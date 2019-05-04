23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya'da skandal! Başörtülü kadın rencide edilerek spor salona kabul edilmedi

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki Mirandola kasabasında bir spor salonu, başörtülü olduğu gerekçesiyle Müslüman bir kadını kabul etmeyince tepkiyle karşılaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Modena kentine bağlı, yaklaşık 24 bin nüfuslu Mirandola ilçesinde yaşanan olay, 28 yaşındaki kadının belediye başkanına yazdığı mektupla ortaya çıktı. Fas asıllı bir İtalyan vatandaşı olan Khadija Tajeddine isimli kadının anlatımına göre özel spor salonunun sahibi, "Batman ve rahibeleri kabul etmediğini" söyleyerek kendisini geri çevirdi. Tajeddine mektubunda şunları yazdı:
 
"Spor salonunun sahibi, Batılı olmayan bir şekilde giyindiğim gerekçesiyle beni kaydetmeyi reddetti. Nedenini açıklamasını istediğimde de başımdaki örtüyü ima ederek, spor salonuna Batman ve rahibeleri almadığını söyledi. 'Benim spor salonum, benim kurallarım' dedi."
 
Fas'ta doğan, 1999'dan bu yana ise İtalya'da yaşayan ve İtalyan vatandaşlığı alan Tajeddine, Belediye Başkanı'na, "Yasaları, anayasayı, anayasanın ilkelerini ve kaidelerini biliyorum. Bana yapılanın hiçbir özrü yok. Öfke, hayal kırıklığı ve üzüntü karışımı hislerimi tanımlamak güç. Bu olayı sizinle paylaşmak ve bu açıklanamaz ırkçılık eylemini kınamak isterim" diye seslendi. Bu şikayeti üzerine Mirandola belediye yönetiminden Tajeddine'yle dayanışma mesajı geldi. Belediyeden yapılan açıklamada spor salonu sahibinin tavrı kınanarak Tajeddine'ye her türlü desteği vermeye hazır oldukları belirtildi.
 
Belediye, spor salonunun özel işletme olsa da kamu hizmeti verdiğini vurguladı ve şöyle devam etti:
 
"Spor salonunun kararı kabul edilemez, çünkü medeni biçimde birlikte yaşamanın dayanağı olan temel haklara aykırıdır. Maalesef, her geçen gün nefret ve korku tohumları ekenlerin yeni bir zehirli meyvesiyle karşı karşıyayız."
 
Haber medyada geniş yer bulurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar spor salonu sahibine, bazıları ise Khadija Tajeddine'ye destek veren mesajlar yazdı.
 
(BBC)

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'cü ve MLKP'li teröristler sınırda yakalandı

FETÖ'cü ve MLKP'li teröristler sınırda yakalandı

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Büyük ilgi gördü

Büyük ilgi gördü

Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızmaya çalıştı

Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

Şehidin hayatını kaybeden kızıyla ilgili kahreden detay

Şehidin hayatını kaybeden kızıyla ilgili kahreden detay

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek
 

POPÜLER HABERLER

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

20 bin flamingo kuluçkaya yattı

20 bin flamingo kuluçkaya yattı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Birçok hastalığı ücretsiz tedavi ediyorlar! Yalnızca bir şartla...

Birçok hastalığı ücretsiz tedavi ediyorlar! Yalnızca bir şartla...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA