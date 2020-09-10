Sen Çal Kapımı 9. bölüm izleyenleri ekran başına kiltledi! Sen Çal Kapımı 9. bölüm izle tek parça

10 Eylül 2020 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:21

Sen Çal Kapımı 9. bölüm dün akşam ekrana geldi. Son bölümün ardından 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde birbirlerine deli gibi aşık olan Serkan ve Eda yol ayrımına giriyor. Sen Çal Kapımı 9. bölümü izleyemeyenler internetten son bölümü aramaya koyuldu. Sen Çal Kapımı 9. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte heyecanın sürekli devam ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM İZLE (FULL TEK PARÇA)

SEN ÇAL KAPIMI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Çal Kapımı dizisinin 16 Eylül tarihinde yayınlanacak olan 10. yeni bölümüne ilişkin fragmanı ekranlara geldi. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanından görüntüler;

Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde, Eda ve Serkan ilişkisinde yaşananlar çarpıcı anlara neden oldu.

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.