Söz dizisi 62.yeni bölüm fragmanı yayında mı Star Tv Söz son 61.bölüm Star Tv izleme linki

Söz dizisi 62.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz son 61.bölüm Star Tv izleme linki neler oldu? Söz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Söz dizi konusu nedir? Söz dizisi nerede çekiliyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. Her pazartesi akşamı Star Tv'de ekrana gelen Söz dizisi 61.son bölümünde; Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir. Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır. Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer. Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir. TİMS & B Yapım’ın Star Tv için hazırladığı Söz 62.yeni bölüm fragmanı ve on 61.bölüm detayları star.com.tr'de.

SÖZ DİZİSİ 62.BÖLÜM FRAGMANI

Söz dizisi 62.yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

SÖZ DİZİSİ 61.BÖLÜM ÖZETİ

Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.



Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir.





Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.



Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer. Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.

SÖZ DİZİSİ 61.BÖLÜM FRAGMANI - 2

SÖZ DİZİSİ 61.BÖLÜM FRAGMANI - 1

SÖZ DİZİSİ 60.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dragan, intikam peşinde...

Dragan’ın Derya’ya kurduğu tuzağı son anda fark eden Yavuz, Derya’nın hayatını kurtarmak için peşlerine düşer. Fakat her şey için çok geçtir. Dragan istediğini elde etse de etmese de Derya’yı öldürmek için çoktan hain bir plan yapmıştır.



Melisa’yı korumak isterken saldırıya uğrayan Keşanlı sadece fiziksel değil kalben de yaralıdır. Vücudundaki yaralar çabucak iyileşse de kalbindeki yara kardeşleri ve komutanı sayesinde iyileşecektir.





Dragan için artık intikam vaktidir. Önce ortalığı kana bulayacak sonra da Sami’yle ortak olup örgütün yeniden yükselmesi için var gücüyle çalışmaya başlayacaktır. Dragan artık tek bir amaç için çalışmaktadır: Sami ve arkadaşlarının finanse ettiği, Türkiye’yi parçalara ayıracak yepyeni bir örgüt oluşturmak…



Bu örgütün ilk saldırısı Türkiye’nin sınır dışındaki kilit noktalardan birinde oluşturduğu askeri üstür. Ama Yavuz bu bilgiye ulaştığında Tim örgütün bu saldırısını püskürtmek için harekete geçer. Fakat üsse saldırmak için günler öncesinden hazırlanan örgütün hain tuzağı onları ölümle burun buruna getirecektir.

SÖZ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI



Türkiye'nin gündelik hayatının en önemli olayı olan Afrin operasyonuna paralel yürüyen Söz Dizisi kahraman ordumuzun yaşantısından ve mücadelesinden kesitler sunuyor. Özel harekat subay ve askerlerinin hem askeri hem de sivil hayatlarının konu edildiği Söz Dizisi bir sınır şehri olan Karabayır'da geçiyor.





Her bölümü ile izlenme rekorları kıran Tolga Sarıtaş (Kdemli Üsteğmen Yavuz Karasu), Serhat Kılıç (Çolak), Mehmet Özgür (Agah), Aybüke Pusat (Bahar Kutlu), Meriç Aral (Eylem Mercier), Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Kaçmaz), Burak Sevinç (Üstçavuş Fethi Kulaksız), Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti), Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ), Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar), Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altınparmak), Doğukan Polat (Aşık), Nil Günal (Güler Korkmaz), İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz), Burcu Binici (Ceren) gibi oyuncularyer alıyor.