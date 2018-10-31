Sen Anlat Karadeniz 29.yeni bölüm fragmanı yayında mı Sen Anlat Karadeniz son 28. bölüm Atv izleme linki

Sen Anlat Karadeniz 29.yeni bölüm fragmanı yayında mı Sen Anlat Karadeniz son 28. bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılırken Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı dizi konusunun ne olduğu ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 28.son bölümünde Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçmiştir. Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Başrol oyuncuları olarak İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin boy göstermiş olduğu Sen Anlat Karadeniz 29.yeni bölüm fragmanı görüntüleri ve 28.son bölüm detayları star.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 29.BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 29.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR

"Tahir'i mi seçeceksin, evladını mı?"



Sen Anlat Karadeniz 28. bölümünde bu hafta, Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçmiştir. Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes'i elde etmeyi başarabilecek mi? sorusunun yanıtı Sen Anlat Karadeniz'in 28. bölümünde yanıt buldu.

SEN ANLAT KARADENİZ 27. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Tahir, Yiğit'i arıyor



Sen Anlat Karadeniz 27.son böülmünde; Yiğit'in başına bir şey geldiğini hisseden Nefes oğlu için çırpınırken yanında Tahir vardır. Yiğit'i geri getireceğine söz veren Tahir, Nefes'in ardından şimdi de Yiğit'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tahir dört bir yanda çaresizce Yiğit'i ararken, Yiğit kimin eline düştü? sorusunun yanıtı Sen Anlat Karadeniz 27. bölümde yanıt buldu.

SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU



31 Ekim Çarşamba günü ekranda 28. bölüm sınavını verecek dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Şarkıcı Öykü Gürman’ın da Asiye karakterine hayat vereceği dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri ile ilgili yapılan açıklamalar şöyle;

ULAŞ TUNA ASTEPE: SEN ANLAT KARADENİZ TAHİR KARAKTERİ

Ulaş Tuna Astepe 1988 İzmit doğumludur. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. ‘Cam Yapraklar’ ve ‘Bayrak’ oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır. 2012 yılında Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Orhan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 'Analar ve Anneler' dizisinde oynamıştır.

İREM HELVCIOĞLU: SEN ANLAT KARADENİZ NEFES KARAKTERİ

İrem Helvacıoğlu, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Çocukluğu Almanya’da geçmesine rağmen aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi alarak başladı. Kariyerine ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile giriş yaptı. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. Kurtlar Vadisi’nde Esra, Muhteşem Yüzyıl’da ise Clara rolü ile ekrana geldi. 2016 yaz sezonunda başlayan No:309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, gençlik dizisinin 39. bölümünde kadrodan ayrıldı.