Söz 65.yeni bölüm fragmanı Söz dizisi son 64.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Söz yeni bölümde neler oluyor? Söz son bölüm izleyicisini şoke etmişti. Ekranların vazgeçilmez dizisi olmaya devam eden Söz bu akşam yeni bölümüyle Star TV’de! Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Söz 64.Bölümde de aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Söz dizisi son bölümde ise heyecan tavan yapmıştı. İşte son bölüm özeti; Derya, Yavuz'u sorguya çekiyor. Artık sıkıldığını söyleyerek Yavuz'u konuşturmaya çalışıyor. Yavuz inkarla Derya'nın elinde bir kanıt olmadığını söylüyor. Derya, Yavuz tarafından hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Yavuz ise ona ileride bir durum olursa seçim yapmak zorunda olmadığını söylüyor. Ateş, Şero'yu yakalamak üzereyken Dragan'ın yeni saldırı planını öğrenir. Ateş hem öç almak hem de Dragan'ın yeni planını bozmak istiyor. Telefonda Erdem'le konuşup örgütün yeni bir plan hazırladığında olduğunu haber veriyor. Tim, Ateş'ten gelen haberle harekete geçer. Ateş kendi hayatından vazgeçmiştir. Tim Şero için bir tuzak kuruyor. Ayrıca Ateş'i kurtarmak için de dikkatli olmalılar. Ve Ateş'in hayatı büyük bir riske giriyor. Merak edilen Söz dizisi hakkında son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

SÖZ 64.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırıyor.

Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak, ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak’ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak’ın kimliği deşifre olmuştur.

Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir.

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…

Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.

SÖZ 63. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı hastanede yaşam savaşı veriyor. Durumu fenalaşınca Su, Erdem'e haber veriyor. Erdem, Tim ile hastaneye geliyor. Kızının halini görünce ayakta duracak dermanı kalmıyor. O anda Nazlı gözünü açıp babasına bakıyor. Erdem sevinç içinde kızına orada olduğunu söylüyor.

ATEŞ DÜŞMANIN İÇİNE SIZDI

Ateş kendini Dragan'ın adamlarının yanına aldırmayı başarıyor. İlk işi Şero'nun adamları arasına girmek. Şero örgütün en yetenekli bomba uzmanı. Ve bir grup adamla beraber Ateş de eğitilmek üzere Şero'nun yanına gidiyor. Şero o sırada Dragan için yeni bir bomba hatırlıyor. Dragan çoklu saldırı yapmaya hazırlanıyor.

TARIK İLE YAVUZ BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Polis Yavuz'u emniyete götürüyor. Savcı Derya, Tarık'ı “Depoya girenler kimler?” diye sorguya çekiyor. Derya Yavuz'u tanıyıp tanımadığını da soruyor. Tarık hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Derya sorgu odasındaki Yavuz'ı Tarık'a gösteriyor ve onu öldürmeye gelenin Yavuz olup olmadığını soruyor. Tarık, Sami'yi arayıp Yavuz'u kendi kendine halledeceğini söylüyor.

NAZLI HAYATA TUTUNUYOR

Nazlı gözlerini açıyor ve babası ile konuşuyor. Nazlı'ın ilk sorusu ise annesi oluyor. Erdem annesinin tedavi altında olduğunu söylüyor. Kızını sakinleştirmeye çalışan Erdem dik durmaya çalışıyor. Nazlı bu saldırıyı kimin yaptığını merak ediyor. Ama babası da bilmiyor. Nazlı Ateş'i de soruyor. Erdem operasyonda olduğu için orada olmadığını anlatıyor.

ATEŞ İÇİN HESAP SORMA VAKTİ

Ve Ateş, Şero ile karşılaşıyor. Şero elindeki bombayı göstererek Dragan'dan söz ediyor. Ateş'in gözü önüne cenaze günü ve Nazlı'nın hali geliyor. Ateş, Erdem'i arıyor. Erdem telefonu Nazlı'ya veriyor. Nazlı'nın sesini duyan Ateş çok mutlu oluyor.

DERYA YAVUZ'UN PEŞİNDE

Derya, Yavuz'u sorguya çekiyor. Artık sıkıldığını söyleyerek Yavuz'u konuşturmaya çalışıyor. Yavuz inkarla Derya'nın elinde bir kanıt olmadığını söylüyor. Derya, Yavuz tarafından hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Yavuz ise ona ileride bir durum olursa seçim yapmak zorunda olmadığını söylüyor.

ATEŞ'İN HAYATI TEHLİKEDE

Ateş, Şero'yu yakalamak üzereyken Dragan'ın yeni saldırı planını öğrenir. Ateş hem öç almak hem de Dragan'ın yeni planını bozmak istiyor. Telefonda Erdem'le konuşup örgütün yeni bir plan hazırladığında olduğunu haber veriyor. Tim, Ateş'ten gelen haberle harekete geçer. Ateş kendi hayatından vazgeçmiştir. Tim Şero için bir tuzak kuruyor. Ayrıca Ateş'i kurtarmak için de dikkatli olmalılar. Ve Ateş'in hayatı büyük bir riske giriyor.

SÖZ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçen hafta itibariyle Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan bir askerin nişanlısı, teröristler tarafından haince öldürülür. Üsteğmen bu olaydan sonra bütün teröristlerden nişanlısının öcünü alma kararı verir. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI

YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.

BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.

ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.

ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.

SERHAT KILIÇ DA KADRODA

'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'