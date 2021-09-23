Yalancı 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yalancı'nın 2. Bölümünde neler olacak?

23 Eylül 2021 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:36

Yalancı dizisinin 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı, yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Peki Yalancı'nın 2. Bölümünde neler olacak? İşte Yalancı 2. Bölüm fragmanları ve yeni bölümde yaşanacaklar...

YALANCI 2. BÖLÜM FRAGMANI

YALANCI 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Mehmet Emir ise Doruk daha fazla zarar görmeden tüm yaşananların bitmesini istemektedir. Mehmet Emir, Deniz'le konuşmaya onu ikna etmeye çalışır. Deniz dinlemez. Ona göre Mehmet Emir tecavüzcüdür ve ne yapıp edip maskesini düşürecektir. Ama Deniz'in çabaları ters teper, ayağına dolanır. Herkesten gizlediği sırrı ortalığa dökülmek üzeredir. Deniz artık geri dönülmez bir yola girmiştir.

YALANCI İLK BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Deniz (Burçin Terzioğlu), büyük bir hamle yapıp sosyal medyada Mehmet Emir'in (Salih Bademci) yaptıklarını ifşa ederek içindekileri haykırmak adına ilk hamlesini yaptı!

Deniz'in sosyal medya paylaşımı ardından hem kendisi hem de Mehmet Emir zor anlar yaşamaya başladı. Deniz'in paylaşımı ardından Mehmet Emir "Benim hayatım söz konusu" derken, Deniz de "Benim de bedenim" söz konusu diye haykırarak kafalardaki soru işaretleri ve dilemmaları arttırdı.

Yalancı 1. Bölümünde; Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır.

Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah Mehmet Emir ile akşam yemeğine çıkar. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır. Mehmet Emir karısı öldüğünden beri ilk defa birine bir şeyler hissetmektedir, mutludur.

Deniz ise Mehmet Emir'in ona tecavüz ettiğini iddia etmektedir. Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir. Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikayedeki yalancı kimdir? Deniz mi yoksa Mehmet Emir mi?

YALANCI DIZISI HIKAYESI VE OYUNCULARI

İki taraf tek doğru!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

PEKİ O GECE NE OLMUŞTUR?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı her Cuma Show TV'de.