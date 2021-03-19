Sefirin Kızı 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 45. yeni bölümde neler olacak?

19 Mart 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 12:00

Sefirin Kızı 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Star Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Mavi, eski eşi Sedat'ın tehditlerine maruz kalacak. Öte yandan Melek ise Mavi'ye git gide bağlanacak. Mavi'nini anneannesini öldürdüğünü söyleyen Sedat'ın amacı ne? Sencer bu durumda ne yapacak? İşte Sefirin Kızı 45. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

SEFİRİN KIZI 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Güven, Melek'in velayetini alabilmek için her türlü oyuna başvuracaktır.

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mavi, Sancar'la olan evliliğinin keyfini süremeden eski eşi Sedat üzerine kabus gibi çöker.

Geçmişin yaralarından kurtulmaya çalıştıkça daha beter içine çekilen Mavi, bir yandan Sancar'a duyduğu güveni de sorgulamaya başlar.

Sancar kendini dönüp dönüp aynı soruların ve şüphelerin içinde çırpınırken bulur. Bir yandan Mavi'yi korumaya çalışan yüreği bu yangından sağ kurtulabilecek kadar güçlü olsa da aklıyla mücadelesi devam eder.

Yahya ve Dudu'nun düğün hazırlıkları son sürat devam ederken Yahya kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer.

Diğer tarafta Elvan, anası bildiği Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Yapayalnız olduğunu hissettiği anda ona elini uzatan Bora'nın elini tutma konusunda ise kararsızdır.

Güven, Melek'i almak için Sancar'dan yediği son golün üzerine kendine yeni oyun arkadaşları bulur. Bu kez çok daha tehlikeli ve kontrol edilmesi imkansız bir oyunun içine girmektedir.

Yahya ve Dudu için büyük gün gelip çattığında herkesi birbirinden ilginç sürprizler beklemektedir. Efeoğlu ailesi için unutulmaz bir düğün günü olacaktır.

Sefirin Kızı'nın yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza atıyor. Dizide; Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise 'Mavi' karakterini canlandırıyor.

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.

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