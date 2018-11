Sen Anlat Karadeniz 32.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 31.bölüm izle ATV’de! Dizi severleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde izleyici şoke oldu. Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Tahir, Nefes’e evlenme teklif ediyor. Tahir, Nefes’i istemeye geliyor. Mustafa Nefes’i Tahir’e istiyor. Tahir’in gelinlikle gördüğü Nefes karşısında dili tutuluyor. Nefes de sevdiğine; “Bir kadın sevildikçe güzelleşirmiş… Çok seviyorsun ondandır…” diyor. Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Tahir ile Nefes masallardaki gibi bir düğünle evleniyor. Nefes gelinliği Tahir damatlığı ile göz kamaştırıyor. Aşıklar o kadar mutlu ki. Nefes, Tahir'e ‘iyi ki sen' diyor. Nefes düğünde horon teperek büyük bir sürpriz yapıyor. Tahir'de Nefes'e Hayallerime Nefes olduğun için…İyi ki sen” diyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanları… Sen Anlat Karadeniz son bölümde ise Mustafa gelen telefonla gemilerinde arama yapıldığını öğrenir. Tahir Vedat’ın evine gelmiştir. Vedat kapıyı açar açmaz Vedat’a bir yumruk atar. Vedat’ın boğazına yapışır ve şikayetini geri alması için tehdit eder. Vedat onu tehdit ederek bir yere varamayacağını onu dinlemesi halinde bir çözüm bulabileceklerini söyler.

SEN ANLAT KARADENİZ 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Fatih, Berrak'ın aşkıyla yanıp tutuşurken Murat kardeşinin yanındadır. Berrak'a açılması için Fatih'e yardım eden Murat, Nazar'a da derman olabilecek mi? Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Tahir ve Nefes'in sevdası mutlu sona yaklaşmışken bu mutluluğa gölge mi düşecek?

SEN ANLAT KARADENİZ 31.BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabah Kaleliler’in evine polis gelir. Kapıyı açan Asiye ne istediklerini sorar. Nefes’i Vedat’ı öldürmeye teşebbüsten gözaltına almaya geldiklerini söyler. Bu arada Kalelilerin gemisinde de polis arama yapar. Polis Nefes’in eline kelepçe taktığı anda Tahir onu bırakmamak için ona sarılır. Polislerin Tahir’i de gözaltına alacaklarını söylemesi üzerine istemeye istemeye Nefes’i bırakır. Nefes polisler ile giderken arkasına dönüp, “Tahir, oğlumuza iyi bak…” der. Tahir, Nefes’i götürmelerinden sonra onların peşinden gider. Yolda Vedat’ı arar ama cevap alamaz. Vedat zevkten dört köşedir.

Emniyetin binasına geldiklerinde Tahir Nefes’e seslenir. Onu bırakmayacağını yanında olduğunu söyler. Vedat’ı tekrar arar ve nerde olduğunu sorar. Vedat evde onu beklemektedir. Avukat Esma, Nefes’in yanına gider ve ifade sırasında neler söylemesi gerektiğini anlatır.

TAHİR VEDAT’I TEHDİT EDİYOR

Mustafa gelen telefonla gemilerinde arama yapıldığını öğrenir. Tahir Vedat’ın evine gelmiştir. Vedat kapıyı açar açmaz Vedat’a bir yumruk atar. Vedat’ın boğazına yapışır ve şikayetini geri alması için tehdit eder. Vedat onu tehdit ederek bir yere varamayacağını onu dinlemesi halinde bir çözüm bulabileceklerini söyler.

MERCAN SİLAHLARI ÖĞRENİYOR

Tahir Vedat’tan ne istediğini söylemesini ister. Mercan babasının Kalelilerin gemisine silah zulalayacağını telefonda konuşurken duymuştur. Gece Nazar’ı arayarak haber vermiştir. Nazar’da Murat’ı arayarak durumdar haberdar eder. Murat kardeşi ile birlikte polisten önce gemilerine zulalanan silahları bulurlar.

VEDAT TAHİR’DEN NEFES’TEN BOŞANMASINI İSTİYOR

Vedat ise Tahir’e Nefes’in kurtulması karşılığında Nefes’ten boşanmasını teklif eder. Vedat’ın elindeki en önemli kozlardan biri de Yiğit’dir. Yiğit’e olan sevgisini göstermesi için yaptığı teklifi düşünmeden kabul etmesini ister.

Mustafa Cemil’in iş yerini basar. Vedat’ın kuklası olmasını ona yakıştıramadığını söyler. Vedat’ın da onun da elinden geleni ardına koymamasını söyleyerek çeker gider.

NEFES ÇARESİZ

Nefes’i de nezarethanede Vedat’ın avukatı ziyarete gelir. Nefes’e Vedat’ın teklifini iletir. Nefes’e teklifi kabul etmemesi durumunda alacağı cezayı söyler. Nefes çaresizce anlattıklarını dinlemektedir. Sorgu odasında Tahir Nefes’e Vedat’ın teklifini anlatır. Nefes herşeyi bildiğini söyler. Tahir, Yiğit için herşeyi göze aldığını anlatmaya çalışsa da Nefes’in Tahir’i bırakmaya niyeti yoktur.

FİKRET VEDAT’IN ATTIĞI HER ADIMDAN HABERDAR

Bu arada tüm Kaleli Ailesi Emniyet’e gelmiştir. Nefes’e destek olmak onun yanında olduklarını söylemek için. Nefes çok mutlu olmuştur. Vedat’ın avukatı Fikret’in yanına gelir ve Nazar’ın Vedat’ın teklifine verdiği cevabı söyler. Fikret memnun olmuştur. Avukata Vedat’ın her dediğini yapar gibi görünmesini ve attığı her adımdan haberdar etmesini tembihler.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu

Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Mehmet Ali Nuroğlu

Vedat Sayar

35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa “niye yolumda duruyorsun” diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu

Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman

Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa'nın “Oy Asiyem” karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.