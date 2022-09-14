Seversin 16. bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı dizinin yeni bölümünde Tolga, Asya'nın kendisinden neden kaçtığını öğrenmeye çalışıyor! Asya ve Tolga çekim öncesi kostümlerin olduğu set bölgesindedir. Asya, tedirgindir ve Tolga'dan uzak durmaya çalışmaktadır. Seversin 16. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Seversin 16. Bölüm full izle Youtube!

SEVERSİN 16 BÖLÜM FULL İZLE

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN 16. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği dizisi "Seversin" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin'in yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya'nın attığı imza Tolga'nın bütün hayatını etkileyecektir. Asya, Tolga'nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga'nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Olay Tolga ve Asya'nın hayatını kökünden sarsacak kadar büyüktür.

Asya, bir yandan Tolga etkilenmesin diye bu sözleşmeyi ne için yaptığını gizlerken diğer yandan Kudret'in kendisini kandırdığını düşünmekte ve peşine düşüp hesap sormak istemektedir. Gerçekten Suzan'ın anlattığı gibi Kudret oğlunun kötülüğünü mü istiyordur?

Asya'nın hem Kudret'ten hem de Suzan'dan dinlediği geçmiş hikayesi birbirinden farklıdır. Asya, Tolga'nın bugüne kadar annesinden dinlediği geçmişi bir defa olsun Kudret'ten dinlemesini sağlamak ister. Çünkü ona göre ortada büyük bir yalan vardır.

Fakat o Tolga ve Kudret'i nasıl yan yana getirebileceğini henüz bulamamışken Tolga öğrendiği gerçekle belki de hayatının en büyük dibe vuruşunu yaşar.

Asya bilmeden arı kovanına çomak sokmuştur ve Tolga'nın mutluluğu için yaptığı bu hamlesi sonunda kendisini de olumsuz etkileyecektir.

ASYA'NIN KORKTUĞU KIŞI KIM?

Tolga, Asya ile olan ilişkisini toparlamak istemektedir. Deniz kenarında içindeki duygularını döker. Asya da, Tolga'nın bu yaklaşımına olumlu yanıt verir. Bu sırada Asya, tedirgin eden birisini görür. Bu kişi Selin'in, Tolga'ya anlattığı olayla mı ilgili?

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.