Söz 56.yeni bölüm fragmanı Söz son 55.son bölüm izleme linki Star TV’de Söz 56.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Söz son 55.son bölüm izleme linki Star TV’de! Ekranların reyting rekortmeni Söz yeni bölüm fragmanları ve Söz son bölüm izleme linki merak ediliyor. Her Pazartesi Söz dizisi izleyicisiyle saat 20:00’da buluşuyor. Fenomen dizi Söz 55.bölümde neler yaşanacak? Dragan, Yavuz’u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor. Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem’in etrafını sarmıştır. Söz son bölümde heyecan artmıştı. Peki Söz son bölümde neler oldu? Yavuz'un öfkesini kontrol etmesi gerekir. Turan Yavuz'la konuşuyor ve her şey annenle başladı biliyorum ama öfken ülkenin bekasını tehlikeye sokmamalı diyor. Turan, Dragan'ın güvenlik sistemine girdiğini söylüyor ve Yavuz'ı Nisan'dan söz ediyor. Nisan, Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelmiştir. Dragan ise planını yapıyor. İçeri girmek imkansız gibi görünse de Dragan dur durak nedir bilmiyor. Ayrıca Tim Behçet'in oğluna bir oyun kuruyor ve üzerine dinleme cihazı yerleştiriyor.

Söz Konusu Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; Türk askerinin düşmanlara karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Sınırda ve ülke içinde bize zarar vermeye çalışan teröristleri temizlemek için canı pahasına savaşan askerlerimizin yaşadıkları göz önüne geliyor. Hem kendi hayatları yaşamaya çalışan hem de ülkesin savunmaya uğraşan askerlerin yaşadıkları her hafta Söz dizisinde ekrana geliyor. Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir. Özel Kuvvet Timi oluşturuluyor Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır. Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır. “Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır. Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler. SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR? TOLGA SARITAŞ (Tim Komutanı Yavuz) Tolga Sarıtaş (d. 30 Mayıs 1991) Türk dizi oyuncusu. Aslen Sivaslıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı.En son Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde Meriç Tuna karakterini canlandırdı. BURAK SEVİNÇ Burak Sevinç kendisini şu şekilde tanımlıyor; Aslında ben müzisyenim. Konservatuvarda müzik okudum. Babam udi. Ben de 16 yıldır kanun çalıyorum. Kız arkadaşım oyuncu olduğu için onun arkadaşları ile tanıştım. Oyunculuğa 'Babam İçin' dizisinde başlamıştır. GÖRKEM SEVİNDİK Görkem Sevindik 17 Ekim 1986 yılnda Adanada doğdu. Eğitimini Adana’da tamamlayan Sevindik en büyük hayali oyuncu olmaktı. İstanbul’a gelen Sevindik oyunculuk için çabalamaya başlar. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almaya başladı. Kendini geliştirmeye başlayan Görkem Sevindik takip eden yıllarda Uğur Uludağ’ın tiyatro ekibine katıldı. Burada da çalışmalarına ve eğitimine devam ederek kendini geliştirmeyi sürdürmüştür. Burada küçük rollerle kendini gösterme şansı bulan Sevindik ilerleyen dönemde kendini kanıtlamak adına Best Model yarışmasına katıldı. Burada çok büyük bir başarı gösteremeyen Sevindik tekrar ideallerinin peşinden koşmaya devam eder ve tiyatro ve sinema oyuncusu olmak için çabalar. Daha sonra Pana Film Akademi’nin açıldığını duyar ve kendini buraya kayıt eder. Yapımcı Raci Şaşmaz ile tanışır ve Onu Çakırın oğlu Pusat'a ve Çakır'a çok benzediği için bu rolde oynaması için teklif sunar. Sevindik Pusat rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başlar.

