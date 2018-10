Sen Anlat Karadeniz 25.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 24.bölüm izle ATV’de Sen Anlat Karadeniz 25.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sen Anlat Karadeniz son 24.bölüm izle ATV’de! Ekranların fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme linki merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz her Pazartesi saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Sen Anlat Karadeniz izleyicisi son bölümde neler yaşandı merak ediyor. Reyting rekorlarını zirveye taşıyan Sen Anlat Karadeniz 24.bölümde neler oluyor? Tahir'in ölüm haberi herkesi yıkıyor. Büyük bir yıkım yaşayan Nefes, her şeyin sorumlusu olan Vedat'ı her ne kadar istemese de bir anlık cinnet haliyle kafasından vuruyor. Asiye'nin durumu ise hala kritik... Sen Anlat Karadeniz son bölümde ise; Para karşılığı Vedat'a gelin giden Nefes sonunda onun zulmünden kurtulmuştur. Tahir ile çarşıya inerler, Tahir herkesin ortasında bağırarak Nefes'in elini tutarak; “Ben bu eli tuttum bir kere tuttum bir daha da bırakmam” der. Nefes tek başına yürümek ister. Çünkü başı dik yürümek istemektedir. Öte yandan Ali ile Esma arasındaki yakınlaşmayı fark eden Tahir, Ali'yi sorguya çeker.

0 x Sen Anlat Karadeniz 25.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 24.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz izleyicisi Tahir öldü mü? Nefes ve Tahir kavuşacak mı? Sorusuna yanıt arıyor. Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölüm fragmanı ATV tarafından bu akşam yayınlandı. Nefes ile Tahir tam mutluluğu yakalaşmışken Vedat üzerlerine felaket gibi yağdı. Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölüm 2. Fragmanda; Nefes ile Tahir karşı karşıya gelir; Tahir neden Vedat’ın yanına gittin diye sorar, Nefes ise Vedat’a nefes olamaya değil ecel olmaya gittim’ der. Peki reyting rekoru kıran Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler olmuştu? Gelin birlikte hatırlayalım. Vedat, Cemil'in yanına gelir. Mercan'a yaptıklarına rağmen yüzsüzce ‘iyileşmen için elimden geleni yapacağım' der. Vedat'ın ölmediğini ilk öğrenenler onlar olur. O sırada Nefes de Mercan'ı görmek için oraya gelmiştir. Türkan, Nefes'i dövmekten beter eder. Nefes sahile kadar yürür, Vedat da onu izlemektedir. Kendi kendine ‘her şeye daha yeni başladık' der. Nefes ise teselliyi bir kez daha Tahir'in kollarında bulur. SEN ANLAT KARADENİZ 24.BÖLÜMDE NELER OLUYOR? TAHİR YAŞIYOR MU? Tahir'in ölüm haberi herkesi yıkıyor. Büyük bir yıkım yaşayan Nefes, her şeyin sorumlusu olan Vedat'ı her ne kadar istemese de bir anlık cinnet haliyle kafasından vuruyor. Asiye'nin durumu ise hala kritik... Şimdi dizinin sıkı takipçileri, Tahir'in durumunu merak ederek "Tahir öldü mü?" sorusunu soruyor. SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Para karşılığı Vedat'a gelin giden Nefes sonunda onun zulmünden kurtulmuştur. Tahir ile çarşıya inerler, Tahir herkesin ortasında bağırarak Nefes'in elini tutarak; “Ben bu eli tuttum bir kere tuttum bir daha da bırakmam” der. Nefes tek başına yürümek ister. Çünkü başı dik yürümek istemektedir. Öte yandan Ali ile Esma arasındaki yakınlaşmayı fark eden Tahir, Ali'yi sorguya çeker. VEDAT: DAHA YENİ BAŞLADIK Vedat, Cemil'in yanına gelir. Mercan'a yaptıklarına rağmen yüzsüzce ‘iyileşmen için elimden geleni yapacağım' der. Vedat'ın ölmediğini ilk öğrenenler onlar olur. O sırada Nefes de Mercan'ı görmek için oraya gelmiştir. Türkan, Nefes'i dövmekten beter eder. Nefes sahile kadar yürür, Vedat da onu izlemektedir. Kendi kendine ‘her şeye daha yeni başladık' der. Nefes ise teselliyi bir kez daha Tahir'in kollarında bulur. SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ ASİYE'NİN HAMİLELİK KAPRİSLERİ Asiye ile Mustafa aşk tazelemektedir. Asiye hamilelikten dolayı sürekli uyumakta ve doyumsuzca yemek yemektedir. Asiye'nin aşerme sahneleri ile ortalık bir kes daha şenlenir. CEMİL, MURAT'I ÖLDÜRESİYE DÖVER Nazar, Vedat'ın yaşadığını haber vermek ister. Kapıya gelen Murat'ı Cemil öldüresiye döver. Nazar odasına kilitlenmiştir, göz yaşları içinde sevdiğinin seslerini duyar. Türkan son anda yetişir ve eşini sakinleştirir. Ayakta bile zor dursa da sevdiğine haykırı; Ben iyiyim Nazar, sen de iyi ol…” YİĞİT'İN SÜNNET DÜĞÜNÜ Sünnet düğünü için hazırlıklar başlar. Mustafa kirvelik görevini üstlenir. Önce sünnet alışverişi yapılır. Ev sünnet düğünü için süslenir. Bol eğlenceli sünnet düğünü gerçekleşir. Vedat ise Fikret'in sabret demesine rağmen sünnet düğünü haberi ile bir kez daha çıldırır. KARDEŞ KURŞUNU Vedat'ın Asiye'nin kurtuluşu için bir şartı vardır. Kardeşe kardeşi kırdıracaktır. Amacına da ulaşır. Nefes'in gözleri önünde Mustafa, Tahir'e namlusunu doğrultur. Tahir'in son sözleri, “Yengemin de yeğenimin de canı tehlikede! Kanım da, canım da feda ula!” olur. SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI Ulaş Tuna Astepe- Tahir Kaleli Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez. İrem Helvacıoğlu- Nefes Zorlu 24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın. Mehmet Ali Nuroğlu-Vedat Sayar 35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor. Sinan Tuzcu-Mustafa Kaleli 35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever. Gözde Kansu-Eyşan Sayar 35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır. Öykü Gürman-Asiye Kaleli 29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın. YORUMLAR 0

