Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı
Brezilya´da bir motosiklet sürücüsünün dikkatsizce yaptığı sollama az kalsın hayatına mal oluyordu. Karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücü havada taklalar attıktan sonra yere düştü. Kazayı bir güvenlik kamerası kaydetti.
- DHA
Kaza Brezilya'nın Güney Bölgesi'ndeki Parana eyaletine bağlı Castro bölgesinde meydana geldi. Önündeki bir otomobili sollamak isteyen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen otomobili fark etmeyince kafa kafaya çarpıştı. Havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile kazanın şokunu üzerinden attıktan sonra aracını az ileride yol kenarına çekerek motosiklet sürücüsü için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
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