Sen Anlat Karadeniz 28.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 27.bölüm izle ATV’de

Sen Anlat Karadeniz 28.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz son 27.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme linki araştırılıyor. ATV’nin en iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz 27.bölümde yer yerinden oynuyor. Yiğit'in başına bir şey geldiğini hisseden Nefes oğlu için çırpınırken yanında Tahir vardır. Yiğit'i geri getireceğine söz veren Tahir, Nefes'in ardından şimdi de Yiğit'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tahir dört bir yanda çaresizce Yiğit'i ararken, Yiğit kimin eline düştü? Mercan, Nazar'ın yaşadıklarına son verebilmek için çabalamaktadır. Son bölümde ise Tahir ve Nefes’i takip ederken kaza yapan Vedat ormanda domuz tuzağına yakalanır. Nefes’i vurduğu için büyük pişmanlık yaşar. Mustafa ve Mithat hastanede Tahir’i polis odasında bulurlar. Tahir olanları anlatır. Mithat Vedat’ı bulmaya gider. Fatih ve Murat kimseyi bulamdan çaresiz eve dönerler.

SEN ANLAT KARADENİZ 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SEN ANLAT KARADENİZ 27.BÖLÜM FRAGMANI

Azimle iyileşmeye çalışan Mercan, kardeşinin yaralarına merhem olabilecek mi? Nazar için ayağa kalkıp Vedat'ın karşısına çıkabilecek mi? Hiç tatmadığı baba sevgisini Tahir'de bulan Yiğit, baba özlemini dindirmeye çalışırken Vedat baba olmanın ne olduğunu sorgulamaktadır. Oğlunu geri almayı kafasına koyan Vedat, nasıl bir planla geri dönecek?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NEELR OLDU?

Tahir Nefes’i hastaneye yetiştirmeye çalışır, aynı anda Vedat da onları takip etmektedir. Tahir’in arabasına yanaşır, karısını sorar. Tahir bu işi Vedat’ın yaptığını anlamıştır. Tahir, Nefes’e dayanması için yalvarır.

Yiğit annesi ve Tahir’i bekler. Asiye Tahir’i Mustafa’yı ve Nefes’i arar. Ama hiçbirinden ses seda yoktur. Çok meraklanmıştır. Ali, Yiğit’i Tahir’in evine getirir. Tahir ve Nefes’ten haber yoktur. Asiye Fatih ve Murat’ı onları araması için gönderir.

Mustafa karakola gelir ve Tahir’i sorar. Halasının oğlu Başkomiser Mithat’a Tahir’in Vedat’ı diri diri gömdüğünü anlatır. Tahir abisi Mustafa’yı arayarak Nefes’in vurulduğunu söyler. Mustafa ve Komiser Mithat hastaneye giderler.

VEDAT TUZAĞA YAKALANIYOR

Vedat çaresizce kurtulmaya çalışsa da başaramaz. Çaresizce Nefes’in adını haykırır. Mustafa, hastanede Tahir’e Vedat’a birilrinin yardım ettiğini söyler. Başkomiser Mithat Vedat’ı bulur. Domuz kapanından kurtarır. Vedat onu hastaneye götürmelerini söylese de onu karakola götürür. Asiye sonunda telefonla Mustafa’ya ulaşır. Mustafa Nefes’in vurulduğunu ve onu Vedat’ın vurduğunu söyler. Asiye, Avukat Esma, Fatih ve Murat ile birlikte apar topar hastaneye gider.

NEFES İÇİN ACİL KAN GEREKİYOR

Bütün aile hastaneye toplanmıştır. Herkes ameliyatın bitmesini ve güzel bir haber almayı bekler. Bu arada Nazar Vedat’ın evinden gizlice kaçarak hastaneye gelir. Bu arada ameliyat devam eder ve acil kana ihtiyaç vardır. Nazar ve Murat kan bulmaya giderler. Nazar’ın ablası Mercan’ın kan grubu Nefes’le birbirine uymaktadır.

FİKRET VEDAT’A DERS VERMEK İSTİYOR

Asiye ve diğerleri eve dönerler. Yiğit annesi ve Tahir’i sorar. Asiye ona yalan söylemek zorunda kalır. Mithat, nezarethanede tuttuğu Vedat’ın yanına gider ve yaptığı herşeyden haberi olduğunu söyler. Vedat Nefes’in yaşayıp yaşamadığını sorar. Mithat onu içerde tutmanın hesaplarını yaparken, Vedat en geç sabah nezaarethaneden çıkacağını söyler. Vedat telefonla Fikret’i arar ve yardım ister. Ancak Fikret orada kalmasını söyler ve telefonu kapatır. Mithat Vedat’ın telefonunun şifresini çözer ve Vedat’ın son aradığı kişi olan Fikret’i arar ancak telefonu açan olmaz.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe- Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu- Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Mehmet Ali Nuroğlu-Vedat Sayar

35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu-Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu-Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman-Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.