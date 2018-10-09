Ufak Tefek Cinayetler 37.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler son 36.bölüm izle Star TV’de! Sevilen ve ilgiyle takip edilen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izleme linki merak ediliyor. Her bölümü bol entrika dolu Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler yaşandı? Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Ufak Tefek Cinayetler 36.bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu? Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 36.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Merve, Kerim’den intikam almaya soyunuyor!

Kerim, geçmişi eşeleyerek Merve’nin canını çok yaktı. Şimdi sıra Merve’de! Merve, Kerim’in zayıf bir noktasını bulup onu alt etmeye kararlı. Ama Kerim de öyle kolay kolay yere serilecek bir adam değil. Aşil topuğunu ustaca gizleyen, güçlü bir savaşçı o. Bu kez Merve’nin işi her zamankinden daha zor!

UFAK TEFEK CİNAYETLET 36.BÖLÜM 1.FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER 36.BÖLÜM 2.FRAGMAN

Serhan’ın annesi Betül Hanım, Oya’ya karşı yeni bir savaş başlatıyor ve Oya-Serhan cephesinde işler daha da karışıyor. Emre, Pelin’i köşeye sıkıştırıyor ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorluyor. Başkomiser Kemal’in peşinde olduğu cinayet aleti şok bir şekilde el değiştiriyor ve Edip cinayeti çözülmeye başlıyor! Katile adım adım yaklaşıyoruz.

Ufak Tefek Cinayetler heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!

Yayın Günü: 9 Ekim Salı

Yayın Saati: 20.00

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. SON BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Kerim'in evine geliyor. Sarmaşık vakasının bir an önce çözülmesi gerektiğini Serhan'ın başını ağrıttıklarını söylüyor. Kerim, Serhan'a takmış durumda. Ayrıca Merve'yi sevgili olduklarını söylemekle tehdit ediyor. Mehveşin çiftliğinden söz ediyor. Kerim, Serhan'ın kendinden haberdar olmadığının farkında. Merve'den Serhan'ı ikna etmesini istiyor. Eğer Kerim çiftliğin peşini bırakmazsa Kerim Merve ile olan geçmiş dosyasını önce Serhan'a sonra tüm Sarmaşık'a açacak. Merve'nin kafası karışır, darmaduman bir şekilde eve döner. Ağlayarak sakinleşmeye çalışıyor.

PELİN'İN EMRE ALERJİSİ

Taylan'ın Emre ile plan yapması Pelin'i kızdırıyor ve Merve'ye yemeğe çağırıldıklarını söylüyor. Emre yüzünden atışmaya başlıyorlar. Pelin, Merve'yi arayıp yemek işini organize ediyor. Ayrıca Arzu ve Mehmet'i de çağırmasını söylüyor. Merve'nin başı ise Kerim'le dertli olduğu için Serhan'ı nasıl ikna edeceğini düşünüyor.

OYA POLİSE GİDİYOR

Oya komiser Kemal'in yanına gidiyor. Emniyet'te fotoğraflarının asılı olduğu tabloyu görüyor. Komiser Kemal ile konuşmaya başlıyor. Oya neden Serhan'dan şüphelenildiğini sorguluyor. Oya'nın öğrenmek istediği olayın kaza olup olmadığı. Komiser bunun kesinlikle kaza olmadığını söylüyor. Edip'in kafasındaki darp izinden söz ediliyor.

MERVE'NİN EVİNDE MEŞHUR MASA KURULUYOR

Merve masasını kuruyor. Pelin, Taylan, Arzu ve Mehmet orada. Ayrıca bir de davetsiz misafir var; Kerim. Taylan ve Kerim nihayet karşılaşırlar. Herkes masada yerini alır.Masada Kerim ile Serhan arasında gerginlik yaşanıyor. Kerim eski aşkından söz ediyor. Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?

ARZU'NUN DOLABINDAKİ ŞAMDANI OYA DA ÖĞRENİYOR

Arzu'nun kızı Nilay, Oya ile dertleşmeye gidiyor ve annesinin dolabında bulduğu bir beze sarılı şamdandan söz ediyor. Oya'nın aklına komiser Kemal'in cinayet aleti ile ilgili sözleri geliyor.

DİZİNİN KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor… Merakla Beklenen diziden ilk kare geldi

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler'in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil'in yer aldığı tanıtım karesi büyük beğeni topladı.

Makyaj masası önünde birbirinden çarpıcı pozlar veren Ufak Tefek Cinayetler'in güzel dörtlüsü yakaladıkları uyumla da göz doldurdular. Tanıtım çekimleri için bir araya gelen kadınların keyifli anları objektiflere de yansıdı.

GÖKÇE BAHADIR

Gökçe Bahadır 9 Kasım 1981’de İstanbul dadoğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk’te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer’in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır.

MERT FIRAT

Ankara'da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. BabasıEskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul’dan, Bursa İnegöl’e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç’ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, baş rollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular iseHakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer,Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin Tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer’le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıymıştır. Ocak 2014 de de boşandılar.

TÜLİN ÖZER

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları’nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu’nun “Meleğin Düşüşü” filmi ile “En iyi kadın oyuncu” Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Ahmet ‘in annesi Handan Sultan’ı canlandırmıştır. Ocak 2016’da bir bisküvi markasının reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017’de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

YILDIRAY ŞAHİNLER

7 Şubat 1968 İstanbul’da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, yönetmen. 1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 2014 sonbaharında Kanal D’de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı.