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​Amazon'un CEO'su Bezos'a şantaj iddiası

Amazon'un kurucu CEO’su Jeff Bezos, ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti.

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Bezos, Medum adlı internet platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, National Enquirer yayıncısının kendisini tehdit eden e-posta gönderdiğini duyurdu.
 
Bezos, daha önce kendisiyle eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez’in özel yazışma ve fotoğraflarını ele geçiren National Enquirer hakkında araştırma başlatmıştı.
 
 National Enquirer’in kendisinden söz konusu araştırmayı durdurmasını istediğini ifade eden Bezos, aksi takdirde kendisinin ve kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini yazdı.
 
Kendisine yapılan teklifi reddeden Bezos, National Enquirer’in ana şirketi olan American Media Inc. (AMI) genel yayın sorumlusu ile avukatı arasındaki yazışmaları da aynı sitede yayımladı.
 
Bezos, "AMI'ın bende sebep olacağı kişisel utancı ikinci plana bırakabilirim, burda daha önemli bir konu var. Eğer benim durumumda olan biri bu tür bir zorbalığa karşı çıkmayacaksa başka kaç kişi çıkabilir?" ifadelerini kullandı.
 
Amazon’un kurucusu iş adamı, "Şantaja teslim olmak yerine, kişisel bedel ve utanca rağmen tam olarak ne gönderdiklerini yayınlamaya karar verdim. Bunun bende sebep olacağı kişisel utancı ikinci plana bırakabilirim. Burda daha önemli bir konu var. Eğer benim durumumda olan biri bu tür bir zorbalığa karşı çıkmayacaksa başka kaç kişi çıkabilir?" ifadelerini kullandı.
 
Jeff Bezos'un medium hesabında yazdığı yazının tamamı:https://medium.com/@jeffreypbezos/no-thank-you-mr-pecker-146e3922310f

Müşteri olarak bindi, taksicinin başından aşağı su döktü

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