçılığı işinden sonra örgüt tarafından cezalandırılır.



MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.



İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.