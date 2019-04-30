24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9668
  • 6,689
  • 246.214
  • 95.283
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Eski bakan madalyalarını satıyor

Eski İsveç Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler (BM) İzleme, Doğrulama ve Muayene Komisyonu Başkanı Hans Blix madalyalarını satmaya karar verdi. Blix, 'Sadece İsveç Kralı'nın ve İsveç hükümetinin verdiği iki madalyayı satmayacağım' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski İsveç Dışişleri Bakanı 90 yaşındaki Hans Blix, BM'de çalıştığı dönemde dünya liderleri tarafından verilen madalyaları satmaya karar verdi.
 
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Blix konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bagajı hafifletmeye karar verdim. Ben ölünce çocuklarımın bu işlerle uğraşmasını istemiyorum" dedi.
 
Blix, 1962 yılı başlarında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Daha sonra İsveç Dışişleri Bakanı oldu. 2000 yılında BM İzleme, Doğrulama ve Muayene Komisyonu Başkanı olan Blix, görev süresi boyunca dünyadaki liderler tarafından madalyalarla onurlandırıldı.
 
Blix'in madalyaları Stockholm’de oturduğu evde duruyor. Blix, "Bazı koleksiyoncular onları topluyor. Fakat ben onların evde bir kutu içinde durmasını istemiyorum. Sadece İsveç Kralı'nın ve İsveç hükümetinin verdiği iki madalyayı satmayacağım" dedi.
 
Savaşların önlenmesi ve devletler arasında silah kullanılmaması hakkında kitap yazan Blix, diplomasi biçimindeki rahatlamanın temel sorunlarını çözebileceğini ve böylece savaşları önleyebileceğini savunuyor.

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

PKK'lı grup etkisiz hale getirildi

PKK'lı grup etkisiz hale getirildi

81 il valiliğine Bakan Soylu'dan talimat

81 il valiliğine Bakan Soylu'dan talimat

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

Milli radar tepeden bakacak

Milli radar tepeden bakacak

Protestoyla gömüldü: Hakkımızı helal etmiyoruz

Protestoyla gömüldü: Hakkımızı helal etmiyoruz

Moskova'daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

Moskova'daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi
 

POPÜLER HABERLER

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Hindistan ordusu: Kocaayak Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Hindistan ordusu: Kocaayak Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Üzerinde bir kayış takımı bulunan balina şaşkınlık yarattı

Üzerinde bir kayış takımı bulunan balina şaşkınlık yarattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA