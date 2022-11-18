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Dizi

Yalı Çapkını 9. Bölüm full izle! Yalı Çapkını 9. Bölüm izle tek parça!

Yalı Çapkını 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizide Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı arayıp evlendirmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 9. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 9. Bölüm full izle!

18 Kasım 2022 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 9. Bölüm full izle! Yalı Çapkını 9. Bölüm izle tek parça!
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Yalı Çapkını 9. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 9. bölümünde Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Bu plan nasıl sonuçlanacak? Yalı Çapkını 9. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM FULL İZLE!

Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her Cuma günü Star'da!

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler.

Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Star'ın yoğun ilgi gören Yalı Çapkını dizisi sekizinci bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak Cuma akşamına damga vurdu.

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