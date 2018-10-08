Yasak Elma 18.yeni bölüm fragmanı Yasak Elma son 17.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Yasak Elma son bölümde neler yaşandı? FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma izleyicisini ekrana kilitliyor. Yasak Elma 17.bölümde; Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yasak Elma son bölümde; Zeynep Alihan’ın buluşma yerine gelmemesinden sonra yıkılmıştır. Alihan kendini açıklamak istese de, Zeynep artık inanmaz. Zeynep’in Alihan’la ilgili duyduğu bir haber ise onu başka kararlar almak zorunda bırakacaktır. Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Yasak Elma bu akşam izleyicisini şok edecek.

YASAK ELMA 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yasak Elma 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 8 Ekim 2018 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

YASAK ELMA 17.BÖLÜM 1.FRAGMAN

YASAK ELMA 17.BÖLÜM 2.FRAGMAN

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde: Yıldız'ın eski eşi Kemal, birdenbire ortaya çıkarak Ender'in kapısını çaldı ve Yıldız'a karşı birlikte harekete geçme teklifi sundu. Yasak Elma son bölümde; Ender'in önceki hayatına devam edebilmesi ve Yıldız-Halit ilişkisini bozabilmek adına dengeleri yeniden değiştirebilecek güçte bir koz olduğu için gerçekleştireceği tüm planları en ince ayrıntısına kadar hesap etti. Yıldız'ın geçmişi gün yüzüne çıkarak, Kemal'le evlendiği fakat annesinin söylemleriyle birlikte, şöhret ve kariyer uğrunda yaptıkları nikahı iptal ettiği öğrenildi.

Alihan ise, her şeye yeniden başlayacağı Zeynep'le buluşma yerine gideceği esnada ansızın yeğeni Lila'dan gelen telefonla erkek arkadaşı tarafından başı belada olduğunu öğrendiği gibi soluğu yeğeninin yanında aldı ve Zeynep'i istemeden yüz üstü bırakmak durumunda kaldı. Zeynep ise işin iç yüzünü bilmeden, Alihan'la ilgili son umudunu da yitirerek, onun değişebileceğine inandığı için büyük aptallık ettiğini düşündü. Peki, final bölümünde Zeynep, mantığı doğrultusunda hareket ederek geçmişte Alihan'la tüm yaşadığı acı hadiseleri unutup kendisine değer veren Cem'le yeni bir ilişkiye başlama kararı alır.

YASAK ELMA KONUSU

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

“Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 mart 1956'da Sarıkamış Kars'da Medet Bulut - Altun Bulut çiftinin 10uncu çocukları olarak doğdu. Talat Bulut doğduğunda babası Medet BulutTCDD'a Sarıkamış istasyonunda görevli bir yol memurudur.

1975 yılında Ankara Kurtuluş lisesini bitirdi. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta iken tiyatro için okuldan ayrıldı. Talat Bulut, Aynı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyuncu seçmelerine katıldı, 15 kişi alacaklarmış müracaat eden 450 kişi içinden 15'e girmeyi başardı. Bir sene süren kursu birincilikle bitirdi ve sanat yaşamına 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

1979 da Ali Özgentürk'ün yönettiği "Hazal" filminde Türkan Şoray'la birlikte oynayarak sinemaya geçtiği ilk filmi oldu.

Yeşilçam'ın "Binbir surat"ı Talat Bulut, Abuzer Kadayıf'taki rolü için yıllardır uzattığı saçlarına acımadı kestirdi.

Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanısıra bir yıl tekstille uğraştı, şimdilerde ise seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Talat Bulut, Tiyatro sanatçısı Esin Afşar ile Kerim Afşar'ın kızı Pınar Afşar (Bulut) ile evli ve Hazal (d.1996) adında bir kız babasıdır.

Müzik olarak; en çok Cecilia Bartoli dinliyor, cazz bach ve Fransız chansonlar. Türkiye'den de sadece otantik türküleri. Yönetmen olarak Fasbinder, Lars von Triers, Tarkovsky Almodovar; oyunculardan ise Al Pacino, Jeremy Irons,Emma Thompson'ı beğeniyor.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğiniMahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulutbaşrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak,Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o altı yaşındayken ayrılmışlar. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu.

Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi.

Şevval Sam 14 yaşında fanatik bir Beşiktaşlı olarak okul gazetesi için Metin Tekin'le röportaj yapmaya gider. Metin röportajdaki bir soru üzerine evlenmeyi düşünmediğini filan söyler. Sonra Şevval onu yemeğe davet eder. Metin de, ‘büyü de öyle gidelim’ der. Üç sene sonra flört ve ardından evlilik gerçekleşince ‘‘büyük lokma ye, büyük söz konuşma’’ atasözü bir kez daha doğrulanmış olur.

1993 – 1998 yılları arasında televizyon ekranlarında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı.

EDA ECE KİMDİR?

da Ece, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu'dur. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamlayan Ece, yüksek eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü üzerinde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimini bitirdikten sonra Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajerTümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

2011 - 2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı dizide Eda Ece, Günçiçek Seymen (Cimbom) karakterini canlandırırken Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babürile birlikte oynadı.

2013 yılında "Beni Böyle Sev" adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran,Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

Eda Ece ayrıca 2013 yılında "Kızım İçin" adlı sinema filminde Yetkin Dikincilerve İnci Türkay ile birlikte oldu.

Eda Ece, 2015 yılında başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Pamir Pekin'in oynadığı "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide Ceren rolünü oynadı.

SEDA ERGİNCİ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

4 yaşında iken anne babası boşanmıştır. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Sevda Erginci, 2012 yılında "Koyu Kırmızı" adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte başrolde oynayarak Ayşe karakterini canlandırmıştır.

2012'de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devleti'nin son zamanlarını anlatan "Veda " adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı.

2013 - 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı "Karagül" dizisinde Ayşe karakterini canlandırırken Ece Uslu, Saruhan Hünel, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Özlem Conker, Mert Yazıcıoğlu, Bülent Polat ile birlikte rol aldı.