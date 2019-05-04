İtalya'da skandal! Başörtülü kadın rencide edilerek spor salona kabul edilmedi

Modena kentine bağlı, yaklaşık 24 bin nüfuslu Mirandola ilçesinde yaşanan olay, 28 yaşındaki kadının belediye başkanına yazdığı mektupla ortaya çıktı. Fas asıllı bir İtalyan vatandaşı olan Khadija Tajeddine isimli kadının anlatımına göre özel spor salonunun sahibi, "Batman ve rahibeleri kabul etmediğini" söyleyerek kendisini geri çevirdi. Tajeddine mektubunda şunları yazdı:

"Spor salonunun sahibi, Batılı olmayan bir şekilde giyindiğim gerekçesiyle beni kaydetmeyi reddetti. Nedenini açıklamasını istediğimde de başımdaki örtüyü ima ederek, spor salonuna Batman ve rahibeleri almadığını söyledi. 'Benim spor salonum, benim kurallarım' dedi."

Fas'ta doğan, 1999'dan bu yana ise İtalya'da yaşayan ve İtalyan vatandaşlığı alan Tajeddine, Belediye Başkanı'na, "Yasaları, anayasayı, anayasanın ilkelerini ve kaidelerini biliyorum. Bana yapılanın hiçbir özrü yok. Öfke, hayal kırıklığı ve üzüntü karışımı hislerimi tanımlamak güç. Bu olayı sizinle paylaşmak ve bu açıklanamaz ırkçılık eylemini kınamak isterim" diye seslendi. Bu şikayeti üzerine Mirandola belediye yönetiminden Tajeddine'yle dayanışma mesajı geldi. Belediyeden yapılan açıklamada spor salonu sahibinin tavrı kınanarak Tajeddine'ye her türlü desteği vermeye hazır oldukları belirtildi.

Belediye, spor salonunun özel işletme olsa da kamu hizmeti verdiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

"Spor salonunun kararı kabul edilemez, çünkü medeni biçimde birlikte yaşamanın dayanağı olan temel haklara aykırıdır. Maalesef, her geçen gün nefret ve korku tohumları ekenlerin yeni bir zehirli meyvesiyle karşı karşıyayız."

Haber medyada geniş yer bulurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar spor salonu sahibine, bazıları ise Khadija Tajeddine'ye destek veren mesajlar yazdı.

(BBC)