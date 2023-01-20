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Dizi

Yalı Çapkını 18. bölüm izle full hd tek parça! Yalı Çapkını 18. bölüm izle!

Yalı Çapkını 18. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait sizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Yalı Çapkını 18. bölümde Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. İşte Yalı Çapkını 18. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

20 Ocak 2023 Cuma 20:29 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 18. bölüm izle full hd tek parça! Yalı Çapkını 18. bölüm izle!
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Yalı Çapkını 18. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit ne yapacak? Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 18. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 18. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını 18. bölümde Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.

Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur.

İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

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