Sen Anlat Karadeniz dizisi 31.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 30.bölüm Atv izleme linki

Sen Anlat Karadeniz dizisi 31.yeni bölüm fragman görüntüleri yayında mı Sen Anlat Karadeniz 30.son bölüm Atv izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 30.son bölümünde beklenmedik olaylar yaşanıyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Sen Anlat Karadeniz bu hafta yine rüzgarı zirvede sert esiyor! Dizide bu hafta; Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkında. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşar. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracağı ise şimdiden merak konusu oldu. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Sen Anlat Karadeniz dizisi 31.yeni bölüm fragman görüntüleri ve son bölüm detayları star.com.tr'de.

Karadeniz rüzgarı zirvede sert esiyor!



Sen Anlat Karadeniz tüm kategorilerde birinciliğini ilan etti!



Tüm Kişiler'de %13,66 izlenme oranı ve %34,26 izlenme payı, AB'de %7,93 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %10,47 izlenme oranı ve %24,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Geçen sezonun adından sıkça söz edilen reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz bu sene de kendi gününde ve saatinde birinciliği kimselere kaptırmamaya devam ediyor. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ 30.BÖLÜM ÖZETİ

"Nefes'i gözaltına almışlar..."



Sen Anlat Karadeniz dizisinde bu hafta; Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak? sorusunun yanıtı Sen Anlat Karadeniz dizisinin bu haftaki bölümünde yanıt buldu.

SEN ANLAT KARADENİZ 30.BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 29.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aile olmanın mutluluğu!



Sen Anlat Karadeniz dizisinde geçtiğimiz hafta; Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir.

Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne? sorusunun yanıtı Sen Anlat Karadeniz dizisi son bölümünde yanıt buldu.

SEN ANLAT KARADENİZ 30.BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ KONUSU



Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.



Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli)



Ulaş Tuna Astepe 1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Daha önce Analar ve Anneler'de Mustafa karakterini canlandırdı.



Dizideki karakteri: Namı diğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, korumacı ama ayarsız. Bir de sivri dilli ve azıcık hödük. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.





İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu)



2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşen İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır.



Dizideki karakteri: 24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. Onyedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş ama dayanıyor. Zaten çok fazla dayanıklı bir karakter. Acısını saklayan, müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.



Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar)



Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için tayinlerle, kız kardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde yaşadı. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde 3 yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da piskopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir, öyle piskopat. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün piskopatlığını neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özürler diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.



Sinan Tuzcu (Mustafa Kaleli)



Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'de doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı. Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekaasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.





Gözde Kansu (Eyşan Sayar)



Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Anaokulu sırasında baleye başladı. Okul hayatında, sürekli okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, manupülatif, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.



Öykü Gürman (Asiye Kaleli)



Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Berk Gürman adında erkek ikiz kardeşi vardır. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi. 1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın'dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.



Dizideki karakteri: 29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Vaktiyle köyün en güzel kızıymış, havası hala pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, gelenek sallamaz, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Kocasına dilli, kaynanasına zilli. Kıymetini bilmeyeni vallahi gebertir. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.