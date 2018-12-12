Ufak Tefek Cinayetler final sahnesi izle Ufak Tefek Cinayetler son 45.final bölümü izleme linki Star TV’de! Ekranların fenomen dizisi UTC Ufak Tefek Cinayetler final sahnesi damga vurdu. Peki Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu? Ufak Tefek Cinayetler kim kimi öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 45. Final bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisi başarısız reyting sonuçlarının ardından erken final yapma kararı aldı. Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Ushan Çakır ve Duygu Sarışın'ın aldığı Ufak Tefek Cinayetler'in yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyordu. Senaristliğini ise usta isim Meriç Acemi alıyordu. Sarmaşık yine çok hareketli ve bir o kadar da tehlikeli. Bir yanda düğün hazırlıkları, bir yanda öldürme planları! Bakalım bu kez emeline ulaşan hangi taraf olacak? Şebnem, Merve’yle Kerim’in arasına kara kedi gibi giriyor ama sonunda aşk bir şekilde yolunu buluyor. Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu’yla Emre’yi ise bambaşka sürprizler bekliyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…

UFAK TEFEK CİNAYETLER FİNAL ÖZETİ

Sarmaşık yine çok hareketli ve bir o kadar da tehlikeli. Bir yanda düğün hazırlıkları, bir yanda öldürme planları! Bakalım bu kez emeline ulaşan hangi taraf olacak? Şebnem, Merve’yle Kerim’in arasına kara kedi gibi giriyor ama sonunda aşk bir şekilde yolunu buluyor. Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu’yla Emre’yi ise bambaşka sürprizler bekliyor.

Burcu nikah sırasında Arzu’nun katili olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor.

Oya ise Şebnem ile yaşanan arbedenin ardından Şebnem’i öldürüyor.

Tüm bu sorular ve merakla beklenen pek çok başka soru nihayet cevap buluyor.Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler… Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim'i kurtarırsa Mila'nın velayetini kaybeder.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NEDEN BİTTİ?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi başarısız reyting sonuçlarının ardından erken final yapma kararı aldı. Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Ushan Çakır ve Duygu Sarışın'ın aldığı Ufak Tefek Cinayetler'in yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyordu. Senaristliğini ise usta isim Meriç Acemi alıyordu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER ARZU'NUN KATİLİ KİM?

Dizinin final bölümünde Arzu'nun katilinin Burcu olduğu ortaya çıktı. Emre ile nikah masasında oturan Burcu hayatının şokunu yaşıyor. O esnada gelen polisler Arzu Kaymaz'ı öldürme gerekçesiyle Burcu'yu göz altına aldı. Burcu ne kadar 'Ben yapmadım' dese de polislerin elindeki kanıt sayesinde inandırıcı olamadı.

Sarmaşık yine çok hareketli ve bir o kadar da tehlikeli. Bir yanda düğün hazırlıkları, bir yanda öldürme planları! Bakalım bu kez emeline ulaşan hangi taraf olacak? Şebnem, Merve'yle Kerim'in arasına kara kedi gibi giriyor ama sonunda aşk bir şekilde yolunu buluyor. Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu'yla Emre'yi ise bambaşka sürprizler bekliyor. Arzu'nun katili kim? Kerim'in kolunun sakat kalmasına kim neden oldu? Peki Oya kimi, neden öldürdü? Tüm bu sorular final bölümünde cevap buldu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Boşanma Savaşı Başladı!

Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.

KERİM OYA'DAN NE İSTİYOR?

Kerim, ihale için Serhan'ın verdiği teklifin gizli olduğunu öğreniyor. Ve Oya'dan isteyeceği ilk şeyi de bulmuş oluyor. Oya'yı arayarak çiftlik meselesinden bahsediyor. Oya'nın görevi ise gizli teklifi ele geçirmesi. Oya ‘Serhan'a böyle bir şey nasıl yaparım' dese de başka çaresi yok. Kerim'i Sarmaşık'a neden geldin diyerek kıstırmaya çalışıyor ama Kerim'in şakası yok. O sırada Serhan eve geliyor. Birlikte kahvaltı ediyorlar. Oya çok gergin.

PELİN VE TAYLAN'IN BAŞI BELADA

Pelin ile Taylan hakkında soruşturma başlatılıyor. Cinayet bürodan gelerek her ikisini de sorguya çağırıyorlar. Pelin, Emre ile konuşmayı kabul ediyor. Emre ona yardımcı olacağını söylüyor. Emre ‘bu cehennemden temelli kurtulabilirsin' diyerek onu çağıracağını söylüyor. İlk sorgudan sonra yurtdışı yasağı konacağını da söylüyor. Berk'le beraber kimsenin onları bulamayacakları bir yere gideceklerini söylüyor. Pelin, Taylan'ı geride bırakmayı içine sindiremiyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

OYA (Gökçe Bahadır)

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sundu. “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. “Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusudur.

Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.

Gökçe Bahadır, oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Gökçe Bahadır, Engin Öztürk, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı.

MERVE (Aslıhan Gürbüz)

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.

2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular ise Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.

PELİN (Bade İşçil)

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul’a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Annesi Kadriye Hanım’la abisi Nişantaşı’nda oturuyorlar. Cenevre Maratonu’nda 1600 kişi içinden 146’ncı oldu.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço‘nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül‘ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.

Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star’da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak’dan oyunculuk dersleri aldı.

2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı.

2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor.

Uzun ve hızlı yürüyüşler yapan Bade İşçil, 2010 yılında “Becel” yağlarının marka yüzü oldu, reklamlarında oynadı.

Bade İşçil, 31 Mayıs 2013 tarihinde işadamı Malkoç Sualp ile evlendi.

EDİP (Selim Bayraktar)

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu. Okuduğu okulu ziyaret eden Saddam Hüseyin tarafından Cumhuriyet Muhafızı askerleri olması için Selim'i de seçince; olmamak için kurşuna dizilmeyi göze alarak ailesiyle Türkiye'ye kaçtı. 12 yaşındayken 17 ağustos 1987 tarihinde Türkiye'ye geldi. Dört yıl Eskişehir'de yaşadı. Ortaokulu Eskişehir'de tamamladı. Sonra Eskişehir soğuk geldiğinden daha sıcak bir yer olan Antalya'ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya' da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı.

Mezun olduğunda hemen ataması yapılamadığından bir yıl "Paris Sirki" adlı sirkte palyaço olarak çalıştı. Yurtdışı turnelerinde bulundu. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulundu. Askerlik vakti gelince sirkten ayrılıp askerliğini yaptı.

Sonra Devlet Tiyatrosu sınav açtı, girdi ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

2007 yılında Diyarbakır Devlet tiyatrosundan Antalya Devlet Tiyatrosuna atandı.

Selim Bayraktar, 2005 yılından beri Devlet Senfoni Orkestrası'nda müzisyen Bihter hanım ile evlidir ve Antalya'da Comport Palace Rezidans'ta aldığı dairesinde yaşamaktadır.

Selim Bayraktar, 2012 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayında harem ağası Sümbül Ağa karakterini canlandırmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

Selim Bayraktar, 2013 yılında "Romantik Komedi2: Bekarlığa Veda" filminde; Cemal Hünal, Sedef Avcı, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Engin Altan Düzyatan'dan oluşan oyuncu kadrosuna falcı rolü ile dahil oldu.

23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Selim Bayraktar başrolde olarak, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Yavuz Bingöl ile birlikte rol aldı.

TAYLAN (Ferit Aktuğ)

Ferit Aktuğ, 1978 yılında Adana'da doğan Ferit Aktuğ, 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Birçok dizi, sinema filmi ve reklam filminde yer almıştır. Koçum Benim dizisi ile kariyerine adım atan Ferit Aktuğ, Kavak Yelleri dizisi ile ekranların tanınan yüzü olmuştur.

Kariyerinde çok sayıda dizi,tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Ferit Aktuğ, başarılı performansları ile izleyenlerden her zaman tam not almayı başaran bir oyuncu olmuştur.