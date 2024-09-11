Soykırımcı İsrail'den ''güvenli'' ilan ettiği el-Mevasi'de 5 katliam: 217 şehit

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 341. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE "GÜVENLİ" İLAN ETTİĞİ EL-MEVASİ'DEKİ 5 KATLİAMINDA 217 KİŞİ ŞEHİT OLDU



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde gerçekleştirdiği 5 katliamda, 217 Filistinli şehit oldu, 635'i de yaralandı.

Akdeniz kıyısında hayata tutunmanın koşullarından yoksun kumsal Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri devam eden ağır bombardımanıyla göçe zorladığı 1,7 milyon Filistinlinin sığınma merkezi haline gelmiş durumda.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı el-Mevasi'yi "güvenli bölge" ilan etmesine rağmen, mayıs ayından beri bölgede 5 katliam gerçekleştirdi.

Bölgede az 217 sivilin yaşamını yitirmesine ve 635'inin yaralanmasına yol açan İsrail saldırıları, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütlerin yanı sıra uluslararası camianın tepkilerine neden oldu.

İsrail, 6 Mayıs'ta yüz binlerce Filistinlinin sığınmak mecburiyetinde kaldığı Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine kara saldırılarını başlatarak, yerinden edilmiş buradaki insanları Mevasi bölgesine sürdü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'tan başlayarak Refah kentine doğru 12 kilometre uzunluğundaki Mevasi bölgesi, Akdeniz kıyısında bir kilometre mesafede basit naylon ve kumaştan yapılan çadırlarla Filistinlilerin yeni sığınağı oldu.

Ancak Mevasi, Tel Aviv'in "güvenli bölge" iddiasıyla insanları zorla göç ettirdiği halde İsrail ordusunun ağır bombardımanına hedef oluyor.

İsrail ordusu, Mevasi'de gerçekleştirdiği 5 korkunç katliamın yanı sıra topçu atışı veya roketli saldırılarla da onlarca can kaybına neden oldu.

- MEVASİ'DEKİ SON KATLİAMDA 40 SİVİL ŞEHİT OLDU



İsrail ordusu, 10 Temmuz Salı günü savaş uçaklarıyla Mevasi'deki sivillerin çadırlarını bombaladı. Dev bombaların kullanıldığı saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu, 60 kişi yaralandı.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sonucu kumların altında onlarca kayıp kişinin olduğunu belirtti.

İsrail ordusu ise söz konusu saldırıyı, "Savaş uçakları Han Yunus'taki insani bölgede kamufle olmaya çalışan Hamas unsurlarına saldırdı." ifadeleriyle üstlendi.

Filistinli grupların ve bölgesel tepkilere neden olan İsrail hava saldırısı, Mevasi'de onlarca can kaybı ve dev bir çukura yol açtı.

Bölgedeki Filistinli siviller, İsrail savaş uçaklarının kullandığı dev bombalarla Mevasi'nin cesedi henüz bulunamayan insanlara toplu mezar olduğunun belirtti.

- 16 TEMMUZ'DAKİ SALDIRIDA 17 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesi, 16 Temmuz'da da İsrail insansız hava araçlarının (İHA) hedeflerine maruz kaldı.



İsrail'in Mevasi'deki el-Attar Caddesi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 17 sivil şehit oldu, 26 kişi yaralandı.

- 13 TEMMUZ'DAKİ KATLİAMDA 90 KİŞİ ŞEHİT OLDU



İsrail ordusunun el-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu 90 sivil şehit oldu, 300'den fazlası yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 13 Temmuz'daki katliamda şehit olan ve yaralananların yarısını kadın ve çocuklar oluşturdu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarıyla sağlık sistemini çökertmesi hasebiyle Mevasi bölgesine yönelik hava saldırılarıyla yapılan katliamda yaralanan 300 vakayı karşılayacak hastane olmadığını açıkladı.

İsrail ordusu ise her zaman olduğu gibi hava saldırılarıyla "Hamas unsurlarını hedef aldıklarını" iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Mevasi'deki hava saldırılarıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Rafi Selame'yi hedef aldıklarını öne sürdü.

Hamas, İsrail makamlarının açıklamalarını yalanladı.

- 26 MAYIS KATLİAMINDA 45 SİVİL ŞEHİT OLDU



Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları, 26 Mayıs'ta Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırılarında 23'ü kadın ve yaşlı olmak üzere 45 kişi şehit oldu, 249 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, söz konusu katliamı üstlenmekten kaçınarak bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Siyonist düşman, Refah'ın batısındaki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları bombalamaya devam ediyor. Bölgede yaptığı katliamda onlarca kişi şehit düştü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

- 22 HAZİRAN'DAKİ SALDIRADA 25 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU



İsrail'in 22 Haziran'da, "güvenli bölge" diye Filistinlilerin zorla göç ettirildiği Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda ise 25 sivil şehit oldu.

Haziran ayındaki saldırı ayrıca çadırlarda yangına yol açarak yeni bir göçe sebep oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli şehit oldu, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümetin "askeri baskı" diye söz ettiği şeyin Gazze'deki Filistinli grupların elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almayı sağlayamadığını, bilakis esirleri öldürdüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde hedeflenen çocukların yaklaşık yüzde 82'sinin çocuk felci aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında biri Hizbullah mensubu 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde gerçekleştirdiği 5 katliamda, 217 Filistinli şehit oldu, 635'i de yaralandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun (Hz. Muhammed) insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukların eğitim alamamasının onları "kayıp nesil" olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısı yaptı.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda görevli 5 Kızılay görevlisini gözaltına aldığını ve kendileriyle iletişimin kesildiğini duyurdu.

Tubas Valisi Ahmed el-Esat, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastaneyi de kuşattığını söyledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile dün telefonda görüştü. Bakan Austin görüşmede, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirerek, İsrail'in bölgede uyması gereken kuralları gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 30 füze rampasını vurduğunu duyurdu

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'nin gıda, su, yakıt dahil tüm insani yardımlardan mahrum bırakılmasını istedi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, savaş karşıtlarının İsrail'e silah satılmasını protesto ettiği gösteride 33 kişi gözaltına alındı.

Kanada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışı için 30 lisans izninin askıya alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabahın erken saatlerinden bu yana bir dizi hava saldırısı düzenledi.

06:29 ABD başkanlık yarışında canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşan Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump, İsrail'e destek noktasında buluşurken; Harris, Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda çalışmaları gerektiğini belirtti.

05:18 İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), uluslararası topluma "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze halkına gıda ve ilaç sağlaması" çağrısında bulundu.

03:36 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşına, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin "sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu" konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.

02:31 İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli şehit oldu.

01:44 İsrail hava kuvvetlerinin 7 Ekim 2023'te kalkışa hazır yalnızca iki uçağı ve iki helikopteri bulunduğu ve o tarihte "şimdiye kadarki en düşük hazırlık seviyesinde olduğu" bildirildi.

00:52 İran, Rusya'ya füze gönderdiği iddiasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, ülkenin sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayarak söz konusu ülkelere "orantılı" şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

00:38 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulundu.

00:26 İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle Fransa'nın başkenti Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğü bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.