Seversin, ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Dizide şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör olan Tolga ile üniversitede okuma hayalleri kuran ve tezgahtarlık yapan Asya'nın hikayesi konu alınıyor. Peki Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

'SEVERSİN' ASYA KİMDİR?

Asya, üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz bir aktör olan Tolga le yolları kesişir. Seversin dizisinde Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonlu olan İlayda Alişan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur.

İlayda Alişan, Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

İLAYDA ALİŞAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

Kariyerine TRT 1'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam eden oyuncu ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır.

Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

İlayda Alişan, Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir.

İlayda Alişan, Çukur dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle hafızalara kazındı. Genç oyuncu, Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı.

2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katılan İlayda Alişan, 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı.

İlayda Alişan, 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinin başrolü olarak Ela Yüksel karakterini canlandırdı. Ardından Kırmızı Oda dizisinde yer aldı.

İlayda Alişan şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde Asya karakteri ile ekranda olacak.