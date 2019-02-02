​ABD istihbarat raporu: İran hedeflerine ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyor

ABD, müttefikleri ve ortakları ile artan rekabet göz önüne alındığında Çin ve Rusya’nın söz konusu tehditlerin bir kısmında öncü rol oynayacağı belirtilen raporda İran'ın bölgedeki ABD çıkarlarına yönelik tehditleri de ele alındı.

Bu rekabetin başta askeri ve teknolojik alanlarda olmak üzere tüm başlıklarda süreceğine işaret edilen raporda Rusya ve Çin’in ülkelerin siyaset ve ekonomi alanlarında etkin rol oynamaya çalışacakları kaydedildi.

Raporda, İran’ın ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditlerine de yer verildi. Tahran’ın siber saldırı ve internet üzerinden yapılan tehditler yoluyla casusluk operasyonlarına ve düşman ülkelerini balistik silahlarla tehdit etmeye devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Rapora göre İran, casusluk operasyonlarını yürütmek için gelişmiş elektronik yöntemler kullanmasına ek olarak ABD ve müttefiklerinin altyapılarına yönelik saldırılarda bulunmak için siber yeteneklerini yaymaya çalışıyor.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre 16 ulusal istihbarat ve güvenlik kurumu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Küresel Riskler Raporu'nda Tahran’ın ABD’yi ve müttefiklerini hedef almak için sosyal medyadan yararlandığına dikkat çekildi.

Raporda iki önemli noktaya işaret edildi. Bunlardan ilkinin İran’ın gelecekte siber saldırı ve operasyonlar başlatmasını sağlayacak bilgiler elde etmek amacıyla ABD devlet kurumlarını, yetkililerini ve şirketlerini hedef alması olduğu belirtildi. İkinci önemli konu olarak da İran’ın ABD ve müttefiklerine ait şirketlere düzenlediği saldırılarla günler ya da haftalar sürebilecek sorunlara neden olduğuna dikkat çekildi.