Ufak Tefek Cinayetler 43.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler son 42.bölüm izle Star TV’de

Ufak Tefek Cinayetler 43.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ufak Tefek Cinayetler son 42.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanları an be an takip ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu? Star TV’nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler’de sular durulmuyor. Son bölümde Emre gözlerini açtığında karşısında Oya'yı görüyor. Pelin'i soruyor ve eve gittiğini söylüyor. O sırada Burcu arıyor. Emre bir yalanla Burcu'yu başından savıyor. Oya, Emre'nin gerçekleri anlatmasını istiyor. Emre, Oya'nın sırlarını bildiğini fark ediyor. Emre, Mehmet'in onu neden bıçakladığını Oya'ya anlatıyor. Olayı gördüğünü ve o anda olay yerinde olduğunu söylüyor. Ayrıca katili de görmediğini belirtiyor. Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok özel sahnelerle seyirci karşısına çıktı. Arzu’nun ölümü Sarmaşık’ta birçok şeyi değiştiriyor. Yayınlanan yeni fragmanda; Merve ortaya çıkıyor. Onu bulan Kerim oluyor. Kerim, Merve'nin Serhan'dan vazgeçmemesinin sebebinin Oya olduğunun farkında. Oya ise hem Mehmet'in suçlamaları hem de Kerim'in baskısı ile başını beladan kurtaramıyor. İşte merak edilen Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar star.com.tr’de…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sarmaşık kadınları yol ayrımında!

Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık'ta bir şüpheli bir ölüm daha gerçekleşiyor. Arzu'nun ölümünden sonra Oya, Pelin ve Burcu ittifak yapıyor. Arzu'nun ölümünü kabullenmeyen Mehmet, Emreden şüpheleniyor ve Emre'yi bıçaklıyor. Pelin de o sırada Emre'nin yanında ama Mehmet, Pelin'i görmüyor.

OYA EMRE'NİN HAYATINI KURTARIYOR

Mehmet, Emre'yi öldürdüğünü sanıyor. Pelin, Emre'den kurtulabileceğini düşünse de yapamıyor. O sırada Emre gözlerini açıyor ve Pelin'den yardım istiyor. Ama Emre ile olduğunun anlaşılmasın istemiyor. Oya'yı arıyor. Çok zor durumda olduğunu söyleyip Emre'nin yaralandığını söylüyor. Oya apar topar onların yanına gidiyor. Oya, Emre'nin yarasına bakıyor ve pansumana başlıyor. Pelin, Emre'yi bıçaklayanın Mehmet olduğunu söylüyor. Emre'nin yarasına tampon yapıp arabasına bindiriyor. Pelin yolda sık sık Emre'nin öldüğünü sanıp panik oluyor. Oya bir doktor arkadaşını arayarak Emre'yi hastaneye götürüyor. Emre ameliyatı alıyor. Oya polise gitmemeleri için yalvarıyor. Oya arkadaşını Pelin de Emre'yi ikna ediyor.

OYA, PELİN'İN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Oya, Pelin'i kenara çekiyor ve neler olduğunu soruyor. Pelin, Mehmet'i kaçarken gördüğünü anlatıyor. Oya Arzu'nun ilişkisi ile ilgili olup olmadığını merak ediyor ve Pelin'e ‘teknede ne işin vardı' diyor. Pelin anlatamayacağını söylüyor. Oya tehdit edince Emre ile geçmişte yakınlaşmaları olduğunu söylüyor. Ayrıca Emre ve Burcu'nun ona sorun yarattığını söylüyor. Oya dinlediklerini hayretle karşılıyor. Oya, Pelin'i eve bırakıyor ve Taylan'ın da şüphelenmemesini sağlıyor.

EMRE İYİLEŞİYOR

Emre gözlerini açtığında karşısında Oya'yı görüyor. Pelin'i soruyor ve eve gittiğini söylüyor. O sırada Burcu arıyor. Emre bir yalanla Burcu'yu başından savıyor. Oya, Emre'nin gerçekleri anlatmasını istiyor. Emre, Oya'nın sırlarını bildiğini fark ediyor. Emre, Mehmet'in onu neden bıçakladığını Oya'ya anlatıyor. Olayı gördüğünü ve o anda olay yerinde olduğunu söylüyor. Ayrıca katili de görmediğini belirtiyor. Oya ısrarla soruyor ama Emre, Arzu'nun katilini bilmiyor. Emre'nin anlattıklarından sonra Oya, Emre'yi tehdit ederek insanları tahrik etmemesini söylüyor.

MEHMET'İN VİCDAN AZABI

Mehmet cinayet işlediğini düşünerek pişmanlık duyuyor. Ne kadar ‘Arzu için' diyerek kendini avutmaya çalışsa da vicdan azabından ve yakalanma korkusundan kurtulamıyor. Oya Mehmet'i ziyarete gidiyor. Emre'nin ölmediğini ve her şeyi dildiğini söylüyor. Ayrıca polise olayın intikal etmeyeceğini söylüyor. Oya, Emre'nin olay anında mağdur olduğunu da anlatıyor. Oya, Mehmet'e katili birlikte bulacağız diyor. Mehmet Oya'dan şüpheleniyor ve onu bıçaklamayı da düşünüyor. Mehmet Arzu için evlendikleri dağ evinde bir anma organize etmek istediğini söylüyor. Oya tedirginliğini belli etmemeye çalışarak gülümsüyor ve ‘gelsinler bakalım ne varsa çıksın ortaya' diyor. Mehmet, Arzu'nun katilinin Oya olduğunu düşünüyor. Dağ evinde Oya'ya tuzak kurma planları yapıyor

KERİM, MERVE'Yİ ARIYOR

Kerim, Merve'nin peşine düşüyor. Uzun süredir ortalıklarda olmayan Merve'yi buluyor da . Vakit kaybetmeden onunla buluşma planı yapıyor.

MEŞHUR MASADA DAVETSİZ MİSAFİR

Dağ evinde meşhur masa kuruluyor. Oya, Serhan, Pelin, Taylan, Emre ve Burcu herkes orada. Bir de davetsiz misafir var. Masada tam kozlar paylaşılırken gelen başkomiser olayın seyrini değiştiriyor.

DİZİNİN KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor… Merakla Beklenen diziden ilk kare geldi

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler'in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil'in yer aldığı tanıtım karesi büyük beğeni topladı.

Makyaj masası önünde birbirinden çarpıcı pozlar veren Ufak Tefek Cinayetler'in güzel dörtlüsü yakaladıkları uyumla da göz doldurdular. Tanıtım çekimleri için bir araya gelen kadınların keyifli anları objektiflere de yansıdı.

OYUNCU KADROSU

GÖKÇE BAHADIR

Gökçe Bahadır 9 Kasım 1981’de İstanbul dadoğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk’te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer’in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır.

BADE İŞÇİL

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007’de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın Ezel dizisinde “Şebnem Sertuna” karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil’dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013’te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 2015 yılında, Muhteşem Yüzyıl-Kösem adlı dizide rol almıştır.

MERT FIRAT

Ankara'da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. BabasıEskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul’dan, Bursa İnegöl’e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç’ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, baş rollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular iseHakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer,Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin Tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer’le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıymıştır. Ocak 2014 de de boşandılar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER’İN KERİM ADİL SAĞLAM’I OSMAN SONANT KİM?

1 Mart 1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda Yılmaz Gruda’dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Osman Sonant, 1998 yılında Ferhan Şensoy’un yönetimindeki Orta oyuncular Nöbetçi Tiyatro’da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Osman Sonant kamera karşısına da ilk kez Kurtlar Vadisi Irak isimli film ile geçti.

Sonant, 2009 yılında, yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun Pandora’nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

2011 – 2012 yıllarında yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı “Leyla ile Mecnun” dizisindeki Yavuz karakteri ile geniş kitlelerin hayranlığını kazandı.

2017 yılında, yazar Azra Kohen’in “Fi Çi Pi” adlı roman serisinden televizyon dizisine uyarlanan ve Puhu TV üzerinden yayınlanan “Fİ” dizinde Sadık rolünü canlandıranOsman Sonant şimdilerde Star TV'de ikinci sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Kerim Adil karakterine hayat vermektedir. Osman Sonant 1.78 metre boyunda 82 kilo ve Balık burcudur.