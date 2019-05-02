Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı Brezilya´da bir motosiklet sürücüsünün dikkatsizce yaptığı sollama az kalsın hayatına mal oluyordu. Karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücü havada taklalar attıktan sonra yere düştü. Kazayı bir güvenlik kamerası kaydetti.