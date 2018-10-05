Payitaht Abdülhamid 56.yeni bölüm fragmanı Payitaht Abdülhamid son 55.bölüm izle TRT1’de! TRT1 ekranlarının soluksuz izlenilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler yaşandı? Sarayda, yaşanan son vahim hadisenin yaraları sarılmaya çalışılmakta, Fehim Paşa’nın ölümünün yası tutulmaktadır. Abdülhamid, Parvus’un İngiltere’de zindana atılmasını sağlamıştır. Şimdi de bu planın ortağı Crowly, Mısır’da saklandığı yerde bulunup cezalandırılacaktır. Abdülhamid, bu amaçla Payitaht’ta adı efsane olmuş, sıra dışı bir hafiyesini görevlendirir: Halil Halid! Payitaht Abdülhamid son bölümde Abdülhamid, sezgilerinde bir kere daha haklı çıkmış ve Parvus’un yaşadığını kendi gözleriyle görmüştür. Parvus, Abdülhamid ve hanedanı yok edecek planı adım adım uygulamaya devam ederken adamları da Fehim Paşa’yı büyük bir tuzağın içine çekerler. Fehim Paşa aşık olmanın bedelini canıyla ödeyecektir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 55. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sarayda, yaşanan son vahim hadisenin yaraları sarılmaya çalışılmakta, Fehim Paşa’nın ölümünün yası tutulmaktadır. Abdülhamid, Parvus’un İngiltere’de zindana atılmasını sağlamıştır. Şimdi de bu planın ortağı Crowly, Mısır’da saklandığı yerde bulunup cezalandırılacaktır. Abdülhamid, bu amaçla Payitaht’ta adı efsane olmuş, sıra dışı bir hafiyesini görevlendirir: Halil Halid!

Bidar Sultan, başına gelenlerin etkisinden bir türlü sıyrılamaz. Üstelik kaza gününe dair hatırladığı şeylere kimseyi inandıramamaktadır. Seniha Sultan ise Handan’ın büyük sırrını öğrenir. Naime, sarayda yeni görevlendirilecek Zeynep hemşireden, onu dehşete düşürecek bir istekte bulunur. Haremde büyük fırtınalar kopmak üzeredir.

Halil Halid ona kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini başarmaya çalışırken, aynı anda Mısır’da yapılan büyük toplantıda kimler Osmanlı’nın kaderini çizmeye çalışmaktadır? Abdülhamid bu büyük tertip karşısında ne yapacaktır?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Abdülhamid, sezgilerinde bir kere daha haklı çıkmış ve Parvus’un yaşadığını kendi gözleriyle görmüştür. Parvus, Abdülhamid ve hanedanı yok edecek planı adım adım uygulamaya devam ederken adamları da Fehim Paşa’yı büyük bir tuzağın içine çekerler. Fehim Paşa aşık olmanın bedelini canıyla ödeyecektir.

Masonluğu deşifre olan Tevfik Paşa ise Abdülhamid’in huzuruna getirilir. Abdülhamid, onun canını tek bir şartla bağışlayacaktır. Parvus’tan sonsuza kadar kurtulmalarını sağlayacak büyük plan için yardım edecektir. Mahmud Paşa ise masonlardan intikam almanın kendince oldukça eğlenceli bir yolunu bulur.

Sarayda cülus töreni için hazırlıklar devam ederken; Bidar Sultan’ın Abdülhamid’le barışmak için yaptığı tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanır. Kendini suçlu hisseden Bidar Sultan, Saraydan ayrılmaya karar verir. Bu duruma sevinen Seniha Sultan’ı ise büyük bir sınav beklemektedir. Naime ile Kemalettin boşanırlarken, Hatice ile Vasfi de evliliklerini bitirirler. Hatice ve Kemalettin arasında artık hiçbir engel kalmamıştır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCU KADROSU

Nik Xhelilaj kimdir?

Payitaht Abdülhamid'te 'Marco' karakterini canlandıran Nik Xhelilaj, kariyeri boyunca pek çok dizide rol aldı. Arnavutluk asıllı olan Nik Xhelilaj'ın kim olduğu ve özel yaşamı ise diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Payitaht Abdülhamid'in Marco'su Nik Xhelilaj hakkında merak edilen her şey...

Nik Xhelilaj Kreshnik, 5 Mart 1983 tarihinde Arnavutluk'ta dünyaya geldi. Tirana Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi aldı. ‘'The Albanian’' filmindeki rolüyle 32. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde, Priştine Uluslararası Film Festivali’nde ve 47. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Oyuncu ödülü aldı.

Nik Xhelilaj, Anadili Arnavutçadan başka İngilizce, İtalyanca, Türkçe ve Almanca da konuşabilmektedir. Nik Xhelilaj, Kayıp Şehir dizisinde "Kadir" rolüyle Türkiye'de popüler oldu. Ardından "Üç yol" adlı sinema filminde "Bünyamin" karakterini canlandırdı. Genç oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Volkan Keskin kimdir?

Volkan Keskin 16 Ağustos 1983 tarihinde Samsun'da doğmuştur. 9 Mayıs Üniversitesi Elektronik Bölümü mezunudur. Daha sonra Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde "Tiyatro ve Tv Oyunculuğu" üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2005 yılında modellik kariyerine başlayan Volkan Keskin, 2007 yılında yayımlanan ve başrol oyuncusu olduğu "Dağlar Delisi" isimli dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2015 yılında Türkiye- İran arasındaki ilk ortak yapım film özelliğini taşıyan ve çekimleri Van ve İran'da yapılan, yönetmenliğini İran asıllı Moharram Zeinal Zadeh' in yaptığı "Yarının Adı Başka" filminde "Mustafa" karakterini canlandırdı.

2017 yılında “İsimsizler” dizisinde İstihbaratçı Kürşad rolünde seyirci karşısına çıkan Volkan Keskin, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almaya başladı.

Bülent İnal kimdir?

1973 yılında Şanlıurfa Silvan’da dünyaya gelen Mehmet Bülent İnal 7 yaşına kadar Silvan’da yaşamıştır. Baba tarafından aslen Şanlıurfalı olan Bülent İnal’ın babası postane memuru olarak çalışmakta idi. Annesi ise ebe hemşiresi olarak görev yapmıştır. İlköğretim eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşen Bülent İnal Ortaokul eğitiminden sonra ise İzmir’e yerleşmiştir. Lise yıllarında bir arkadaşı ile birlikte Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan Tiyatro Kurslarına katılmıştır.

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat dalı mezunu Bülent İnal 2004 senesinde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Aşk Hikayesi isimli dizide rol almıştır.

1997 senesinde Yasemince dizisinde bir polisi canlandıran Bülent İnal böylelikle televizyon dünyasına adım atmış oldu. Geçmişten günümüze bir çok sinema ve dizide rol alan Bülent İnal 2012 yılında Melis Tüysüz ile evlenmiş ve bu evliliğinden 9 Haziran 2012 yılında Çınar isminde bir oğlu dünyaya gelmiştir. En son 2016 yılında Babam ve Ailesi dizisinde Kemal İpekçi karakterine can vermiştir.

Özlem Conker kimdir?

Özlem Conker 1996 senesinde Metin Özülkü’nün şarkıları arasında yer alan Seninle Olmak Var ya şarkısının klibinde ve Cüneyt Arkın’ında yer aldığı dizi Bizim Ev’de oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Birbirinden farklı bir çok dizide rol alan Özlem Conker Karagül’de Narin karakterini oynamıştır. Yüksek Öğrenim eğitimini Hollanda’da gerçekleştiren oyuncu Özlem Conker 1973 senesinde Ankara‘da dünyaya gelmiştir.