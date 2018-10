Sen Anlat Karadeniz dizisi izle 27.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 26.bölüm Nefes öldü mü Atv izle

Sen Anlat Karadeniz 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 26.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Anlat Karadeniz dizi konusu nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu bir bölüm ile 17 Ekim Çarşamba akşamı seyirciyle buluştu. Sen Anlat Karadeniz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dram yüklü sahneleriyle ön plana çıkan Sen Anlat Karadeniz’in bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümünde en çok merak edilen konu Nefes’in akıbeti olacak. Vedat’ın kurşununa hedef olan Nefes, yaşam mücadelesini kazanıp kazanmayacağı araştırılıyor. Tahir’in hayal ettiği görüntülerle başlayan Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm yeni fragmanına Nefes’in kalbinin durduğu anlar damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanı ve 26.son bölüm detayları star.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 27.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 26.BÖLÜM ÖZETİ

"Sana söz mavi tüylü geyik, her şey çok güzel olacak!"



Vedat'ın kurşunu Tahir'in merhametsizliğinin bedeli olurken, Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. Nefes Tahir'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı? Bunca işkenceye rağmen hayata tutunmayı asla bırakmamış olan Nefes, bugüne kadar hep başkalarına nefes oldu. Şimdi kim ona nefes olacak, kim can verecek? Nefes yaşam savaşı verirken Yiğit annesinin zor durumda olduğunu hissetti. Anne ve oğlu birbirine bağlayan kuvvetli bağ Nefes'in hayatta kalmasını sağlarken, Yiğit için de aynı şey geçerli olacak mı? Ay Işığında Uluyan Kurt, Mavi Tüylü Geyik olmadan hayatta kalmayı başarabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 26.BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 25.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir vicdanıyla baş başa!



Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ KONUSU



Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.



Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.



SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli)



Ulaş Tuna Astepe 1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Daha önce Analar ve Anneler'de Mustafa karakterini canlandırdı.



Dizideki karakteri: Namı diğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, korumacı ama ayarsız. Bir de sivri dilli ve azıcık hödük. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.



İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu)



2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşen İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır.



Dizideki karakteri: 24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. Onyedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş ama dayanıyor. Zaten çok fazla dayanıklı bir karakter. Acısını saklayan, müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.





Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar)



Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için tayinlerle, kız kardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde yaşadı. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde 3 yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da piskopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir, öyle piskopat. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün piskopatlığını neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özürler diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.



Sinan Tuzcu (Mustafa Kaleli)



Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'de doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı. Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekaasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.



Gözde Kansu (Eyşan Sayar)



Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Anaokulu sırasında baleye başladı. Okul hayatında, sürekli okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, manupülatif, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.



Öykü Gürman (Asiye Kaleli)



Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Berk Gürman adında erkek ikiz kardeşi vardır. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi. 1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın'dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.



Dizideki karakteri: 29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Vaktiyle köyün en güzel kızıymış, havası hala pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, gelenek sallamaz, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Kocasına dilli, kaynanasına zilli. Kıymetini bilmeyeni vallahi gebertir. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.