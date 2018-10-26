Payitaht Abdülhamid dizisi izle 59.yeni bölüm fragmanı Payitaht Abdülhamid son 58.bölüm TRT1 izle

Payitaht Abdülhamid dizisi izle 59.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Payitaht Abdülhamid 58.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenir Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosunda kimler var Payitaht Abdülhamid dizi konusu nedir soruların yanıtları merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 58.son bölümünde bu hafta Abdülhamid’i yeni ve zorlu bir sınav beklemektir. Fuat ve Şivenaz Osmanlı ekonomisini bir anda çökertecek gizli ve büyük bir plan yaparlar. Abdülhamid eğer duruma müdahale ederse telefonları dinlediği ortaya çıkacak, etmezse Reval’de Osmanlı’yı parçalamaya hazır, aç kurtlar gibi bekleyen devletlerin önünü açmış olacaktır. Büyük bir ikilemde kalır Abdülhamid! Ve Halil Halid’e riskli bir vazife verir. Öte yandan Garo canını kurtarmak için Halil Halid’e asıl düşmanının ismini söyler. Payitaht Abdülhamid 59.yeni bölüm fragmanı ve Payitaht Abdülhamid 58.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Yapımcılığını Es Film’in üstlendiği senaristliğini Uğur Uzunok’un yapacağı Payitaht dizisinin yönetmenliğini ise Serdar Akar yapmakta. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid 26 Ekim Cuma akşamı TRT 1 ‘de!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 58.BÖLÜM ÖZETİ



Abdülhamid’i yeni ve zorlu bir sınav beklemektir. Fuat ve Şivenaz Osmanlı ekonomisini bir anda çökertecek gizli ve büyük bir plan yaparlar. Abdülhamid eğer duruma müdahale ederse telefonları dinlediği ortaya çıkacak, etmezse Reval’de Osmanlı’yı parçalamaya hazır, aç kurtlar gibi bekleyen devletlerin önünü açmış olacaktır. Büyük bir ikilemde kalır Abdülhamid! Ve Halil Halid’e riskli bir vazife verir. Öte yandan Garo canını kurtarmak için Halil Halid’e asıl düşmanının ismini söyler.

Fuat amacına ulaşmış Vambery Abdülhamid’in gözünde hain olmuştur. Bidar’ın kaza sırasında kaybolan broşu Şivenaz’ın odasında çıkınca Şivenaz bir yalan söyler. Naime ve Seniha’yı etkileyip kendi safına çekmeyi başaran Şivenaz’a karşı, kafasındaki soru işaretleri giderek büyüyen Bidar, gerçeği öğrenmekte kararlıdır. Handan M. Selim’i kazanmak için ölümcül bir plan yapar. Mahmut’un ticari hamlesi Payitaht sokaklarını renklendirir.





Mahmut’un Avrupa’dan gelen özel ve kıymetli misafirine Seniha’nın ve sarayın tepkisi ne olacak? Vambery Abdülhamid’in hakkında vereceği cezayı beklerken kaçmasına yardım edecek sürpriz isim kim? Halil Halid, son anda, ava giderken avlandığını fark ettiğinde, içine düştüğü ölümcül vaziyetten kurtulabilecek mi? Şivenaz, Bidar Sultan’ın yapacağı yeni hamle sonucu, bu kez kimliğini gizleyebilecek mi? Abdülhamid içinde bulunduğu kaostan çıkmayı başarabilecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 57.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid Osmanlı’yı bölmek üzere yapılacak Reval toplantısını engellemek için sefaretlere telefon izni verir. Fuat ve Şivenaz ise Abdülhamid’in yaptığı tertibi bozmaya çalışırlar. Bu esnada Abdülhamid Fuat’ın sadakatini sınamaktadır.



Halil Halid’le Zeynep’in yolları tekrar keşişir. Zeynep Halil Halid’in kendini kaçırdığını zanneder. Kardeşinin intikamının ateşiyle yanan Garo, adamlarıyla, Halil Halid’i kıstırıp etrafını sarar. Halil Halid ateş çemberinden nasıl kurtulacaktır?





Şivenaz Naime’yi fikirleriyle zehirlerken, Bidar son derece rahatsızdır. Anne kız arasında tartışma yaşanırken, Bidar’ın kaza sırasında kaybolan broşu Şivenaz’ın odasından çıkar. Şivenaz’ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mıdır?

Seniha’nın uykularını kaçıran, Mahmut’un Avrupa’dan gelecek gizemli misafiri kimdir?



Abdülhamid’in verdiği telefon imtiyazı işe yarayacak mı ve hain bulunabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT DİZİ KONUSU



Payitaht Dizisini Es Film Filinta dizisinin devamı olarak açıkladı. II. Abdulhamid çağını ise Ulu Hakan Çağı olarak yazacaklar. Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini anlatılacak. Sultan Abdülhamid Han toplam 33 yıl vatanından bir karış toprağı vatanına göz diken hainlere kaptırmamıştı.

2. Abdülhamid Kimdir?



1876 ile 1909 yıllarında Osmanlı Devletinin Padişahlığını yapan Abdülhamid 33 yıl tahtta kalmıştır. 1842 yılında doğan ve 1918 yılında dünyaya gözlerini yuman 2. Abdülhamid 76 yıl yaşamıştır. 93 harbin, 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet 2. Abdülhamid’in döneminde olan gelişmelerdir.



Osmanlı’nın devrilme dönemlerinde bir devi mükemmel şekilde idare etmiş ve bir anda parçalanmasını önleyerek yıkılmayı politikaları ile 33 yıl geciktirmiştir.

PAYİTAHT DİZİ OYUNCUSU



Bülent İnal(II. Abdulhamit)



1973 yılında Şanlı Urfa’da doğan Bülent İnal 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde rol alarak sinema sektörüne dahil olan Bülent İnal daha sonra sayısız projede yer almıştır. Babam ve Ailesi Urfalıyam Ezelden ve Tatar Ramazan son 5 yılda ki projelerindendir.