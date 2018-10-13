Yeni Gelin 58.yeni bölüm fragmanı Yeni Gelin son 57.bölüm izle Show TV’de! Dizi severlerin yakından takip ettiği Yeni Gelin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Yeni Gelin son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Her yeni bölümde ilgi çeken Yeni Gelin 57.bölümde Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 57. bölümünde Möhteber; Asiye ve Ayşe’nin de gazına gelip otuz yıllık evliliğini ve konağı arkasında bırakıp baba evine dönmüştür. Artık düşündüğü tek bir şey vardır, belediye başkanı olup Bozoklardan intikamını almak. Asiye ve Ayşe de onu sırtından hançerlemiş, oğlu ve gelini de baba evinde kalmayı seçmiştir. Yeni Gelin son bölümde neler olacak? Siverekli, hepsini bu oyuna hapsetmiştir. Bozok gençlerinin sabrı tükendikçe Siverekli daha da keyiflenmekte, oyunun aksiyonunu arttırmaktadır. Bu oyunun galibi kim olacaktır? Bizimkiler, bu oyundan kurtulmanın yolunu bulabilecek midir? Yoksa Siverekli, hepsini alt etmeyi başarabilecek midir? İşte merak edilen Yeni Gelin son bölümde yaşananlar…

YENİ GELİN 57.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 57.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Biri Madrid'lerde Milano'larda büyümüş İspanyol güzeli Bella, diğeri Çukurova'nın kavuran güneşiyle büyümüş, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa. İki ayrı dünyanın, iki ayrı galaksinin insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayınvalide Asiye olmak üzere tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içerler. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak, geldiği gibi gidecektir. Bunun için kimse elinden geleni ardına koymayacaktır.

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni Gelin'in 56. Bölümünde; Möhteber artık resmen Yüreğir İlçesi Belediye Başkanı Adayı, nam-ı diğer “Pambık Leydi”dir. Möhteber önce konakta kendi kitlesini yaratmaya çalışır. Birçok kişinin desteğini almasına rağmen Kalender’in desteğini alamaz. Kalender, Möhteber’in adaylığına sonuna kadar karşıdır. Möhteber’in bunu sırf inat yüzünden yaptığını, elbet vazgeçeceğini düşünür. Möhteber’in adaylığı, Kalender kadar Baran’ı da rahatsız etmektedir. Duranların Ağa’sı olarak adaylık kendi hakkıdır. Fakat en büyük derdi de bu değildir. Çünkü Şirin’in temizlik takıntısıyla uğraşmaktadır. Baran, Şirin’in bu takıntısından ancak evlendikten sonra haberdar olmuştur. Hayatı zindana dönmüştür. Şirin’se hayatından gayet memnundur. Konakta, cepheler yavaş yavaş kendini belli eder. Bir grup Möhteber’in yandaşıdır, bir grup karşısındadır, bir grup da çekimserdir. Tabii ki bir grup da ikili oynamaktadır. Bella ise her zamanki gibi sağ duyunun temsilcisidir. Konakta var olan tüm rekabetten ve hırstan uzakta Hazar’ı iyileştirmek için uğraşmakta, evin işleriyle ilgilenmektedir. Hazar’ın tüm uyarılarına rağmen kendini fazlasıyla yormaktadır. Nitekim Hazar’ın dediği olur ve Bella hastalanır. Bella’ya iş yapmak kesinlikle yasaklanır. Bunun üzerine Kalender Ağa’nın bulduğu çözüm, konakta infial yaratacak niteliktedir. Kalender, öyle bir çözüm bulmuştur ki konaktaki tüm dengeler alt üst olacaktır.

Yeni Gelin Konusu

Yeni Gelin dizi farklı kültürlerle büyüyen aşık iki gencin evlendikten sonra ki hayatlarını, samimi ve komik bir dille izleyicinin beğenisine sunuyor. Yeni Gelin Bozok Aşireti’nin modern ağası yakışıklı aşık prens Hazar ve yarı İspanyol yarı Türk güzeller güzeli Bella’nın samimi aşklarını ve komik ailelerini konu alıyor.

Yeni Gelin Karakterleri

Show TV'de ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatan Yeni Gelin dizisi nin karakterlerini detaylı tanıyalım.

Bella Öztürk

Eğitimli bir ailede yetişen Bella, çok iyi kalpli ve sevecen olmakla kalmayıp aşkının peşinden Çukurova'ya gelecek kadar koca yüreklidir. Biraz sakar olmasına rağmen hayata olumlu yanıyla bakan Bella, konakta onun kuyusunu kazmak isteyenlere karşı bile hoş görülüdür.

Hazar Bozok

Bella’nın prensi, Bozok Aşireti’nin veliahtlarından olan Hazar mert bir delikanlıdır. Ailesi ile sevdiği kadın arasında kalmasına rağmen aşkın karşısına geçen her şeyi yeneceğini inanıyor, Bella'nın Prensi...

Kaan Bozok

Bozok Aşireti’nin bir diğer veliahtı ise Kaan ise şirketlerle ilgilenmektedir. Kardeşini çok sevsede içten içe hep Hazar’ı kıskanmıştır. Kaan, ona dayatılan hayatı kabul etmek zorunda kaldığı için ufak bir pişmanlık duyar.

Kalender Bozok

Bozok aşiretinin reisi, koca aşireti dize getirmesine rağmen birbirinden eli maşalı 3 kadınla uğraşamıyor.

Möhteber Hanım

Kalender’in ilk karısıdır. Bozok’ların düşmanı Duran Aşiretinden olan Möhteber ile Kalender barış sağlamak için evlenmil olsalarda Kalender'in ev içinde sürekli bir savaş vardır.Möhteber'in yeni amacı ise Bella’nın bir an önce konaktan gitmesini sağlamaktır.

Zeynep Hanım

Kalender’in ortanca karısı olan Zeynep, işveli cilveli olandır. Kocasının en çok onu sevdiğine inanan Zeynep, kadınlığını kullanarak Asiye'ye sürekli aşık atmaya çalışır. Planlarında ise Möhteber'e yanaşmak vardır.